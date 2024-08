Le grand bordel du rap jeu belge : février 2020

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

Ce mois-ci, Isha et Swing ont chacun sorti leur projet, deux offrandes dont on se souviendra longtemps. Guti Gutss a signé le clip le plus court de l’histoire et Barbenoirx le premier sans gestuelle. Benny B lui, a pondu son premier son autotuné.

1 février

En février, buvez, fumez, sniffez, écoutez du son et présentez-vous au monde avec un style vestimentaire non-identifié.

https://www.instagram.com/p/B8Cge1Wn8wy/

« Ceci n’est pas un teaser » Donc Guti Gutss signe le clip le plus court du monde ; une sorte d’éjaculation précoce qui précède, on l’espère, un bel orgasme. « Paraît que tous les chemins mènent à Rome, mais passant par ton anus, » et la porte du succès, c’est juste là.

C’est quand même bien les émissions sans présentateur·ice, sans chroniqueur·ses et sans public. Clique Talk se focus sur Isha, « le plus New-yorkais des rappeurs belges » ; Bronxelles arrive.

Après l’ABBC, une nouvelle ligue de battles voit le jour en Belgique. À Bruxelles, le public du Bruxelles Ring a notamment pu voir Patee Gee (Champion ABBC) se fritter avec Yogen.

Vous le savez, DJ Daddy K est le plus Dubaïote des DJs belges. Il avait entamé le mois d’octobre au volant d’une voiture couleur or, direction le bal de la Fête du Fruit de Magnée, en province de Liège. Le revoici, avec le même modèle, customisé couleur hologramme.

Phan, Scar, Karib et Convok s’associent pour un quadruple freestyle à la mémoire de leur ami défunt, Krysto.

« En 2017, j’allais au festival Les Ardentes avec des potes. C’était mon premier festival. C’était tellement le  qu’en rentrant chez moi je me suis promis de ne plus jamais y retourner en tant que festivalier. » ICO possède ce discours de la réussite si américain et toutefois si sincère qu’il en devient fédérateur.

2 février

https://www.youtube.com/watch?v=fIu06UX8nfg

Quelque part dans le futur, une nouvelle fois appuyés par Prinzly (et Moelo), Avery et Chico se posent des questions existentielles : « Qui sera le plus noir ? Qui sera doigté à la fouille ? ». Surtout, le duo prouve qu’il veut élargir son audimat, comme en témoignent ces sous-titres qui, plein d’empathie pour le public non-averti, traduisent l’argot du texte.

Fût une époque où Vesty était tout jeune et n’avait pas de clip. 2020 sonne le renouveau pour le Namurois, moins jeune évidemment, mais avec un vrai visuel, et même des effets spéciaux.

3 février

L’Anversoise Miss Angel, son female empowerment et son impeccable accent anglais se rapprochent du pouvoir. On l’a suivie lors du tournage du clip, et on va la suivre longtemps, tout court.

Chloe Catara a bougé à NYC pour mettre en image son remix de « 21 Questions ». Elle y porte une vareuse des Knicks comme une vraie New-Yorkaise et s’américanise même davantage que son date du jour qui mange des frites belges avec le goût de la défaite.

« Si t’es costaud, moi j’suis armé » Jumo Barjo 1, Basic Fit 0.

4 février

Alors qu’on se disait bien qu’on entendait plus trop Bakari depuis que « Mélodie » avait bien pété en octobre ; le voici qu’il apparaît soudain dans le Planète Rap de Larry pour une exclu au refrain tout aussi harmonieux. Une main dans la poche, un pli entre l’index et le majeur de l’autre ; à la radio comme au quartier.

« Tu me connais ; d’habitude, j’parle pas trop » crie Ruskov. C’est comme s’il disait : « J’aime hurler, ouais, j’adore ça » en murmurant suave à votre oreille ; Les Alchimistes sont sur OKLM.

5 février

Youssef Swatt’s n’a pas bougé de son canapé mais au moins, il a des potes maintenant. Quoique.

6 février

Hamza est à Paris et sauce le Zénith pour son karaoké géant. Ses comparses de Cyph3r assurent la première partie tandis que 13 Block, Gambi et Christine and the Queens se sont succédé·es auprès du H pendant son show. Quelle belle évolution.

Paris, c’est surcoté pour Isha, qui préfère la Hongrie, idéale si t’as envie de te confesser dans un bain chaud ou de lancer des haches comme un·e vrai·e Texan·e. Surtout, on a pu le voir intensément heureux après son saut en parachute. La vie augmente.

Historique, vraiment : Barbenoirx (ex-Soul’Art) signe le premier clip sans gestuelle de l’histoire du rap.

Depuis Liège vers le streaming, Fakir sort son album « Pas le même », produit par El Gaouli. Fuku, Convok et Melfiano sont de la partie sur ce 14 titre bien dense.

Après son Clique sans personne, Isha prend part au vrai Clique. Ça dure bien moins longtemps mais les compliments sont puissants.

À eux deux, Zwangere Guy et Brihang étaient nominés 13 fois pour les MIA’s. Ils ont pulvérisé le record de défaites en ayant rien remporté du tout. Sur 5 nominations, Angèle, elle, a tout raflé ; la pop reste plus rentable.

7 février

Après le 1 et le 2, Isha délivre le troisième opus de « La vie augmente » avec le très frais « Magma » mais surtout le puissant « Les Magiciens » qui évoque ce moment incroyable où le colonisateur belge a endormi l’Afrique avec la religion comme pour mieux la piller : « Ils ont pris l’or et les diamants, ils ont laissé le livre magique. » Green Montana, PLK et Dinos sont invités sur le projet.

Swing sort l’attendu « ALT-F4 » après l’avoir défendu sur les scènes de trois Zéniths, trois soirs de suite, en première partie d’Angèle. Nuages noirs, vautours vorace et perditions tourmentées, c’est un Swing désorienté qui s’offre à nous dans cet EP, loin de la jovialité indissociable des premiers projets de l’Or du Commun. Le tiers de l’ODC semble passer un cap important dans sa carrière.

Heureusement, il y a aussi des gens pour qui tout va bien.

Petite pique bien sentie de David Okit à l’attention du magasin de fast-fashion le plus polluant du monde : « J’suis le singe le plus cool du monde, demande à H&M. » Ayant grandi entre Bruxelles et Amiens, il explore ici toute sa bipolarité linguistique, oscillant entre « quatre-vingt-quinze et nonante-neuf ».

https://www.youtube.com/watch?v=vtTLcs2ocY4

Poka sort « Méchant », tourné par Tabich Prod sous un magnifique ciel rose.

ICO était chez lui pour le neuvième concert de sa jeune carrière ; son premier à Bruxelles. Il annonce sur scène qu’il en profite pour tourner le clip de Tabasco, rendant dingue le public, sauf les infidèles qui verront leur tromperie gravée dans les images à jamais.

Encore plus américain, Bob Jeusette contribue à la pochette du single « Believe » de Meek Mill et Justin Timberlake.

9 février

https://www.instagram.com/p/B8WosJHpY9f/

Osmoze déboule avec les siens et du textile rouge sang pour le premier freestyle « Jeune et ambitieux », cohérent.

Niveau poisse, Mistral est dans une autre galaxie quand même.

« Elle crie ton nom mais ne jouit pas », Boa Joo fait pleurer le sexe opposé. Et ça dénonce aussi : « Ils te traiteront de pute pour un battement de cils. » Aurions-nous trouvé notre voie fédératrice ?

Entre Flagey et le fond du bus 54, Noss & Inch ont réussi à placer le mot « pantalonnade » dans leur freestyle pour Give Me 5.

Huit mois après « Pagaille #2 », N2C sort « Détails ».

10 février

Après leur menaçant « Shoot », les membres de Nups3e s’adoucissent un peu. Après le clip d’Alphadidas, CRC sort sa déclaration d’amour. Pas sûr cependant que « J’ai cru que t’étais une alien » soit la meilleure phrase d’approche.

11 février

https://www.instagram.com/p/B8cBqiFhCVl/

Sky continue sa route, jamais sans décolérer : « Toi, t’es tout parfumé sale chien et tu veux vendre cannabis. » Sky senteur violence.

12 février

Pour un mec qui vient visiblement de faire des tonneaux, Swing s’en sort plutôt bien. « Mauvaises pensées mauvais présages voudraient que je croie plus en l’amour » ; t’inquiète la société de consommation va t’en mettre plein la gueule avec la Saint-Valentin.

Dans un tout autre mood, vraiment, Fakir est en vacances au soleil et clippe « Dans la douce », ce qui peut être une métaphore pour beaucoup, beaucoup de belles choses.

13 février

Le diptyque « Fuckd Up / Fendi » de Geeeko était chronologiquement et narrativement suivi par « Lean ». « Toxic » est son troisième clip, un prequel de tout ça. À suivre, si vous avez bien suivi jusqu’ici.

Berry est un mec qui pèse, et qui a des amis bien lourds aussi. « Tot de Dood » présente successivement $keer&boo$, Ronnyhuana, Eijer, Zwangere Guy et Jazz.

New School remporte les Octaves de la musique après avoir mobilisé leurs abonné·es sur Instagram et filmé un freestyle pour l’occasion. Ana Diaz et Tessa Dixon sont derrière. Geeeko, qui a récolté 0,59 % des voix, n’en avait absolument rien à taper apparemment.

14 février

Salvatore Adamo avait les mots pour s’adresser à la gent féminine. Son comparse Eddy Ape aussi visiblement. C’est en tout ce que laisse constater son EP « Ape World », qu’il introduit avec une pizza hawaïenne et beaucoup d’amour.

C’est donc la fête la plus débile de l’année, et pour la peine, on a demandé à quelques rappeur·ses belges ce qu’iels écoutaient lors d’une rupture. Mention spéciale pour Tawsen.

YG Pablo était attendu depuis son dernier clip en avril dernier. Le revoilou avec un truc bien soigné, fidèle à lui-même. Mais « Je te ferai voler comme la Sabena », ça reviendrait pas un peu à dire : « Je fais de l’oseille pour toi, comme Général de banque » ou « Pour toi je marque des buts, comme le Duarig » ?

Manu sort « Wife », sans pour autant que ça soit particulièrement romantique tandis que Lyna nous fait visiter les jolis paysages du Maroc, pas loin de Marrakech. Navyy (anciennement Fleo) sort « #HTDWP » avec Nephtys.

« C’est la Saint-Valentin, j’ai donc décidé de faire sortir ma Valentine pour l’occasion », Fresh un homme aux plaisirs simples. Et de valeurs aussi : « J’te ferai jamais de mal, sur la vie de ma mère. »

15 février

Comme quoi, récupérer de la Saint-Valentin, ça requiert un peu de repos.

16 février

https://www.youtube.com/watch?v=Mktgb8Qsjd0

Young P arrive dans le jeu avec « 5 juin ». Il n’est ni très en retard, ni très en avance, puisqu’il s’agit juste de son jour de naissance. Avec une courte autobiographie en guise de premier son, jeune P annonce : « Mal luné, l’enfant du soleil est prêt à briller. »

« J’sais pas pourquoi j’suis dans cette merde » : Nem s’interroge en refrain sur une condition scatophilique qu’il a lui-même provoquée quelques mesures avant : « Si ça coince, ça passera par l’arrière ».

Après les clips solos de Alphadidas et CRC, c’est au tour de Godson de s’exprimer seul.

Le Bruxellois Midoe sort « Boughanem » vêtu d’un maillot du Standard de Liège. C’est comme partir en vacances à la mer pour passer ses journées à la piscine : un peu contradictoire mais au final, pourquoi pas ?

17 février

Comme d’habitude, Blackweed sort de nulle part et n’importe comment. C’est marrant, c’est cool et ça fait peur.

18 février

Il y a deux semaines de ça, un article payant sur La Meuse – qu’on a pas lu du coup – reprochait aux Ardentes de ne pas programmer assez de femmes. 1 sur 37, le ratio est effectivement ridiculement faible. Depuis, Aya Nakamura avait été annoncée. Quelques jours plus tard, c’est Miss Angel qui annonce qu’elle sera sur scène le 11 juillet. C’est toujours trop peu, mais c’est déjà une bonne raison de plus pour y aller.

Festival toujours, au lendemain des propos homophobes tenus par Koba LaD sur Snapchat, Dour déprogramme le rappeur parisien, qui s’était pourtant excusé comme seul·es les plus grand·es débiles en sont capables : « J’ai mis un screen hier j’aurais pas dû le mettre mais je cautionne pas du tout le meurtre ni l’enfant gay. » Niska et son approche particulière des femmes seront bien à l’affiche.

19 février

Glauque remporte le prix de la Meilleure Révélation aux D6bels Music Awards. « Ne pouvant remercier tout le monde, on va essayer de faire court. » Visiblement très heureux, ils postent un message de remerciement de 1087 caractères (espaces compris) sur Instagram. Heureusement que c’est pas Twitter. Dans la foulée, les Namurois annoncent leur prochain album, pour fin mars. JeanJass et Caballero reçoivent le prix de Meilleur Groupe, Benoît Do Quang celui de Musicien de l’Année et, évidemment, Roméo Elvis et Angèle chopent le reste.

Le Motif avait pris l’habitude de se présenter à nous comme faiseur de bangers et, plus ponctuellement, rappeur. En s’alliant à Tristan Salvati (compositeur pour Louane ou Angèle notamment), il semble toutefois poser un tournant dans sa carrière d’artiste avec « Playlist », une histoire de coeur en plan-séquence, entre « Danser encore » de Calogero et « Ich Liebe Dich » de sa soeur Shay. Vite fait, avec un petit air de séquestration en plus : « Après l’meilleur, je te ferai l’pire / Entre nous deux, ce n’sera jamais fini. »

34a sort son nouveau clip uniquement sur IGTV, comme c’est devenu l’habitude pour la jeune génération. Mais Facebook n’est pas mort pour autant, puisqu’on peut y voir le lien du Best Of de L’Hexaler, 27 titres avec, entre autres, Lacraps, Convok, Swift Guad, Furax Barbarossa, Scylla, Youssef Swatt’s ou encore Demi Portion.

20 février

Leo Fifty Five continue ses sessions, cette fois avec votre nouveau rappeur bruxellois préféré, Frenetik.

Dans le décor gratuit du Mont des Arts de Bruxelles, CJ met un peu de lumière dans ce sombre hiver.

Indocile x Mr. Clasik et Maru sortent « Time » dans un décor digne des quartiers craignos de NYC, mais sans doute plus près de chez nous.

21 février

Toujours ancré à Beekkant, le Molenbeekois WZ met la beuh sur la table, sort le drapeau marocain et ramène un simili Trump pour le clip de « West Zone » ; un pas de plus vers l’album ?

En 2016, Lio Brown est le seul invité sur le premier album de Damso. Depuis, le grizzly d’OPG ne s’était plus trop fait entendre. Il réapparaît près de quatre ans plus tard avec « SIX ».

C’est marrant comme à chaque fois qu’on se dit qu’il y a un truc un peu frais, Chuki Beats n’est pas loin. Sinon, Yasko balance son premier clip, « El Mariachi » et Lil Chayz a tout donné.

https://www.youtube.com/watch?v=LK_zYmaduHQ

WAD débite toujours aussi vite qu’il passe les vitesses.

22 février

« J’tape dans la balle comme Neymar à Paris », sauf que lui ne se plaint pas du salaire que lui impose son patron !

Daddy Smalls sort son album, et c’est bien la cover la plus déstabilisante qu’on ait pu voir. Ça s’appelle « Me VS Belgium », et alors que c’est toujours la merde niveau gouvernemental, le Gantois propose sa solution en introduction du projet avec le titre « Dictator ».

23 février

Que ce soit la chaleur de la fumée ou la brume d’hiver, Le Sire se fond dans une suffocation certaine. Et comme à son habitude, Alex GD ne peut se passer d’effets spéciaux.

À force de rester assis, Youssef Swatt’s va choper une polyarthrite. Plus dansant ; dans « Lalala », Santi et Zezwaar sont pimpés, burger frites dans un château. Tranquille.

24 février

Benny demande pardon à son père. Faute autotunée, à moitié pardonnée ?

Sur le corner, KTM Muzik sort les gros bras et fait le plein de cocaïne.

Le Liégeois Mata lance sa campagne de crowdfunding pour financer la distribution de son prochain album. Pour un don de 500 euros, y a moyen de choper un showcase privé, à condition d’habiter à moins de 150 kilomètres de la Cité Ardente. Un rêve inaccessible pour ses fans tournaisien·nes.

25 février

https://www.instagram.com/p/B9EaRXmJ720/

Isha a réussi, sans autotune et avec beaucoup de persévérance. Le 14 mars, il sera à l’AB pour une photo sans doute encore plus belle.

26 février

Kari Bee du 83 Squad veut tout faire pour pouvoir viser le sommet ; mais pour ça, faudra aller plus haut que la Place Poelaert.

Primo Killah, Linca, Tyzen, Made Apollo et Nayam s’associent avec La Miellerie pour « ICE », un projet initié par la MJ Antichambre, à Woluwé-Saint-Lambert.

C’est beau, c’est Swing.

27 février

Depuis Versailles (celui de Bruxelles), Urban V balance un double-clip pour une double-ambiance en double-survêtement tandis que Leo Fifty Five et Eddy Ape s’unissent. Mais ils s’adressent l’un à l’autre ou pas ?

Depuis les States, sapé Arte, l’Anversois d’adoption Darrell Cole s’apprête à conquérir la francophonie à travers les sous-titres. Ambitieux comme un ‘ricain, trilingue comme un Flamand.

Vega lui, reste dans sa chambre comme tout bon autodidacte.

28 février

Martha Da’ro s’entoure de Yaqine Hamzaoui et d’Ashley Morgan (entre autres) pour un visuel digne de Technotronic ; en mieux. Son EP « Cheap Wine & Paris » est disponible.

Gotti Maras s’associe à Chesco de New School pour une collaboration 1000% bruxelloise.

Zwangere en remet une couche avec sa spécialité : arriver seul et habillé pour rapper dur et finir torse poil, entouré de ses potes, à hurler comme un goret.

Dans une banlieue riche d’un pays lointain, Yung Mavu sauce façon 2000 et lâche définitivement Harry Potter pour la vie en MTV.

https://www.youtube.com/watch?v=ADAB8_D6Wew

Le Liégeois Haitch est parti clipper à Berlin, sous une pluie digne d’une météo belge.

Darkos sort un Freestyle avec derrière lui, soit ICO, soit un mec qui a dévalisé la boutique en ligne de ICO.

OGR Music s’introduit dans vos foyers pour y clipper leurs futurs hits.

29 février

Février se ferme comme il s’est ouvert : avec attitude.

