Le gazpacho à la laitue

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 35 minutes

Ingrédients

60 ml d’huile d’olive, un peu plus pour le dressage

1 oignon rouge, grossièrement haché

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

80 ml de vin blanc

2 c. à soupe de raisins secs

3 branches de coriandre

1 branche de menthe fraîche

230 g. de laitue grasse

30 g. de capucines

55 g. de petits pois coupés finement

des fleurs de bourrache (facultatif)

des fleurs de capucine (facultatif)

des fraises, coupées en deux dans le sens de la longueur

Instructions

1. Faites chauffer 3 c. à soupe d’huile d’olive dans une petite casserole à feu moyen-élevé. Ajoutez l’oignon et le sel, baissez la chaleur, recouvrez la casserole et faites cuire pendant 8 à 9 minutes. Déglacez avec le vin et ajoutez les raisins secs. Faites cuire 2 minutes supplémentaires, puis ajoutez la coriandre et la menthe. Faites cuire 1 minute de plus avant de retirer la casserole du feu et d’attendre que ça refroidisse.

2. Pendant ce temps, portez à ébullition une grande casserole d’eau généreusement salée. Ajoutez la laitue et la capucine. Faites cuire jusqu’à ce qu’elles ramollissent tout en restant brillantes – environ 1 minute. Transférez dans un récipient d’eau glacée pour arrêter la cuisson, puis égouttez.

3. Transférez le mélange d’oignon, la laitue et la capucine dans un blender. Ajoutez 350 ml d’eau et mélangez jusqu’à obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Gardez au frais.

4. Mélangez les petits pois avec l’huile d’olive restante, le sel et le poivre. Versez le gazpacho dans des bols et garnissez avec les petits pois, les fleurs comestibles et les fraises. Ajoutez un peu l’huile d’olive et servez.