Le festival Distorsion et les particules volatiles de la révolution psychédélique

Le festival psych montréalais Distorsion présente sa 4e édition du 8 au 11 mai. On y retrouvera notamment Suuns, Crabe, …And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Elephant Stone, Les Breastfeeders et Petra Glynt. Organisation indépendante et affranchie, le festival Distorsion fonctionne avec le nécessaire canon des bénévoles et passionnés – passionnés donc bénévoles : un collectif d’une dizaine de personnes représenté par l’ubiquitaire productrice et catalyseuse Marilyne Lacombe. VICE l’a rencontrée pour jaser musique et communauté, et pour faire un état des lieux du psych en 2019.



VICE : Distorsion en est à sa quatrième édition. D’où est venue l’idée initialement? Quels sont les liens entre Distorsion, la compagnie de production et de booking Mothland et le Taverne Tour (dans lesquels tu es aussi impliquée)?

Marilyne Lacombe : Distorsion et le Taverne Tour sont nés en même temps, en 2016. Je travaillais en agence depuis un moment et j’avais besoin de changer de milieu, fait que j’ai créé deux festivals. En tant que productrice, j’étais le lien entre les deux, beaucoup de gens se sont greffés à moi (c’est pas mal la même équipe dans les deux cas), et ce lien-là est devenu Mothland. Les deux événements nous ont fait rencontrer des artistes, il y en a avec qui ça cliquait et qu’on réinvitait dans un festival ou dans l’autre, et ça a naturellement mené à la création de Mothland, pour pouvoir continuer de travailler avec certains d’entre eux. Distorsion, personne fait d’argent avec ça – c’est un terrain de jeux, c’est sans compromis, on n’a pas de comptes à rendre.

Yonatan Gat Photo parFlamme

L’an dernier, vous avez reçu l’icône no wave Lydia Lunch. Cette année, …And You Will Know Us By The Trail Of Dead fait passer la tournée 20e anniversaire de son deuxième album, Madonna, par le festival. C’était quoi la tâche de booker ces headliners -là?

Dans les deux cas, ce sont des artistes qui s’occupent eux-mêmes de leur booking – ça rejoint la mentalité DIY du festival. Pour Lydia Lunch, c’est Phil, notre homme de terrain qui est toujours en train de parler à tout le monde, qui était dans un party, pis quelqu’un lui a donné son e-mail perso : on lui a écrit et elle a accepté à condition qu’on lui trouve d’autres dates. C’était simple comme ça. Pour Trail Of Dead, c’est J.P. d’Analogue Addiction, une organisation amie de booking, qui connaissait le groupe du temps où il faisait de la tournée : quand les 20 ans de Madonna ont été annoncés, il a commenté : « Come to Montreal », le bassiste lui a répondu : « Invite us », pis il nous a transféré l’offre.

Lydia Lunch Photo par Flamme

Sur votre site web, vous présentez les artistes en leur attribuant des genres. Il y a des préfixes récurrents : « world- », « art- », « post- », « prog- », mais « psych » est à peu près jamais mentionné. C’est tentaculaire?

Les étiquettes, c’est pour se faire une idée rapidement en survolant la programmation, mais c’est pas important pour nous. Et « psych » est pas souvent utilisé parce c’est implicite.

C’est quoi le psych en 2019, c’est un état d’esprit? Qu’est-ce qui définit le psychédélisme à Montréal?

Le psych, on le voit comme une philosophie, une esthétique – on veut pas se limiter au seul genre, c’est pas identitaire. Je dirais pas qu’il y a une scène psych en tant que telle – c’est un sous-genre très présent, mais c’est plus attaché à un état d’esprit : la liberté, une place pour l’expérimentation.

Est-ce qu’il y a une communauté psychédélique?

C’est sûr que Distorsion a été inspiré du festival Levitation d’Austin. On est ben chums avec les Californiens de Desert Daze, et avec d’autres organisations plus locales – ça forme une sorte de communauté indépendante diversifiée, et on s’aide à faire des miracles. Je dirais que la clientèle du festival peut être divisée en trois : les fans hardcore de psych en général, les fans d’un band dans la programmation, et les curieuses et curieux qui viennent pour l’expérience. Depuis le début, notre concept, c’est de reproduire un événement extérieur dans un site intérieur unique : il y a deux stages, du faux gazon, des installations, des projections qui se marient avec la musique. Il y a aussi une expo visuelle à l’entrée du site.

On a parlé de …And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Autrement, cette année, vous avez booké qui ou quoi?

Le mercredi 8 mai, c’est une soirée psych plus classique, avec Elephant Stone de Montréal, Vinyl Williams de la Californie, Klaus Johann Grobe de la Suisse, Saudade de Montréal et une collaboration spéciale entre Laurence-Anne et N NAO – même nous autres on sait pas ce qu’elles vont faire. Le jeudi 9 mai, c’est plus heavy, avec les Texans de …And You Will Know Us By The Trail Of Dead qui jouent l’intégralité de l’album Madonna et probablement aussi des nouveautés, comme ils préparent un nouvel album. Ce sera aussi le lancement de l’album Trace des Montréalais Atsuko Chiba. Il y aura les Ontariens de WHOOP-Szo, Film School de L.A. et zouz, de Montréal aussi. Vendredi, le 10 mai, c’est garage, avec le retour des Breastfeeders, Lemongrab, le shoegaze tijuanais de Mint Field, le glam punk des Material Girls d’Atlanta, et Crabe, qui vient juste de faire paraître un nouveau disque, mais qui va plutôt jouer son prochain album électro-punk, qui va sortir dans un an. Puis samedi, le 11, c’est ce qu’on pourrait appeler les courants actuels : Suuns fait son premier concert montréalais en presque deux ans. Il y a aussi l’électro psychédélique de Petra Glynt, le post-punk de Bleu Nuit et le prog de Black Legary, qui est un groupe formé de musiciens de Patrick Watson et des Barr Brothers.

Ah pis, historiquement, le psych a rapport avec les psychotropes. À quel point vous associez-vous ouvertement aux drogues?

Je dirais qu’on est très ouverts, mais qu’on en fait pas la promo – mais ça fait déjà trois ans qu’on envoie des joints par la poste à nos partenaires.

Le festival Distorsion tient sa 4e édition du 8 au 11 mai dans le sous-sol de l’église Saint-Enfant-Jésus dans le Mile End.

