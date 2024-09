En Chine, la ville de Changchun est connue pour ses nombreux restaurants à thèmes. Lesquels en font des tonnes dans l’espoir d’attirer le chaland, à grand renfort de références plus ou moins claquées à l’univers des films ou des séries télés occidentales. C’est dans cet environnement-là mais dans un tout autre esprit, que le Forrest Gump Restaurant a ouvert ses portes pour la première fois en mai dernier.

Car ici, vous ne trouverez pas de sosie de Tom Hanks – il n’y a pas de boîte de chocolats en dessert ni même de plats avec des crevettes de chez Bubba Gump Shrimp. Au menu, on déguste des saveurs locales : des nouilles, des brioches et des œufs d’oie aux échalotes, la spécialité de la maison.

En fait, si le nom du restaurant fait référence à Forrest Gump, c’est parce que l’ensemble des douze membres de l’équipe qui sert en salle souffre de troubles de l’apprentissage, comme le héros du film. En poussant la porte, ouf de soulagement : l’endroit n’a rien à voir avec un freak show. Si l’endroit est à la fois si si touchant et attachant, c’est grâce à l’incroyable travail réalisé par la patronne, Hu Yangping, une femme qui a consacré une bonne partie de sa vie à l’aide et l’accompagnement des déficients mentaux. Quand on lui demande ce qui a inspiré le nom du restaurant, elle explique que c’est tout « l’optimisme et le courage » dont fait preuve le héros du fameux blockbuster de 1994.

Photos : Zhang Zhao.

Hu a débuté dans la vie active en tant que vendeuse de rue, en bas de l’échelle. Aujourd’hui, elle est à la tête de plusieurs projets. Elle utilise une partie de ses économies personnelles pour faire vivre la « Maison de la Gentille Réhabilitation pour les Déficients Mentaux », un centre qui aide ses pensionnaires, déficients mentaux, à mener une vie plus indépendante en leur permettant, par exemple, de trouver des logements ou de suivre des formations professionnelles. Le Forrest Gump Restaurant, en partie subventionné par le gouvernement de la province de Jilin qui cherche actuellement relancer son économie, est l’un des endroits où les pensionnaires peuvent être envoyés pour apprendre un métier.

J’ai demandé à Hu de nous parler de son histoire, de son restaurant, et de la dimension sociale portée par son projet.

MUNCHIES : Qu’est-ce qui t’as donné envie de te lancer dans un tel projet ?

Hu Yangping : Mon premier enfant est mort très peu de temps après sa naissance. À l’époque, j’étais impuissante : j’aurais voulu dépenser toutes mes économies pour le sauver, cela n’aurait rien changé. Et puis un jour, j’ai réalisé que l’argent que j’épargnais ne pourrait jamais me rendre vraiment heureuse, et j’ai donc décidé de l’investir dans quelque chose qui avait du sens.

Hu (en t-shirt rayé) et une partie de l’équipe du Forrest Gump Restaurant.

C’est comme ça que tu as commencé à aider des personnes déficientes mentales ?

J’avais déjà commencé avant ce drame. Cela m’était arrivé deux fois. Une première fois, en 1993 quand j’avais 19ans et que j’étais vendeuse à la sauvette : un vieil homme avait fait une crise d’épilepsie juste à côté de moi et je l’avais invité à venir dormir chez moi. Une autre fois, j’avais aidé un homme qui souffrait de retard mental à retrouver sa famille – il avait été porté disparu. Et puis je me suis mariée, j’ai perdu cet enfant, et ça a été comme un déclic. À partir de là, j’ai commencé à vraiment faire plus attention à ces personnes. Le vieux monsieur que j’ai aidé a maintenant plus de 70 ans et il habite chez moi !

Tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Comment tu es « sortie de la rue » ?

En 2000, j’étais encore à bosser sur le trottoir. Quand je voyais un handicapé qui n’arrivait pas à retrouver son chemin, je leur donnais un peu de nourriture et au final on devenait amis. Et après, souvent, je leur proposais de venir habiter chez moi.

Dans la société chinoise, j’ai remarqué qu’en général, les gens qui souffraient d’un handicap étaient beaucoup marginalisés. Du coup, comment les gens ont réagi à tes initiatives ?

Certains n’ont jamais compris pourquoi je faisais tout ça. Du coup, leur explication c’était que je n’arrivais pas à faire le deuil de mon bébé. Je ne vais pas nier l’éventuel lien, mais je ne vois pas le problème qu’il y a à aider les autres, c’est plutôt une bonne chose.

Et ta famille, elle t’a soutenu ?

Un hiver, j’ai invité le vieux monsieur que j’aide à venir avec moi dans ma famille. Ma mère s’est mise en colère en le voyant, en me demandant pourquoi je ramenais un vieux type plutôt que de l’argent ou de la nourriture. Mais au fond, mes parents ont un bon cœur, donc ils se sont habitués. Maintenant, on peut même dire qu’ils s’entendent bien avec les gens que j’aide. Je leur ai présenté les choses comme ça : ce sera autant de personnes qui vous appelleront « papi » et « mamie », donc soyez contents, vous y gagnez !

Quels sont les gens que tu accueilles au sein de ton centre ?

J’accueille uniquement des gens pauvres et qui ne viennent pas d’une famille aisée. Les places sont limitées C’est pour ça que, pour les aider, je les forme pour qu’ils puissent intégrer comme ils peuvent la société et vivre avec une certaine indépendance.

Tu n’acceptes aucune donation pour le centre. Tu finances comment, du coup ?

J’ai le sens des affaires : j’ai ouvert plusieurs salons de thé et des supermarchés. C’est vrai que les gens essayent de donner. Un jour, un type de Pékin m’a proposé 500 000 yuans (environ 70 300 €) et j’ai refusé, en lui disant que c’est bon, je peux m’en sortir pour les aider sans l’aide du gouvernement. Il m’a demandé si je n’étais pas moi-même handicapée mentale.

Pourquoi ouvrir ce restaurant dont tous les employés souffrent de difficultés d’apprentissage ?

Je veux simplement leur donner un emploi. Alors, ça prend du temps et il y a toujours des sceptiques pour douter de leur capacité à travailler. Mais en fait, ça dépend juste de l’aide et du soutien que tu es prêt à leur apporter. Ils mettent du temps à enregistrer les choses et ils n’arrivent pas à se concentrer pendant longtemps, donc il faut une bonne dose de patience pour leur apprendre un truc et surtout, pour les accepter comme ils sont.

En quoi le Forrest Gump Restaurant est différent des autres restaurants à thème de Changchun ?

Déjà, nos tables sont très lourdes et le sol est anti-dérapant. Et puis on a mis des petits messages à l’attention des clients : « Si quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, merci pour votre indulgence. » Mais en général nos clients sont gentils et viennent justement parce que ça ne les dérange pas d’être servis par des handicapés. Quand il y a un client qui fête son anniversaire, on demande à toute l’équipe de venir et on chante des chansons.

Donc globalement, les retours sont positifs ?

Aucun retour négatif à signaler. Je porte une attention et une affection très maternelles pour les membres de l’équipe et j’espère que quand je serai vieille, ces gosses auront su gagner leur indépendance. Je veux les voir employés, avec une bonne expérience professionnelle, et mener une vie heureuse. Ils n’ont pas besoin qu’on les prenne en pitié.

Tout s’est bien passé à l’ouverture ?

Pas vraiment. Le premier jour un client a commandé une soupe et le serveur lui a répondu simplement : « Ok ». Mais il n’a pas fait passer l’info et donc logiquement, le plat n’est jamais arrivé. Le client s’est énervé, le stress est monté dans toute l’équipe. Bon, et de temps en temps, les plats commandés n’arrivent pas sur la bonne table. Mais en général les clients sont indulgents.

Et pour finir, pourquoi tu as appelé ce resto le « Forrest Gump » ? Est-ce que certains ont trouvé ça condescendant ?

En quoi c’est condescendant ? Quand la région m’a élu parmi les « personnalités qui font bouger les choses en Chine », les gens m’ont surnommé « la mère de Forrest Gump », en référence au personnage du film. J’aime le courage et l’optimisme qui se dégage de cette histoire, et ce sont ces valeurs que j’ai voulu retranscrire dans le nom du restaurant.

Merci pour cette discussion, Hu.

Recherches complémentaires réalisées par Cissy Young.