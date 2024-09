Le cheesecake au citron meringué

Est-ce que les dinosaures ont vraiment existé ? Est-ce que Dieu existe ? Ma seule certitude, c’est que ce cheesecake défonce.

Portions: 6

Préparation: 2 heures

Total: 2 heures

Ingrédients

pour la pâte :

680 g de farine

450 g de beurre doux

60 ml d’eau très fraîche

5 g de sel

pour l’appareil à cheesecake au mascarpone :

500 ml de crème fraîche épaisse

500 ml de mascarpone

500 ml de fromage creamcheese

64 g de sucre

pour la crème de citron :

8–10 citrons (de quoi faire environ 250 ml de jus)

5 œufs

128 g de sucre

6 feuilles de gélatine

pour la meringue :

5 blancs d’œufs

75 g de sucre

5 ml de vinaigre

Instructions

1. Commencez par réaliser la pâte brisée. Dans un robot de cuisine, ajoutez la farine, le sel et du beurre que vous aurez coupé en cubes et mélangez jusqu’à ce que ça ressemble à des gros croûtons. Là, vous ajoutez un peu d’eau fraîche et vous continuez à mixer jusqu’à ce que ça ressemble à un pâton. Sortez la pâte du robot et travaillez là en une grosse boule (Il ne faut pas trop la travailler avec les mains, au risque qu’elle se réchauffe et fonde un peu). Enfin, enveloppez là dans du film plastique et réservez là au frigo pendant 30 minutes.

2. On passe ensuite à l’appareil à cheesecake à base de mascarpone. Dans un robot de cuisine en mode fouet, battez la crème fraîche jusqu’à ce que vous puissiez la faire tenir en petites pointes raides sur votre fouet. Transvasez la crème dans un grand bol. Dans le robot, ajoutez maintenant le creamcheese et la moitié du mascarpone puis versez progressivement le sucre tout en continuant de battre. Réservez le mélange obtenu dans un grand bol et commencez par y incorporer la moitié de votre crème fouettée à l’aide d’une spatule. Quand tout est bien uniforme, vous pouvez ajouter l’autre moitié. Ne travaillez pas trop le mélange. Réservez au frigo.

3. Il est grand temps de passer à la crème de citron. Faîtes bouillir une grosse casserole d’eau dans le but de faire un bain-marie. Dans un large bol au-dessus de l’eau bouillante, cassez les œufs et ajoutez le sucre puis battez bien l’ensemble jusqu’à obtenir une belle crème anglaise (vous savez que c’est bon quand le mélange accroche bien au dos de votre cuillère). Enfin, balancez votre jus de citron frais et battez encore un peu jusqu’à épaississement.

4. Pendant ce temps-là, vous aurez pris le soin de faire tremper vos feuilles de gélatine dans de l’eau froide pour les rendre un peu visqueuse. Dès que la crème de citron commence à atteindre une bonne consistance épaisse, ajoutez vos feuilles de gélatine et mélangez bien. Retirez du feu et réservez à température ambiante.

5. On passe au roulage de pâte. Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Sortez votre boule de pâte du frigo et aplatissez là de sorte à former un grand cercle. Beurrez et farinez votre moule à tarte et disposez votre cercle de pâte au-dessus du moule, bien centré, de sorte à ce qu’il y ait de la pâte qui dépasse de tous les côtés. Découpez la pâte en trop qui dépasse des bords et aplatissez là au fond du moule. Pour maintenir la pâte à plat lors de la cuisson, faites un poids à l’aide d’un peu de papier aluminium sur lequel vous disposerez des lentilles ou des haricots secs. Enfournez entre 15 et 20 minutes en surveillant la cuisson de la pâte car on cuisine un peu à l’aveugle là. Dès que la pâte atteint une belle couleur dorée, sortez là du four.

6. Pour la meringue : ajoutez les blancs d’œufs et le vinaigre dans le bol de votre robot mixeur. Commencez à fouetter vos œufs et augmentez petit à petit la vitesse de l’appareil. Incorporez doucement le sucre. Votre meringue est prête lorsqu’elle devient brillante et qu’elle tient toute seule sur votre fouet en formant des petites pointes raides.

7. Allelujah, il est venu l’heure de composer votre tarte. Sortez votre crème de mascarpone du frigo et étalez-en dans le fond de votre tarte à l’aide d’une spatule. Par-dessus, ajoutez une bonne couche de crème de citron et réservez le tout au frigo pendant une bonne heure. Juste avant de servir, sortez la tarte du frigo, ajoutez une ultime couche de meringue, formez de jolies petites pointes et passez-les au chalumeau avant de servir des parts aux personnes que vous aimez !

