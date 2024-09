Le chocolat chaud infusé à la weed

La douceur réconfortante qui réchauffe autant le corps que l’esprit.

Portions: 4

Préparation: 6 heures

Total: 6 heures

Ingrédients

320mL de pâte de cacao crue non sucrée (c’est à dire : 100% cacao)

1L de lait d’amande (ou un autre lait végétal) sans sucre ajouté

0,4g de cannabis Blue Dream (pour savoir quelle quantité utiliser en fonction du cannabis, lisez l’astuce du chef)

1 cuillère à soupe d’huile de noix de coco

225g de sucre de coco

En option (mais on vous le recommande chaudement) :

entre 5 et 10 grains de poivre noir

entre 10 et 15 graines de cardamome

un morceau de curcuma frais de la taille d’un pouce

un morceau de gingembre frais de la taille d’un pouce

Le matos :

un mortier

un autocuiseur

un chinois ou une étamine ou un autre truc pour filtrer

un blender qui ferme bien

Instructions

L’astuce du Chef : Essayez de vous renseigner pour savoir le taux de THC dans votre weed. Ça vous permettra de savoir quelle quantité de cannabinoïdes vous allez servir dans chaque portion. Dans cette recette on utilise de la Blue Dream. C’est une variété assez costaud : elle contient entre 15 et 20% de THC. On veut avoir environ 15milligrammes de THC par tasse, ce qui équivaut à 0,1g par tasse. Si vous ne savez pas trop quelle dose servir parce que vous ne connaissez pas la qualité de votre weed ou parce que vous n’en consommez pas régulièrement, on vous conseille d’être prudent et d’y aller mollo !

1. Versez votre lait végétal dans l’autocuiseur et faites chauffer à feu doux. Vous pourriez utiliser du lait de vache mais il risque de camoufler la saveur du cacao. La température doit être entre 50 et 90°C. Si la température monte trop, vous allez faire évaporer les cannabinoïdes, alors que c’est justement ça que vous voulez consommer.

2. Ensuite, épluchez et détaillez les racines de curcuma et de gingembre (faites gaffe à ne pas vous tâcher avec le curcuma !). Écrasez le poivre et la cardamome avec le mortier (vous pouvez les mixer dans un blender si vous n’avez pas de mortier).

3. Émiettez votre tête de beuh et ajoutez l’ensemble dans l’autocuiseur chauffé. Ajoutez ensuite une grosse cuillère d’huile de noix de coco. Plus on augmente la quantité de matière grasse et plus l’infusion est facilitée.

4. Une fois que tout est mis dans l’autocuiseur, vous pouvez laissez infuser à feu très doux pendant 6 à 8 heures. Vous pouvez le laisser toute une nuit et aller dormir à condition d’être bien sûr que la température ne dépassera pas les 90°C. Si vous n’avez pas d’autocuiseur vous pouvez faire ça dans une cocotte sur une plaque de cuisson, en faisant bien attention là-aussi à ce que tout soit bien mélangé et que la température ne dépasse pas les 90°C.

5. Le lait devrait avoir pris une belle teinte jaune-verte assez soutenue. Filtrez-le avec l’ustensile de votre choix. Une fois encore, faites gaffe au curcuma parce que ses tâches sont indélébiles. Vous pouvez presser les épices avec une spatule pour être bien sûr de tout récupérer. C’est de l’or liquide ce truc, faudrait pas en gâcher une goutte.

6. Avec toutes les précautions qu’il mérite, versez ce lait doré au cannabis dans le blender. Vérifiez la température : l’idéal serait qu’il soit entre 50 et 60°C. Ajoutez la pâte de cacao et le sucre de coco si vous voulez avoir une boisson sucrée. Vous pouvez aussi utiliser du miel ou du sirop d’érable si vous préférez. Assurez vous que le couvercle de votre blender ne va pas vous trahir. Mixer une boisson chaude peut faire jouer les matériaux et faire sauter le couvercle, donc n’hésitez pas à le maintenir avec vos mains pour éviter les mauvaises surprises. Mixez tous les ingrédients.

7. Une fois que tout est bien incorporé, la mixture devient mousseuse sur le dessus et globalement assez onctueuse. Ça sent bon. C’est délicieux. Ça ne peut que vous faire que du bien.

Aussi délicieux qu’est ce breuvage, nous vous recommander d’espacer vos tasses d’au moins 1H30. Histoire de savourer votre chocolat chaud dans les meilleures… conditions.

