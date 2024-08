Le grand bordel du rap jeu belge : décembre 2020

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

Il y a comme un vent chaud d’allégresse qui nous enveloppe à chaque fois qu’on se rappelle qu’à l’heure où le monde court à sa perte, des gens continuent à faire de la musique leur priorité.

Videos by VICE

Par contre, sortir un projet ou un clip la dernière semaine de décembre était votre pire idée de 2020. Parce qu’il n’y a aucune raison que ça se passe autrement, les fils d’actu étaient plein de récapitulatifs de fin d’année et de posts sponsorisés pour des cadeaux à la con. En clair, sachez que sortir votre projet le 31 décembre à minuit est loin d’être suffisant pour en faire l’événement de l’année : les gens ont d’autre chose à foutre que de se connecter sur Instagram pour cliquer sur votre lien en bio, cliquer sur la plateforme de leur choix et écouter le projet alors que – et c’est le seul avantage des teufs en bulle – il reste plein cava et que les fourrés sont encore tièdes. N’importe qui ayant fait des études de marketing ou lu un tuto sur Wikihow (ça revient au même) sait qu’il faut attendre au moins la deuxième semaine de janvier pour choper un minimum d’attention médiatique.

Qu’importe, décembre est quand même le mois que les rappeurs ont choisi pour sortir une chiée de projets parmi lesquels le sophistiqué « Iréel » de Geeeko, « Étape 5 » de Sagat, « Chosselonië 2 » de Freddie Konings, « Het getal 23 » de NII C, « Blue Dose » de Tonino, « AKP » de $imba AKP, « Dwizzybabe » de Dwizzy, « Cliché » de Duss, « Ready » de MGT, « Gestoord » de Dworfi, « Graduation 3/2 » de Lil Skid et Chuki Beats, « LIT93 » de Shasha et LOUI$, « D.O.C. » de Doc Delonte, « Vlaamse Trap Muziek » de Scottie, « Full Moon Tape » de EQP Orion, « Fait Maison » de Shvdxw ou encore « DSM-5 » de Bringhim. On n’a pas encore fini d’écouter les projets sortis en mars 2020 alors ceux-là… En attendant, on a quand même jeté un œil bienveillant aux clips sortis le mois dernier : en voici 90 ci-dessous.

La sélection subjective

Pas les clips les plus attendus, ni les plus gros. Ni les plus mauvais d’ailleurs. Bref… Les autres sorties sont plus bas, classées par date.

https://www.youtube.com/watch?v=kKIzZy4WgLI

L’intérêt principal de s’identifier à Sky, c’est qu’on évite direct de se sentir visé·e par toutes ses menaces verbales proférées à la deuxième personne du singulier. Deux conseils : préservez votre santé mentale et restez du bon côté du canon scié.

Esprit Troma, Bad Taste, BIFFF et tout ce qu’il y a de sanglant-sympa, le nouveau clip de Luie Louis par Victor Vercammen nous fait penser à des trucs qui n’ont jamais été des influences pour qui que ce soit dans le rap, excepté pour ce trublion ultra productif de Kool Keith qui, avec plus d’une quarantaine d’albums à son actif et autant d’échecs commerciaux, n’a jamais manqué une occasion de rappeler les limites d’un public parfois trop premier degré.

Ruskov a tellement pleuré son défunt que la voix est toute sèche. Une chose est sûre : les hommages aux proches qui ne sont plus de ce monde font les plus belles chansons. R.I.P. Sonic.

Le Motel et Magugu ont sorti un clip avec Shi Heng Yi, un brave monsieur que vous avez peut-être déjà vu dans une conférence TED si la maîtrise de soi vous parle, et qu’on n’aurait jamais cru voir un jour dans un clip qui illustre un son à casser des œufs à distance.

Comment ça se fait que ce Frenetik arrive à être partout, même quand c’est pas son clip ? Méfiez-vous vraiment de ce type.

Quand on était enfant, s’enfiler une boîte entière de trucs mentholés (Tic Tac, Mentos, Frisk, King, peu importe) et enchaîner avec un verre d’eau glacé direct était le délire le plus hardcore qu’on pouvait faire.

Troisième fois en trois mois qu’on met Dikke en avant dans la sélection. C’est ça, être un média subjectif et totalement partial.

La première fois qu’on a vu Frenetik rapper, il y a plus de quatre ans, il était plus chétif, rappait devant les deux immeubles les plus connus des clips de rap bruxellois et ressemblait à n’importe quel rappeur confidentiel, mais en un peu mieux. Et depuis que Frenetik a mangé Frenetik, le fond vert et le cerveau de Paul-Henry Thiard lui permettent de faire des folies.

Sur la place Poelaert, la terrasse estivale du Coucou, ses étudiant·es en Erasmus qui sirotent des Corona-lime à 6 balles et la grande roue (hors de prix elle aussi) ont laissé place au vide des rues d’un Bruxelles de plus en plus froid et à ses histoires pas super joviales.

Plus glacial encore, avec ses boucles de piano toutes froides, Gotti Maras en remet une couche après avoir tapé le million avec « BX Drill » – toujours avec les mêmes têtes, toujours sous l’objectif du S Productions, toujours posté sur une esplanade de la Chaussée d’Anvers et toujours avec des TN 3 neuves ; « ça bouge pas ».

Faire appel à Asian Rocky est la meilleure décision qu’aurait pu prendre Gutti pour clipper son dernier son et faire briller le nécessaire façon New Jack City – un hymne à la réussite, aux nouvelles acquisitions, à l’amitié et aux bons souvenirs des sacs arrachés (et des victimes qui vous courent après en hurlant comme des gorets, mais ça rentrait pas dans le couplet).

« Quand je m’écarte de ce mouve, ça me fait du bien », dix mois après son dernier clip, Convok confirme qu’il reste un homme de paradoxes : il n’aime toujours pas les humains (sauf ceux qui paient à temps) et ses propos sont plein nuances (mais il « donne la même réponse à tout le monde »). Autre confirmation : le textile The North BXL de Nightshift a définitivement acquis le statut d’indémodable.

Quand on voit la liquette du Standard de Liège au début d’un clip, on sait qu’on va voir quelque chose de spécial, qu’on parle de foot ou pas vraiment. Et, effectivement, Kalikal débite ici un refrain très intéressant ; lent puis violent, comme une lame qui prend le temps de sectionner l’aine avant que des coups de coude viennent fracasser le crâne. Pas 100% sûr que ce genre de métaphore soit le truc le plus cohérent, mais ça peut peut-être donner une idée de ce qui se passe à Lièche niveau musique.

Le moment américain du mois de décembre, sheesh.

Pour l’équilibre de cette sélection peut-être un peu trop proprette au niveau des visuels, voilà deux freestyles énervés – voire haineux – pour le prix d’un, avec un Keskas fidèle à la chaise de camping.

Outre un joli petit clip en janvier et quelques freestyles, Bringhim s’est fait plutôt discret en 2020 ; année qu’il clôture toutefois avec un petit projet 3 titres et une vidéo toute simple des rues de Malines et Bruxelles qui baignent dans un soleil estival.

Dans la douceur d’une nuit confortable, on vous dit « Bonne année ».

Les autres sorties du mois de décembre

1 décembre

2 décembre

3 décembre

https://www.youtube.com/watch?v=ad5SyO8x-lg

4 décembre

https://www.youtube.com/watch?v=0sHCNkSzLz0

https://www.instagram.com/p/CIV98A0nA4o/

https://www.instagram.com/p/CIYiiZJH3nW/

https://www.instagram.com/p/CIX7EskHyJB/

5 décembre

6 décembre

7 décembre

8 décembre

https://www.instagram.com/p/CIi2amUpXYw/

9 décembre

https://www.instagram.com/p/CIlUI-BA6yg/

11 décembre

12 décembre

https://www.instagram.com/p/CIvSMA1HA-F/

13 décembre

14 décembre

https://www.instagram.com/p/CIv7aq2n4iJ/

15 décembre

https://www.youtube.com/watch?v=LRDcUSjJbUs

16 décembre

17 décembre

https://www.youtube.com/watch?v=tUbX6_PUJ2A

18 décembre

https://www.youtube.com/watch?v=TY8r1OLjtTg

20 décembre

23 décembre

25 décembre

26 décembre

https://www.instagram.com/p/CJTIHBGHpiz/

27 décembre

29 décembre

30 décembre

31 décembre

https://www.instagram.com/p/CJdZ07RHByv/

https://www.instagram.com/p/CJeDZmilZya/

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook. VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.