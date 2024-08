Le grand bordel du rap jeu belge : août 2020

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

1 août

Videos by VICE

En attendant la sortie de son premier EP, cet hyperactif qu’est Le Motif s’est mis en tête de sortir un son par jour pendant un mois ; à croire que son cerveau travaille plus vite que n’importe qui, ou que le temps passe moins vite dans son monde parallèle. Pari tenu : +80K abonné·es sur YouTube et enfin tout le monde sait à quel point ce type charbonne.

Plus concis et relax, Jonkill sort « Summer 2k20 », un petit projet 3 titres à la cool.

2 août

Comme dans 89% des clips de rap qui mettent en scène une dispute de couple, la bisbille met en scène une fille qui fait un chandelier avec ses bras et un mec qui se la joue David Bowie version cover de « Heroes ».

Cette terreur de Manza a choisi une école, une bibliothèque et une église comme décor de son dernier clip, soit les trois lieux qui ont le plus traumatisé les gens normaux du monde occidental quand ils étaient gosses. Salaud.

« J’passe mon temps dans la cuisine comme si j’étais féministe » : 100% des rappeurs qui bibi seraient donc en faveur de l’égalité homme-femme. Ça remet tout le milieu en question. Balle au centre.

https://www.instagram.com/p/CDZJKgOofnX/

Mi-bêtisier, mi-teaser, le troisième « À la dar » de Yanso est bon enfant ; mais va falloir sérieusement nous expliquer ce que les red cups ont de plus que les gobelets blancs traditionnels, pourtant certifiés beaucoup plus street et authentiques.

Plus modeste : enfin un rappeur qui rappe qu’il n’a rien.

3 août

Parce qu’ils sont les seuls de leur quartier à ne être partis cet été, Dzstyle et Johnny Deff se retrouvent à la maison de jeunes pour taper un billard, tiser un peu et charger le sac de sport pour préparer la rentrée.

5 août

Curieux mélange, Jumpman 3xOG vous fait danser aussi fort qu’il vous menace sérieusement.

6 août

On comptait sur ces vacances pour enfin pouvoir écouter autre chose que du rap. La problème, c’est que même en voyage, les rappeur·ses font du rap. Ça ne s’arrêtera donc jamais.

https://www.youtube.com/watch?v=UutajwloN9s

Le rap et ses rappeurs sont-ils prêts à accueillir Jake Atlass ?

7 août

Ça ressemble à un spot de pub pour un shampoing ou le truc pour les WC (l’inspiration qui va avec l’évasion mentale vers un lieu en pleine nature, tout ça), puis ça se mue juste en l’un des trucs les plus puissants qu’on ait vu – sans repères de dates en particulier. Dans « Essili », Rayan Imoula et Cyprien Delire captent toute l’essence de Smahlo, jusque dans les moindres pores.

Merci Axelence, ça faisait un bail qu’on n’avait pas entendu un vrai « SKRT » de chauffard ; l’occasion de placer une dernière fois notre article qui en parle.

Mitxelena sort la première vidéo de son futur EP, qui est en même temps un making-of de lui en train de préparer les cassettes audio du projet ; rien de verloren du tout.

Alors que « Jamais » empile les vues par dizaines de milliers depuis le 31 juillet, Tengaishy sort « LOGOS », son EP 7 titres.

On a toujours apprécié Eddy Ape, mais la pizza hawaïenne bof… Mais au fond, peut-être que ça fédère les gens qui ne se sont jamais reconnus dans la traditionnelle mitraillette ; les meilleures stratégies marketing visent toujours les minorités.

Les Liégeois de MVLLOS sont sur Daymolition ; « brrrr bang bang ».

Pour les Bruxellois d’Opération de Salauds, c’est plutôt « shoot shoot, coupe-gorge, c’est gang » ; un dérivé sémantique tout aussi incisif.

Bakar n’a besoin d’aucun refrain pour imposer ses dires ; une présentation réussie du coup.

Pour les oreilles les moins nettoyées (ou les esprits les plus mal tournés), il se peut qu’il y ait un peu de confusion dans le refrain d’Ella Oni ; rien de bien méchant.

Pour rentrer complètement dans le thème, Royls commence en sweatshirt et finit torse poil.

https://www.youtube.com/watch?v=XV-iv4mR-bM

Le ciel bleu inspire LK – qui veut prendre plus de sous que jamais –, mais s’assoir sur le capot n’a jamais été une bonne idée.

Dmc Homie sort son 3 titres, « FVCKINGSMILE ».

9 août

Mkilla poste son premier clip solo avec un titre plutôt clair tandis que Dwizzy publie son freestyle Dinero.

https://www.youtube.com/watch?v=bEL46rUwn0A

10 août

Louis Philippe Arty, plus connu sous son nom de scène B.Flow est décédé à 39 ans après avoir sauté à l’eau à la carrière de Floreffe et heurté un rocher. Précurseur de l’activisme hip-hop en Belgique, il a suffisamment marqué la scène locale pour que les hommages pleuvent sur les réseaux et sur les murs.

Dmc Homie lance un appel aux marques : y’a assez de place pour du placement de produit dans ses clips.

12 août

Ça fait un bail qu’on n’avait plus vu Rkarlos et Chicho Blunt ensemble à l’écran. Ça coule crème comme à l’époque des premiers sons Junior West.

13 août

https://www.youtube.com/watch?v=glgkkoi2boI

Vivacité et efficacité : les Montois de la 7K Favelas assurent ce qu’il faut assurer, tant quand y’a bourbier que quand il faut rec.

Kryms et Chesco, deux des flows les plus reconnaissables de la capitale, tiennent toujours le terrain.

« Fuego » de Yung Mavu, c’est le cousin autotuné du « Chaud » de Roméo Elvis ; la Belgique s’unit sous une vibe californienne.

Rikky Rozay de Roedel sort son EP 7 titres « Hart breekt hart ».

Loubvi a le bob qui tombe comme les pattes d’eph de sa copine.

Lixx prouve qu’on peut s’en prendre aux mythos sans violence.

14 août

Finalement, c’est encore possible de s’amuser en regardant un clip.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAPVKvK4zi8

Il y a donc des bars dans lesquels on peut encore fumer à Bruxelles ! Il y a comme un parfum de fiction – ou d’inédit ? – dans le nouveau clip de Yanso et Tawsen.

Le S Production filme Kratos : « T’es pas venu quand y’avait haja mais tu sors quand y’a le corona », le courage n’est pas là où on le croit.

Glen Devree publie une nouvelle fois un travail soigné à tous niveaux.

Le Malinois Cedje se la joue aussi sans refrain ; un parti pris qui réussit plutôt bien à qui ose l’adopter.

Primero sort « Serein », un EP 5 titres qui sent bon dès la cover. Du molleton complet à l’allure soyeuse et des associations de mots que seul lui peut placer, telles que « merdiers improbables ». Et merci. Merci de réintroduire la Sebago dans le rap, après tant d’années d’absence injustifiée.

Tabich Prod fait d’une pierre deux coups et sort le clips des Renaisiens de Double M qui avancent en terrain miné et celui de l’Everois Nasko. Charbon, charbon ; et c’est pas tout.

Berry en Burberry blurp ses lyrics et ses pâtes aux scampis sous la caméra d’Aquagym 2000.

Sinon, pour info, le Belge qui tape le plus de vues en ce moment, c’est TiiwTiiw.

https://www.youtube.com/watch?v=RZDnNbmtKko

Albash reprend « Moonlight » de XXXTENTACION ; lune pleine comme les couilles en diams.

April Maey et Cryomatic sortent un karaoké sauce eighties néon rétro tumblr.

https://www.youtube.com/watch?v=oxBY9TrUE0Q

Atlanta Mastaky sort un son produit par Atlanta Mastaky, enregistré par Atlanta Mastaky et masterisé par Atlanta Mastaky. Concernant le montage de la vidéo, c’est Atlanta Mastaky et B.LEP Production.

15 août

Pour la première fois depuis l’époque des K7 et des CD, un numéro de téléphone apparaît en description d’une sortie musicale ; on n’a pas essayé, libre à vous.

16 août

BLACKWEED a toujours eu les meilleur·es costumier·es, mais aussi une vibe inégalable.

https://www.youtube.com/watch?v=iy9uyCGn4W4

Champs de blés, capuché ; le nouveau clip de Black Mozart nous prouve que l’Atomium, c’est plus beau en clip qu’en vrai.

Verbal est devenu trop vieux pour percer dans ce game, mais pas assez pour être à côté de la plaque.

Le café mousse beaucoup trop pour Restless Jones et Meloo2x.

17 août

Absolem sort les crocs en argent ; ça brille plus qu’une BMW propre.

Toujours à Liège, LucVS sort un 3 titres, « Evasion » dans lequel il est question de nouveau départ et de tour de la terre.

18 août

Shoo et Many se la jouent métaphore, bonbons et bibi ; mais y’a un monde entre ce qu’on voit et ce qu’on entend.

NEM déterre les Simpsons et South Park ; les classiques de la touche 3 télécommande sur la cuisse.

https://www.instagram.com/p/CD9GezApzBj/

Hamoss se présente en quelques mesures et a l’intelligence de ne pas en faire trop. À suivre.

19 août

https://www.youtube.com/watch?v=julA_0RNdM0

Daali commence son titre intitulé « Anvers » en disant « Bruxelles City » ; quelle nonchalance – dans le tunnel le plus prisé du rap anversois en plus.

https://www.youtube.com/watch?v=3vQeZ296-Z4

En temps de pandémie, alors que les bars ferment à 1h et qu’il fait dégueu dehors, heureusement qu’il reste les parkings souterrains pour tiser encore un peu.

20 août

Monsieur a la barrette dans sa sacoche, Madame un shlass ; l’amour complémentaire.

https://www.youtube.com/watch?v=QRzTRbz7lOs

Un peu de Balotelli, un peu de Courtois ; la totale du poissard.

21 août

Après une parenthèse au soleil, Sky revient avec Ice.

L’Anversois Mitxelena sort « Caravan Tapes » un 5 titres tout pur, tout doux, tout personnel, notamment dispo en cassette. Deux invités : Rikky Rosay, son comparse de Roedel ; et le Gantois Alois.

Yellowstraps, blackwave et Dvtch Norris ont produit à distance. Quelle idée de coupler leur belle musique aux images angoissantes qui rappellent les pires calls Zoom.

https://www.youtube.com/watch?v=iNipa7eBTJU

À Liège, la station à essence reste le spot prisé du moment, notamment pour Di Rose qui pose sur de la drill à l’attention de ses détracteurs.

Liège toujours, Azof et Chicago traînent un peu sur les pavés et à la Mediacité.

Bruxelles centre, un soir d’été ; Lord Gasmique s’installe dans une réalité déformée par Mizeroblack & Diamé Sarr.

DK sort son EP 5 titres « aBMW » et Le S Production clippe son « Exposed » ; survet, bombers et veste en cuir – si jeune et déjà si polyvalent.

Comme beaucoup d’entre nous, Dims lâche un pas de danse quand la paye tombe et claque tout en vacances.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEcnItwDubM

OGR Music ramène la caisse dans l’agora ; le minimum pour une aprem un tant soit peu funky.

Didinho et Sajo sont au sommet ; mais un sommet de quoi ?

https://www.youtube.com/watch?v=iJPSOrAGKAw

Larafale rejoint Shadow Kartel pour une leçon de charisme à leur manière.

23 août

Le Louviérois Zerko sort « VHS #6 », toujours au naturel.

Capuchés masqués au bord de la piscine, le classique des mecs sombres.

Blue Lives Matter.

https://www.instagram.com/p/CEPcq3Znyf5/

La gare de Schaerbeek est une jolie gare, sachez-le.

24 août

Depuis la pandémie, affirmer qu’on « ne tousse pas » n’est pas forcément synonyme de bonhomme stylé qui la fume pure ; ça veut surtout dire que tout est OK.

« J’veux pas finir sur TikTok » ; merci I2SA.

À Germinal (Evere (Bruxelles )), Malukas est chez lui. Tellement chez lui qu’il possède la tech pour brancher le micro en plein milieu de l’esplanade.

Lunettes clinquantes, foot en slashes et gros bolide, Soufiane n’est malgré tout pas un rappeur comme les autres.

https://www.youtube.com/watch?v=erq1vSCIcgw

LRD publie sa première vidéo en se présentant comme venant de Bruxelles, c’est déjà ça de gagné.

25 août

On aurait presque compris toutes les paroles de Gwena s’il n’y avait pas tous ces bruits de moteurs. Reste plus qu’à percer pour que quelqu’un prenne la peine de foutre ses paroles sur Genius.

27 août

Moji x Sboy viennent de sortir la track la plus douce et froide, superbement mise en images par Al Shaamy & Marouane. Par contre, on n’est pas sûr·es à 100% que ce truc n’est pas une diss track.

Tawsen donne une seconde vie à la combattante de l’amour et de la justice et gagne un nouveau public ; la Made in Asia est sur le coup pour l’édition prochaine.

Loubvi sort « Ouh Yah », le troisième et dernier clip de l’EP « Fuegoditif » qui tombe en même temps sur les plateformes ; le truc qu’il fallait pour que ça parte définitivement en vrille dans sa tête.

https://www.youtube.com/watch?v=wzgw2RMrKCM

Rolly KA$H passe des garages du tieks au jet ski, avec un petit détour virtuel en prison via ses potes enfermés.

Codé ou alcool, masque ou cagoule ; THT en a pour tout le monde. Et comme dans beaucoup de soirées dans le genre, ça rigole peu et ça fronce les sourcils sévère.

On sait pas trop ce qu’il foutait dans l’eau mais Demala en est sorti. C’est le plus important.

Restless Jones et Meloo2x sortent l’EP « Green Ice » ; un peu de douceur (« Je t’élimine », « Elle ») et un peu de moins doux (« Intro », « Chewbacca »). Et un teaser qui sent bon les nuits de tiseur aussi.

28 août

Osmoze. déballe son deuxième « Faut qu’ils le sachent ». Dix mois après le premier, dans lequel il était notamment question d’une chiasse matinale – et du bruitage sonore qui va avec –, le Liégeois arrive plus sombre mais en restant le même aussi : « Quand je me lève le matin, je repense à ma chiasse. / Ma victoire je l’atteint rien qu’en tirant la chasse. » Vous auriez tort de vous arrêter à ça ; sa musique vaut bien plus que cette phrase sortie de son contexte. Mais disons que c’est surtout ce qui le différencie des autres : contrairement à certain·es, entre parler de la merde ou en faire musicalement, Osmoze. a fait son choix.

2020-2021 c’est la saison de Wawa. Pied au plancher, le meilleur rappeur bilingue du plat pays sort encore un nouveau clip ; Samir El Jattari à la réal.

Les snitchs ont une haleine particulière et les carolos Giammo et Joe Pecci ont du flair.

Avec S09 et Lital, les bagarreurs ont un nouvel hymne en mode armes soviétiques et détermination allemande (de l’Est)

Rian Snoeks rappe avec son aisance habituelle pour le « Snelle Jelle #19 » ; vite fait bien fait.

https://www.youtube.com/watch?v=BOCFoDIC9A8

Jils publie son deuxième volet de « Temps Mort ».

Lemsi prouve que c’est pas la mode de « parler chinois », mais est-ce que ça l’a été un jour ?

Un entourage parmi les plus exquis (Siméon, Negdee, Todiefor, JeanJass, Tawsen, Elgrande Toto, et tous les autres aussi en fait) ; Yanso dépose sur les plateformes son premier projet, un 7 titres solide dans le genre. Ambitieux aussi, puisque qui dit « Vol. 1 » dit « Vol. 2 » en préparation. Le temps d’écouter le premier volet et le jeune bruxellois sera sans doute déjà un peu plus loin.

Whitebwoy sort « Whitey », un EP 5 titres tout aussi sérieux que sa cover le laisse paraître.

29 août

En 2015, Damso avait annoncé que son projet « QALF » allait être d’une importance suprême. Depuis, il est devenu Disque de Diamant, a rempli les grosses salles et a gagné un statut inégalé. Ce samedi 29 août, il a lancé les précommandes sur qalf.com, un site sur lequel on ne peut rien faire d’autre que ça, précommander l’album. Et comme si tout était prédit, rien d’autre n’est sorti ce jour-là (si vous avez publié votre clip ou votre projet le 29 août, on l’a pas vu. Vous pouvez nous insulter en DM – on laissera en « vu » de toute façon –, mais vous pouvez aussi nous envoyer vos prochains projets par mail.).

30 août

Gaëtano a osé revisiter l’un des plus gros classiques du rap francophone pour Give Me 5 ; faut un minimum de temps d’adaptation pour conjuguer cette instru légendaire au soleil bruxellois.

https://www.youtube.com/watch?v=M7FbmEpD6nk

Une nouvelle fois épaulé par Alex Brehm, Yanso sort le troisième clip de son nouveau projet après « Everyday » et « La Vida ». C’est pas qu’on reste sur notre faim, mais on attend ceux des quatre autres.

Neto sort son premier clip solo, « Makila I », et fait un avec la prod de Hoodstar Beats et Riley Beats.

N2C continue de menacer proprement.

31 août

Arantez remet les pendules à l’heure everoise.

Suivez VICE Belgique sur Instagram.