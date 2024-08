Le grand bordel du rap jeu belge : septembre 2020

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

Daddy K et Benny B sont remontés. Le premier a fait croire qu’il était mort et le second a sorti les gros arguments, tout ça pour essayer de pousser le gouvernement à réagir face à cette situation délicate. L’événementiel est en train de couler ici-bas, effectivement. Cela dit, ça n’a pas empêché la nouvelle génération de faire parler d’elle sur les ondes et les réseaux. Et si en France le nouvel opus très très attendu de Freeze Corleone a surfé sur la vague de polémiques qu’elle a déclenché, la Belgique nwaare s’est aussi illustrée, à l’image de l’album de Damso, ultra attendu comme l’était jadis le PQ. Outre QALF, il y a aussi eu, le même jour, le projet de Le Motif ; un couteau-suisse bruxellois qu’on ne devrait plus présenter mais qu’on fait à chaque fois tant il a fait des trucs importants pour nous, des prods pour Booba aux tutos en story pour faire des oeufs sur le plat comme il faut. Par contre, les deux ayant bénéficié d’une couverture médiatique considérable, ils ne font pas partie de notre sélection de la rentrée.

La sélection subjective

Pas les clips les plus attendus, ni les plus gros. Ni les plus mauvais d’ailleurs. Bref… Les autres sorties sont plus bas, classées date par date.

Yung Vamp n’a pas son pareil en Belgique. C’est l’un des secrets les mieux gardés de Bruxelles ; bien qu’il possède quand même une bonne base fan mais disons que ça reste assez frais pour qu’on ne s’en lasse pas déjà et qu’on ne prenne pas le risque de le confondre avec un semblable copié-collé. Son projet « Die Trill 3 » est un 15 titres purple sombre qui donne envie d’écrire des « $ » à la place des « S », placer DJ Screw en fond d’écran, cop un sweatshirt Dan Shizen et mourir jeune. Surtout, l’album sonne comme un rappel des fondamentaux : la musique c’est bien mieux sous influence et bandcamp reste une source inépuisable de vraie musique.

Des débuts carrés comme ses épaules en 2016, un projet musical qui se structure trois ans plus tard, Frenetik a vite montré qu’il avait les outils pour percer. Sauf qu’au lieu de se diversifier entre la zumba et le sale pour suivre les courants vecteurs de succès par facilité – et élargir son public par la même occasion –, il continue à découper sec des mots qui tombent juste, toujours plus fracassants dans ce que ça évoque. Ça lui vaut un COLORS – soit le meilleur moyen de se montrer au monde tout en restant soi-même –, et certains cerveaux ne suivront pas le rythme. Le genou sur la nuque de qui vous savez.

Depuis la place Lemmens d’Anderlecht, Benda sort un son typique Bruxelles-Ouest : posté devant un night shop sur le corner, roues arrières, chaises de camping, la clope au bec peinard. Un peu comme partout ailleurs en fait, mais en mieux. En résulte une courte autobiographie efficace, faite de souvenirs ambitieux et d’onomatopées en rrrh et en shhh.

Chacun sa manière de mouiller le maillot. Lexique sportif, Fakir et Convok rappent détermination et victoire dans une association qui sent bon le parquet couinant sous la semelle de Pete Maravich. Attention quand même, on parle d’un mec qui est mort d’une crise cardiaque à 40 balais sous les yeux de ses potes dans des circonstances physiquement moins éprouvantes que celles d’un drive-by humide.

Sapes à la machine, nouveau dégradé clean et menthe fraîche sous le capot de la théière, c’est sous l’oeil de Samir El Jattari que Dikke met de côté les choses futiles et sort un single qui a le mérite d’aller droit au but ; mais qui sonne aussi comme un premier test avant une grosse frappe préméditée.

Les travers de l’être humain nécrosent la société et ne reste qu’à pousser vers le haut les espoirs de liberté. Le message est simple et universel – puisque décliné en six langues –, Pablo Casanova fédère les siens envers et contre tout le reste.

Il y a des vérités qui blessent, d’autres qui sont toujours bonnes à entendre. « La vérité souffre bien le besoin, mais non la mort. » dit un vieux proverbe allemand. Plus facile à comprendre, un autre proverbe teuton dit : « L’homme ivre dit toujours la vérité. » Dans le style indubitable vérité, le rappeur anderlechtois Zizou excelle et pose : « Les flics en civil ont tous la calvitie. »

Venlo n’avait plus sorti de clip depuis plus d’un an, peu habituel en 2020, alors que l’heure est à la surproduction de masse. Loin de nous faire frôler d’indigestion, le rappeur liégeois et The Cardinal Vice nous envoient une salve de belles images couchées sous une nappe de bruit pour un joli voyage depuis le canapé.

Dans la grande clique molenbeekoise, c’est cette fois Mr Choco et WZ qui s’associent pour un intéressant défilé de liquettes de foot – l’Ajax, Arsenal, le Bayern, le PSG, la Belgique, la Thaïlande et bien sûr le RWDM vu que ça rappe quand même depuis le boulevard Edmond Machtens. Mention spéciale pour la scène finale qui fait grincer des dents, avec empathie.

Berry fait partie de ceux qui ont le flow lent qui va avec le temps qu’il faut pour les assimiler. Pas de bourrage de crâne ininterrompu pour combler un vide hypothétique, ni de dédicaces superflues : un peu d’herbe et un tour en métro. Pas avare en invites non plus, l’album pondu avec Royaz présente une partie de la crème du rap néerlandophone de la capitale, avec Vinci, Krimi, Zwangere Guy, Jazz Brak, RonnyHuana, $keer & Boo$ et Jenesaispas.

Lil Skid possède la voix qu’il vaut mieux de jamais avoir coincée dans sa tête, au risque de finir en convulsion, les yeux révulsés, en 240p. SIXSH6TS et Chuki seraient d’ailleurs tout aussi responsables…

Rien que pour avoir fait rimer « rendez-vous » avec « tu bandais mou » et « spartacus » avec « anus », les Liégeois Hotman et Kodjiro méritent que tout le monde s’étouffe dans l’atmosphère peu amicale de leur dernier clip.

Deuxième freestyle depuis ses débuts en fin août, Malukas ne fait visiblement pas dans l’économie et débite ce qu’il a dans les tripes histoire de se faire sa place. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l’Everois s’est associé avec Tabich Prod, également derrière les clips de Benda, Zizou ou encore M16, Chiro, ADS la folie, Linson ou HM, tous à découvrir dans les autres sorties du mois ci-dessous.

Les autres sorties du mois de septembre

