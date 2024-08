Le grand bordel du rap jeu belge : février 2021

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

Ça y est. Joe Biden a largué ses premières bombes et autorisé la réouverture des camps de détention pour les gosses qui viennent du Mexique. Sarkozy est condamné à un an ferme pour la moins grave des conneries qu’il a pu faire, et même s’il s’en sortira au final avec une amende de 4 000 balles, ça reste plus jouissif que de réaliser que le gouvernement belge a décidé de ne rien décider concernant les mesures Covid. En comparaison à tout ce merdier, on dirait que le milieu du rap – qu’on a longtemps pointé du doigt comme étant un four à n’importe quoi – paraît bien placide.

Cela dit, c’était assez mouvementé, et il serait tout à fait pertinent et bienvenu de se débrancher de l’actu histoire de prendre le temps d’écouter tous les projets sortis en février, même si on ne garantit pas que des folies. Outre le très médiatisé « 140 BPM 2 » de Hamza, « XLNCY Initiation » d’Axelence, « New State » de Gutti ou « N » de Venlo figurent parmi les projets très bien produits. À côté de ça, les plus indés des indés ont sorti une panoplie de projets, genre « Fly Till I Die » de Trapbonzai et AVI$ION, « In Een Setup 3 » de Cedje, « La Solution » de Lio Brown et Dolfa, « Nightbird » de Le Jin, « Les vibrations » de Shoo, « Newton (Exosphère Pt. II) » de Mistral, « Vlaamse Trap Muziek (Tien om te zien) » de Scottie ou encore « Nouveau Jour » de Matisse.

Et une mention spéciale à l’Hexaler, qui devrait penser à mettre ses clips sur Youtube.

La sélection subjective

Pas les clips les plus attendus, ni les plus gros. Ni les plus mauvais d’ailleurs. Bref… Les autres sorties sont plus bas, classées par date.

Bill Gates a trois gosses et semble apprécier les prénoms composés. Après Jennifer Katharine, Phœbe Adele et Rory John, on parie 5 euros qu’il va opter pour « Gutti Cinco » pour son prochain marmot. C’est en tous cas plus probable avec lui qu’avec Steve Jobs, puisque ce dernier est mort – en début d’après-midi, comme une batterie d’iPhone.

La feel good music, ça existe aussi pour les enfants du néant et du blasphème. Aussi doux que la promesse d’une dictature sanitaire sans fin.

Spoil. Le 19 mars sur la RTBF : « Peet sort l’album de la maturité ».

Si les Etats-Unis nous ont apporté beaucoup en termes de culture (en dépit de nous fatiguer pour tout le reste), mettons-nous d’accord pour ne jamais leur pardonner cette idée saugrenue de placer sa casquette à l’envers.

Chouette vidéo, mais faites-nous lire le pitch du clip qu’on rigole un peu.

Pour des raisons évidentes, tuez tous les gens qui possèdent des comptes offshores, sauf Lio Brown.

Tant que y’a de la vie, des bâtiments en ruine, des notes de piano tristes, des doutes, des mensonges, des tags à l’acide, un ciel bas et des Louviérois, y’a de l’espoir.

« Accrochez vos slips parce que ça va chier » : pour son premier clip, Datso offre de belles paroles chargées d’ambitions laxatives aux auditeur·ices scatophiles qui prennent du plaisir à baigner dans leur propre merde.

Il y a des choses comme ça qui donnent envie d’avoir à nouveau 12 ans pour fumer sa première cigarette dans les bras de quelqu’un avec qui y’a peut-être moyen, sentir ses tétons qui durcissent et tomber dans l’amour fou. C’est beau de rêver alors que dans la réalité, les pré-ados n’ont plus qu’un bol de soupe en poudre pour pimenter un peu leur vie.

https://www.youtube.com/watch?v=Tcf4UYspuoA

On le croyait enterré, mais il est toujours là. Des années après sa dernière apparition, la chemise-manches-courtes-par-dessus-le-tee-manches-longues revient, plus sobre qu’à l’époque où les coupes au gel fixation béton étaient légion.

Charly Kid chérit ce qui brille, des lames aux signes religieux ; c’est le rap bling de la Wallonie qui vient illuminer vos vies toutes sombres.

Quand une des premières phrases du son commence par « coeur en vrac » pour finir avec « quand tu me léchait la chatte », on sait que l’imprévu et l’insécurité vont faire office de fil conducteur jusqu’au terme du dernier couplet. L’imprévu et l’insécurité, c’est cet ordi qui tient de travers sur les boutons de la console, ces bougies qui menacent de faire fondre les disques au moindre faux geste, ces autres bougies pas plus rassurantes sur le bord de la baignoire alors que l’absence d’eau fait craindre le pire, puis ce salon installé à côté du bain – ce qui n’est pas spécialement gênant mais plutôt inédit. Un vrai décor à attirer un député hongrois.

https://www.youtube.com/watch?v=rzHlrl5Nfx8

« On t’agrandira le crâne si t’as passé l’heure » n’est heureusement pas encore devenu le dire préféré des flics passé l’heure du couvre-feu, mais les drones ont toutefois commencé à survoler les parcs. Faites attention à vous.

Ce qui est plutôt triste avec le nouveau son de Nixon, c’est que malgré le fait qu’il ait été absent pendant près d’un an, tous ses potes ont l’air de se taper de son retour. À moins qu’ils ne soient trop occupés à charbonner dur pour rattraper le temps perdu, ce qui est plutôt bon signe.

Romance et bottes en caoutchouc, tome 1 : une mallette pleine d’oseille qui sort de nulle part.

Treza était déjà là quand Booba avait encore des cheveux, et sera encore là quand l’empereur du clash inutile arrêtera sa carrière. C’est qui le papa ?

https://www.youtube.com/watch?v=b_RJm4Rymoo

OK, mais sors le clip de « Audi ».

Rien que pour l’audace d’avoir balancé le clip de l’outro comme premier visuel pour un nouveau projet.

Les autres sorties du mois de février

1 février

https://www.youtube.com/watch?v=-fTMhDJaYTs

3 février

4 février

5 février

https://www.youtube.com/watch?v=SvKn3neHdv8

7 février

10 février

11 février

https://www.instagram.com/p/CLH9Bx7H5Qb/

12 février

https://www.youtube.com/watch?v=2Vgoyn0aDfM

https://www.instagram.com/p/CLKbGK3nrTJ/

13 février

14 février

https://www.youtube.com/watch?v=V7yA261CtJo

https://www.youtube.com/watch?v=bJkWsH8RfuM

15 février

https://www.youtube.com/watch?v=lKeeTGJVdw8

16 février

https://www.youtube.com/watch?v=1q_zs3Q7Ibg

17 février

https://www.youtube.com/watch?v=KPZwiEd4zCs

18 février

https://www.youtube.com/watch?v=GTp6_zxeO3U

https://www.youtube.com/watch?v=P6A3VV2XF48

19 février

https://www.youtube.com/watch?v=Z6-ovLGtqeg

https://www.youtube.com/watch?v=CiJS9t4hfRg

https://www.instagram.com/p/CLfGMJInmgD/

20 février

21 février

https://www.instagram.com/p/CLkD7ovgKSU/

22 février

24 février

https://www.youtube.com/watch?v=iqG8FLODMc8

25 février

https://www.youtube.com/watch?v=G7SuOp20bMM

26 février

https://www.youtube.com/watch?v=H1bhALKjBjY

https://www.youtube.com/watch?v=M3TLlIkkHC4

https://www.youtube.com/watch?v=3xWryku3tWk

27 février

https://www.youtube.com/watch?v=MG12Z1IsGOk

28 février

https://www.youtube.com/watch?v=ATM3hOGT0PQ

https://www.youtube.com/watch?v=EexgdeEF3ck

