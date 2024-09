Préparation: 30 minutes

Ingrédients

Videos by VICE

Pour la vinaigrette :

170 g d’huile d’olive (non extra-vierge)

60 g de vinaigre de Xérès

60 g d’eau

1 cuillère à café de safran

Pour l’ail confit :

3 têtes d’ail

huile d’olive, suffisamment pour couvrir

Pour la purée de piment habanero :

6 piments habaneros

1 gros oignon

huile d’olive

Pour le coleslaw de citrouille des îles :

700 g de courge musquée en julienne, aka giraumon aux Antilles (si vous n’en trouvez pas au marché, remplacez par un potiron de base)

2 piments rouges rôtis, émincés

un demi bouquet de coriandre, hachée

1 cuillères à soupe d’ails confits

100 g de parmesan, râpé

100 g de jambon ibérique, découpé en lamelles

de la purée de piment habanero, en fonction du goût

du sel pour assaisonner

Instructions

1. Il faut commencer par la vinaigrette. Faite chauffer l’eau, ajoutez-y le safran. Quand l’eau commence à frémir, ajoutez les autres ingrédients et coupez le feu. Vous pourrez versez ça sur le coleslaw de citrouille des îles dès qu’il sera prêt.

2. Ensuite, c’est mission ail confit. Épluchez chaque gousse d’ail et transférez-les dans une petite casserole. Couvrez avec l’huile d’olive et faites chauffer à feu doux. Une fois que les ails sont bien ramollis, écrasez-les en purée. Vous pouvez conserver ce mélange pour en ajouter à tous vos plats qui mériteraient un goût un peu plus aillé.

3. Vous pouvez ensuite vous attaquer à la purée de piment habanero. Mettez les six piments et l’oignon coupé en quatre dans une casserole. Ajoutez suffisamment d’huile d’olive pour couvrir le tout. Couvrez la casserole et faites mitonner à feu doux pendant une heure. Ecrasez ensuite les ingrédients. Comme pour l’ail confit, vous pouvez conserver cette purée au réfrigérateur et l’ajouter ensuite dans les plats qui méritent d’être un peu relevés.

4. Last but not least, le coleslaw de citrouille des îles. Versez la julienne de giraumon dans de l’eau bouillante et égouttez tout de suite. Mélangez ensuite tous les ingrédients sauf la ciboulette. Ajoutez ensuite votre vinaigrette et la purée de piment et l’ail confit à votre goût. Une fois que le giraumon est bien refroidi, ajoutez la coriandre et ajustez le goût avec du sel si besoin.

Tiré de Fuck That’s Delicious : Action Bronson en Jamaïque