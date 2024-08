Le gouvernement du Venezuela est tellement corrompu qu’il a son propre cartel

Lorsque l’ancien chef des services de renseignement du Venezuela a publié une vidéo dans laquelle il dénonçait le président Nicolás Maduro le mois dernier, le monde entier a regardé. Dans une série de déclarations filmées qui ont circulé sur Twitter et dans la presse, Hugo Carvajal Barrios, 58 ans, a accusé le gouvernement actuel de trafic de drogue, de corruption et de répression.

Il n’était que le dernier d’une série de personnes ayant servi sous Hugo Chávez à impliquer des hauts responsables du gouvernement dans le commerce de stupéfiants. Depuis 2002, un grand nombre de hauts fonctionnaires et officiers ont été accusés ou sanctionnés pour trafic de drogue par les États-Unis.

Quant à ceux qui voudraient essayer de discréditer les inculpations et les sanctions pour des motifs politiques (les États-Unis sont depuis longtemps l’ennemi suprême de la « révolution socialiste » au Venezuela), il existe des preuves, comme le vol Air France qui a atterri à Paris le 10 septembre 2013 avec environ 1,3 tonne de cocaïne à bord (valeur marchande estimée à 270 millions de dollars). L’avion a décollé de l’aéroport international de Caracas, où la Garde nationale bolivarienne (GNB) du Venezuela est chargée d’assurer la sécurité. L’incident embarrassant a conduit à l’arrestation de plusieurs militaires, dont un premier lieutenant de la brigade antidrogue de la GNB, selon des informations reçues ultérieurement.

Et puis il y avait les neveux de Celia Flores, la Première dame (oui, l’épouse du président Maduro). Efrain Antonio Campo Flores et Francisco Flores de Freitas ont été appréhendés par la US Drug Enforcement Administration (DEA) en Haïti fin 2015 alors qu’ils tentaient de sceller un accord visant à introduire clandestinement 800 kg de cocaïne aux États-Unis. Tous deux ont finalement été reconnus coupables et condamnés à 18 ans de prison pour conspiration et trafic de cocaïne.

« Nous n’utilisons pas le terme de narco-État pour la simple raison qu’il existe de nombreuses autres activités et économies illégales au Venezuela qui ont atteint les échelons supérieurs du gouvernement, pas simplement le commerce de la drogue »

Le rôle de l’État vénézuélien dans le trafic de drogue au Venezuela est tellement vaste qu’il porte un nom : le Cartel des Soleils, ou Cartel de los Soles comme on l’appelle en espagnol, est un terme générique qui désigne les réseaux qui, au sein de l’appareil militaire et d’autres appareils d’État, aident et encouragent le trafic de drogue.

Parmi ses membres, Nestor Reverol, ancien chef de l’agence nationale de lutte contre le trafic de drogue, est accusé par les États-Unis d’avoir reçu de l’argent de la part de trafiquants de drogue en échange de son aide pour acheminer de la cocaïne à destination des États-Unis via le Venezuela. Reverol « a alerté des trafiquants sur les raids à venir et leur a indiqué les lieux où des agents de police vénézuéliens menaient des activités de lutte contre la drogue afin de permettre aux trafiquants de changer de lieu de stockage ou de modifier leurs itinéraires de transport de drogue », ont déclaré les procureurs fédéraux.

Diosdado Cabello, haut responsable du Parti socialiste unifié du Venezuela, considéré comme l’une des personnes les plus puissantes du pays, pourrait également être un poids lourd du Cartel des Soleils. Cabello a été sanctionné par les États-Unis l’année dernière. Steven T. Mnuchin, secrétaire d’État au Trésor américain, a déclaré à l’époque : « Nous imposons des coûts à des personnalités telles que Diosdado Cabello, qui exploitent leur position officielle pour se livrer au trafic de stupéfiants, au blanchiment d’argent, au détournement de fonds publics et à d’autres activités de corruption. »

Il y a aussi Tareck El Aissami, ministre de l’Industrie, qui a également été sanctionné pour son rôle présumé dans le trafic international de drogue. « Il a facilité les envois de stupéfiants en provenance du Venezuela, y compris le contrôle des avions au départ des bases aériennes vénézuéliennes, ainsi que le contrôle des routes de la drogue via les ports vénézuéliens », selon le département du Trésor américain. La semaine dernière, El Aissami a été mis en accusation par les États-Unis pour violation des sanctions.

Mais en accusant ses anciens collègues, Carvajal n’a pas insisté – et c’est compréhensible – sur son propre rôle dans ce réseau, selon plusieurs chefs d’accusation portés contre lui aux États-Unis. Selon ces documents, il aurait été payé par Wilber Varela, le chef d’une partie du cartel de la North Valley en Colombie, pour l’aider dans ses activités de trafic de drogue via le Venezuela. Après la mort de Varela en 2008, Carvajal a continué de travailler de la même manière avec son cartel et d’autres organisations criminelles. Selon les procureurs, il aurait même vendu des centaines de kilos de cocaïne.

Carvajal a échappé à l’extradition d’Aruba en 2014 à la suite de son inculpation. À l’époque, il bénéficiait toujours de la protection de l’État vénézuélien, ce qui n’est probablement plus le cas compte tenu de sa récente attaque dans les médias. (Le mois dernier, il a déclaré à la presse que les contacts qu’il avait eus avec des entités du trafic de drogue au cours de son mandat s’inscrivaient dans le cadre des enquêtes qu’il menait à leur encontre en tant que chef du renseignement.)

Peu importe ce que Carvajal a à dire à propos de son propre rôle, il est clair que le gouvernement vénézuélien est impliqué dans le trafic de drogue ainsi que dans d’autres économies criminelles.

« Pour nous, il ne fait aucun doute que le Venezuela est un État mafieux », a déclaré Jeremy McDermott, cofondateur d’InSight Crime, qui a enquêté sur les progrès du crime organisé sous le régime socialiste créé par Chávez. « Nous n’utilisons pas le terme de narco-État pour la simple raison qu’il existe de nombreuses autres activités et économies illégales au Venezuela qui ont atteint les échelons supérieurs du gouvernement, pas simplement le commerce de la drogue. Celles-ci incluent la contrebande, le carburant, les marchés noirs de médicaments et de produits alimentaires, le pillage systématique des caisses de l’État et la manipulation du taux de change. Autant de manières différentes par lesquelles les éléments criminels opérant au sein de l’État ont volé de l’argent au gouvernement et aux Vénézuéliens. »

La géographie du Venezuela met ses dirigeants politiques en position de tentation, offrant le genre de butin auquel peu de gens pourraient résister. Le pays partage une frontière avec la Colombie, plus grand producteur mondial de coca. La cocaïne se déverse sur la ligne internationale jusqu’au Venezuela, où elle est ensuite acheminée vers le nord pour être ensuite expédiée aux États-Unis et en Europe. La corruption est un problème persistant.

« En termes politiques, si vous supprimez le système de contrôle et d’équilibre d’une démocratie qui fonctionne, vous supprimez également toute forme de transparence », a déclaré M. McDermott. « Le Nicaragua et la Bolivie suivent ce modèle. Lorsque la transparence disparaît, les éléments criminels font ce qu’ils veulent, et c’est pour moi ce qui est en train de se passer au Venezuela. »

Peut-être le Venezuela peut-il servir de mise en garde au reste de la région sur la gravité de la situation.

