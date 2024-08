Le futur est dans les jeux qui nous espionnent

Who knows. Mais pas dans le sens que « le gouvernement nous espionne à travers nos consoles » parce que ça, c’est déjà arrivé, comme l’a révélé le bon vieux Snowden il y a quelques années déjà.

Non, je parle de nous espionner avec notre consentement. Les fabricants de consoles vont nous demander la permission et on va dire : « Oui, bien sûr! » Pourquoi? Parce qu’on aime la nouveauté et qu’on accepte plus aisément les cadeaux empoisonnés quand ils viennent avec des avantages nous facilitant la vie d’une façon ou d’une autre.

Besoin d’exemples?

Quand jouer en ligne est devenu un service payant, on acceptait facilement un abonnement annuel à PS+ ou Xbox Live, parce qu’en échange on nous « offrait » des jeux gratuits tous les mois, en plus de la promesse d’un meilleur service. On apprécie tous de pouvoir télécharger nos jeux en version numérique, même si au final on paye le même prix pour un jeu qui n’a pas besoin d’être manufacturé, distribué et sur lequel aucun intermédiaire (magasin) ne prend de cut. Tout ça en éliminant la possibilité de prêt ou de revente de nos versions dématérialisées.

Le prochain cheval de Troie, c’est l’intelligence artificielle. On en entend de plus en plus parler à toutes les sauces. Les Google, Amazon, Apple, Microsoft ou Samsung ont déjà les deux pieds dedans et, qu’on le veuille ou non, ça va finir par se sentir dans les jeux vidéo aussi. On n’est plus anonyme quand on joue. Nos consoles sont toutes connectées. Chaque joueur possède son propre profil. Les informations circulent. Les informations, ça vaut cher, et il faut être naïf pour penser que nos fabricants de consoles préférés ne vont pas s’en servir.

Mais j’ai confiance. Comme un bon naïf qui donne accès à de plus en plus de données privées à Google parce que c’est pratique que mon mobile sache que le samedi j’ai besoin du meilleur itinéraire pour le parc Lafontaine parce que j’y joue au softball. J’ai confiance qu’on nous vendra un futur dans lequel les jeux s’adaptent au joueur. À sa façon de jouer, à ses préférences, à ses habitudes. Que les storylines changent selon la personnalité du joueur, selon les données recueillies en jouant et celles grattées sur ses autres réseaux sociaux. Une expérience de jeu complètement différente pour deux personnes complètement différentes.

Impossible?

Je ne pense pas. Et si ça arrive, il sera difficile de résister au changement, sachant que le jeu sera meilleur s’il nous connaît. Je suis plutôt excité à l’idée de jouer à mon jeu d’aventure qui saura que le système de combat doit être un peu plus poussé pour moi que pour un autre, qui coupera dans les cinématiques et me donnera un personnage principal auquel je m’identifie. Ton temps avec le même jeu comportera peut-être moins de puzzles, plus de violence. Le jeu sera le même, mais pas vraiment. I mean, les jeux vidéo sont souvent dépeints comme le pendant interactif des films. Alors, pourquoi ne pas rendre toute cette interaction plus personnelle?

Ça semble gros, mais je suis sûr qu’éventuellement ça va arriver. On va au moins nous promettre quelque chose du genre en tout cas. Il n’est néanmoins pas impossible qu’au final on donne nos infos pour pas grand-chose de plus que la personnalisation qu’on a déjà : changer l’apparence d’un avatar, le déroulement du jeu qui évolue selon quelques décisions, choisir un sorcier au lieu d’un guerrier. Rien de vraiment significatif. Ça me rendrait triste. Mais j’ai espoir. Please Sony, Microsoft ou même Nintendo : espionnez-moi pour mon bien!