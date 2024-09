Le fugitif canadien qui s’accuse d’un meurtre sur Internet

Melinda Vasilije est morte le 28 avril dernier dans la cuisine de son appartement de Kitchener, dans la province canadienne de l’Ontario, après avoir été poignardée à plusieurs reprises. Elle avait 22 ans. Le jour même, la police a émis un avis de recherche contre son ancien petit-ami. Les soupçons qui pèsent sur Ager Hasan, 24 ans, sont lourds : le jeune homme, qui est en fuite depuis la nuit du drame, aurait confessé son geste à deux reprises sur Internet.

Le 2 mai dernier, un internaute se présentant comme Ager Hasan a publié une longue confession intitulée “Wanted for Kitchener murder my side” (“Recherché pour le meurtre de Kitchener: ma version des faits”) sur Reddit. Supprimée depuis, elle racontait que le fugitif avait poignardé Melinda Vasilije dans une situation de légitime défense.

Ager Hasan et Melinda Vasilije. Image via Reddit.

D’après l’auteur du message, un certain Redasblue101, les choses se sont passées ainsi : Ager Hasan s’est rendu chez Melinda Vasilije pour tenter de la reconquérir après leur séparation. Au cours de leur discussion, il a avoué qu’il avait fréquenté d’autres femmes depuis la rupture. Elle ne l’a pas supporté et a tenté de le poignarder.

Dans un récit confus mêlant présent et passé, l’auteur du message écrit : “Elle fonce sur moi de toutes ses forces, en visant mon visage. Je lui dis d’arrêter. Elle n’arrête pas, j’ai essayé d’attraper le couteau mais je me suis juste entaillé les mains. Après quelques coupures, j’ai perdu les pédales. Je suis devenu fou, j’étais effrayé et en état de choc. Je n’aurais jamais cru qu’elle pourrait m’attaquer avec un couteau. Effrayé et choqué, j’en attrape un autre. Je la frappe avec, presque aveuglément. Plusieurs fois.”

Aveux sincères ou mensonges visant à alléger la responsabilité du tueur ? Les Redditors n’ont pas manqué de souligner que l’histoire de Redasblue101, dont le profil a été supprimé depuis, aurait été plus convaincante si Ager Hasan ne s’était pas enfui. “Fais ce qui est juste, lance l’un des commentateurs. Rends-toi. Prends un avocat. Raconte ton histoire. Tu ne peux rien faire de plus.” Mercredi 24 mai, la chaîne de télévision canadienne Global News a révélé que la confession était considérée comme un indice par les enquêteurs mais que son authenticité restait à prouver.

Un autre élément mine sérieusement la crédibilité de ces hypothétiques aveux : un peu plus de trois semaines avant les faits, un tribunal avait ordonné à Ager Hasan de ne plus se rendre dans la municipalité de Waterloo, à laquelle appartient la ville de Kitchener, mais aussi de ne plus approcher Melinda Vasilije. Cette ordonnance restrictive a été émise après que le jeune homme a pénétré par effraction dans l’appartement de son ancienne compagne pour l’agresser.

Un mois et demi après la publication de “Wanted for Kitchener murder my side”, l’affaire Ager Hasan a de nouveau résonné sur Internet : dans la nuit du lundi 19 juin, une photographie, un gif et une vidéo ont été uploadées sur le compte Instagram du fugitif, hi0101017.

La photographie a été supprimée peu de temps après sa mise en ligne. D’après Global News, elle représentait Hasan et Vasilije. Le message qui l’accompagnait affirmait : “Je regrette tout le mal que je t’ai fait.” Sur le gif, une silhouette humaine se liquéfie et s’effondre. La vidéo est encore plus intrigante : Ager Hasan, barbu et vêtu d’un tee-shirt bleu, semble s’y exprimer depuis ce qui ressemble à une cuisine. Ses lèvres bougent mais aucun mot n’est audible ; la vidéo n’a pas de son.

La vidéo ne dure que quelques secondes. En commentaire, l’uploader explique : “Ils ont photoshoppé et altéré mon image, ils ont menti en racontant que je tentais de rejoindre le Mexique depuis Nashville. Ils ne font qu’empirer la situation. Si je voulais être là-bas et disparaître pour de bon, je le ferais, mais ce n’est pas mon intention.” La bio du compte Instagram demande : “La famille et les amis, n’aimez pas et ne commentez pas mes photos. Merci.”

Cherri Greeno, la chargée de relations publiques de la police régionale de la municipalité canadienne de Waterloo, a indiqué mercredi 20 juin à CBC News que les enquêteurs avaient connaissance de ces publications. Si leur authenticité était avérée, elles pourraient être utilisées comme preuves contre Ager Hasan.

“Nous l’encourageons à se rendre, a ajouté Mme Greeno. Pas seulement parce que nous voulons qu’il fasse face aux accusations dont il fait l’objet, mais aussi parce qu’il y a une famille dans notre communauté, et qu’il arrive que les gens ne cherchent plus qu’à localiser M. Hasan… Ils oublient qu’il y a une famille qui a perdu sa fille de manière tragique.”

Ager Hasan semble être resté actif sur d’autres réseaux sociaux qu’Instagram. Au mois de mai dernier, les autorités canadiennes ont affirmé qu’elles étaient entrées en contact avec lui via “différents canaux et plateformes”. Le 18 mai, l’inspecteur Mike Haffner a déclaré à la radio 570 News que son équipe mènerait bientôt une campagne de recherches sur Twitter et Facebook : “L’idée est de trouver quelqu’un qui a été contact avec lui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou depuis le cercle familial”.

Si Ager Hasan est bien l’auteur de la confession publiée sur Reddit, il ne sera pas la première personne à avoir avoué un meurtre sur Internet. En novembre 2014, David Kalac a tué sa petite-amie Amber Lynn Coplin et publié plusieurs photographies de son cadavre sur 4chan. “En fait, étrangler quelqu’un jusqu’à la mort est beaucoup plus difficile que ce qu’on voit dans les films”, avait-il lancé dans le premier message du fil de discussion. Le 19 avril dernier, dix jours avant la mort de Melinda Vasilije, il a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La sentence est tombée le 16 mai suivant : 82 années de prison.

Alors que nous terminons cet article, Ager Hasan est toujours en fuite.