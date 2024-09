Le ceviche de crevette rose du Pacifique

Portions: 4

Préparation: 10 minutes

Ingrédients

450 grammes de crevettes roses du Pacifique

220 grammes de concombre, coupé en petits morceaux en gardant la peau mais en enlevant les graines

220 grammes de poivron jaune, enlevez les graines et les parties blanches

30 grammes d’oignon rouge ou d’échalotes, finement hachés

3 cuillères à soupe de ciboulette ou d’oignons verts hachés

1 cuillère à soupe de sel de mer

1 cuillère à soupe de poivre noir concassé

2 cuillères à soupe de piments jalapeños émincés

3 citrons verts pressés

3 à 4 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

3 cuillères à soupe de miel

3 cuillères à soupe de lait de coco

Des avocats et des crackers pour l’accompagnement

Instructions

L’astuce du chef : Tout d’abord — et c’est très important — optez pour des fruits de mer issus du commerce durable et qui sont reconnus comme tels. Cette recette peut facilement s’adapter à d’autres produits de la mer comme du flétan, d’autres types de crevette et même du thon albacore ! Attention : plus vous laissez mariner et plus la texture de la crevette ou du poisson va changer.

1. Mélangez tous les ingrédients et laissez mariner pendant 10 minutes. Goûtez et ajustez l’assaisonnement en mettant autant de sel de mer, de piment et de jus de citron que désiré.

2. Présentez en mode repas familial, dans de grands bols placés au milieu de la table. En accompagnement, préparez des avocats écrasés en purée et assaisonnés avec du sel de mer, du poivre noir concassé, du citron ou du jus de citron vert. Dégustez ce ceviche avec des tortillas, des crackers ou ce qui vous fait envie mais faites attention à ne pas choisir quelque chose qui a un goût trop prononcé : hé, les crevettes doivent rester la star de cette recette.

Tiré de Spot Prawns Are the Slave-Free Shrimp of Canada