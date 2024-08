Le clip du nouveau héros indie Jan Verstraeten va vous hanter

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez nous sur Instagram.

Il y a plus de trois ans, le peintre Jan Verstraeten (29 ans) a décidé de se retirer dans une petite chambre de Saint-Nicolas pour réaliser un film sur un « motomobilhome » fabriqué par ses soins. Quand il est revenu à l’extérieur, ce film était devenu le magnifique EP Cheap Dreams. C’est ce qu’il se passe avec ces talentueux artistes polyvalents.

« Si j’avais vécu dans des endroits ensoleillés comme Miami, je ferais probablement du punk, mais je vis à Sint-Niklaas et je veux donc rendre cet endroit gris et laid un peu plus agréable. »

« Ce n’était pas du tout un choix conscient de m’isoler si longtemps », raconte Jan. « C’est juste arrivé. » Personne ne savait ce qu’il fabriquait pendant tout ce temps. Même pas ses amis. Afin de gagner un peu d’argent, il a lavé quelques voitures et fait des commandes de portraits kitsch. Comme pour la retraite du patron de Polet, une entreprise d’outillage de jardin à Kemzeke, où il a réalisé un tableau que ses collègues voulaient lui offrir en cadeau. « J’ai pris ma cuisine comme base pour l’arrière-plan et j’y ai peint une pelle pour rester dans le thème. »

L’une des perles de Cheap Dreams est ce « Stalker », une chanson sur quelqu’un qui « accepte qu’il est malade dans sa tête ». Jan aime combiner ce texte brut avec des mélodies qui, dans toutes les critiques (très positives), sont décrites comme oniriques et Disney-èsques. « J’aime juste les contrastes », dit-il. « Si j’avais vécu dans des endroits ensoleillés comme Miami, je ferais probablement du punk, mais je vis à Sint-Niklaas et je veux donc rendre cet endroit gris et laid un peu plus agréable. »

Jan a créé lui-même toutes les illustrations et vidéos de Cheap Dreams. Le singe en peluche de deux mètres de la vidéo, il l’a acheté à 20 euros sur 2ememain.be. Il a trouvé le stand de tir au Lokerse Feesten. « J’avais un accord avec un autre stand de tir, mais quand je suis arrivé à la foire avec mon singe, mon équipement de cinéma et l’acteur, tous les stands étaient ouverts, à l’exception du stand de tir. » Après quelques renvois, Jan est allé frapper à la caravane du manager. « Cet homme était assis dans son siège, super bourré, et m’a renvoyé. Heureusement, j’ai trouvé un deuxième stand de tir et j’ai pu convaincre ces dames, qui figurent également dans le clip, avec une boîte de pralines. »

Après notre conversation, Jan monte dans l’avion avec son groupe et son ingé-son pour deux concerts à New York. Un grand pas après trois ans d’ermitage à Saint-Nicolas. Je lui souhaite un bon voyage et en profite pour lui demander rapidement ce qui est arrivé au singe. « Je l’ai jeté », me répond Jan. « Je vis dans un endroit si petit que je devais le déplacer à chaque fois que je voulais prendre ma guitare. Mais maintenant, je regrette, car après les enregistrements, j’y étais devenu attaché. Heureusement, on a dormi plusieurs fois ensemble. »