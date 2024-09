Le Chili sous drogues psychédéliques

Il y a plus d’un an, je me suis rendu près du village de San Pedro d’Atacama – une oasis située en plein cœur du désert, quelque part au nord du Chili. Mon plan était relativement simple : visiter les alentours, me bourrer la gueule au cactus hallucinogène, et prendre des photos sous l’influence de diverses drogues psychédéliques – sans technique ni intentions réelles.



J’avais déjà pris quelques substances avant de boire mon premier verre de San Pedro, qui s’est avéré être la chose la plus ignoble que j’aie jamais ingérée. Une heure plus tard, j’ai commencé à délirer – mais avec une certaine logique encore. Puis j’ai vomi le versant opposé de mon corps à plusieurs reprises. Trois heures plus tard, ma perception du monde semblait parfaitement équilibrée, à tel point que j’étais persuadé que le monde avait un poids et que j’étais la seule personne à pouvoir photographier son poids réel. En conséquence, j’ai pris tout ce que je pouvais en photo, persuadé que je tenais là une trouvaille inouïe.



De retour en France, j’étais sûr d’avoir ramené la plus belle fresque qui soit du désert andin. J’avais une seule envie : développer la vingtaine de pellicules que j’avais dans mon sac, persuadé qu’à la simple vision de mes photos, j’allais comprendre quelque chose de nouveau sur le monde. Finalement, pas du tout – les photos se sont avérées tout à fait ordinaires, et les scènes absolument quelconques. Ça fait un an que j’ai pris ces clichés et je ne sais toujours pas quoi en penser tellement j’y suis attaché, presque physiquement. Je ne prendrais pas le risque aujourd’hui de dire à quoi ressemble le désert que j’ai traversé, je pourrais commettre de grossières approximations. La seule chose que je peux avancer avec certitude, c’est que j’ai photographié un désert qui n’existait pas.

