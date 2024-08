Le festival hip-hop Fire Is Gold a annoncé ses premiers noms

L’été commence tout doucement à pointer le bout de son nez. L’excitation monte à l’approche de notre plus que probable victoire à la Coupe du Monde et de la grosse vague de chaleur à venir, mais également à propos du festival hip-hop le plus lourd de l’année. Fire Is Gold est de retour et ce sera sans aucun doute l’événement urbain à ne pas manquer.

Il va de soi que notre enthousiasme ne pourrait être totalement neutre. VICE s’occupe cette année de la scène principale. Et on n’est pas peu fiers des artistes qui vont y retourner le public. On vous laisse juger du line-up par vous-même : Caballero et Jean Jass, les bouillants L’Or du Commun et la nouvelle reine belgo-portugaise Blu Samu.

On se donne donc rendez-vous le 23 juin au parc Drie Fonteinen à Vilvorde. Les parcs sont par définition des endroits cools, mais ce samedi-là, attendez-vous à vivre l’apogée du cool. Si vous n’êtes pas encore totalement convaincu, il vous suffira de jeter un rapide coup d’œil à la toute nouvelle affiche du Fire Is Gold. On est déjà occupés à vous préparer une surdose de swag.

Les billets sont déjà en vente sur le site web de Fire is Gold. Vous ne pouvez pas vous y rendre ? Pas de souci, VICE se fera un plaisir de vous fournir un compte rendu détaillé.

