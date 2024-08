Le grand bordel du rap jeu belge: juin 2021

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet ou clips ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

À part les gens qui sont morts, le « Corona song » de Renaud (qui lui aussi a ses malheureux variants) est sûrement l’un des pires trucs que le Covid nous ait ramené. Pas trop loin de lui, entre deux pubs pour un site de livraison de repas, Eric Cantona fait de son côté craindre le pire niveau musique.

Videos by VICE

Tout ça pour dire qu’il faut qu’on profite des jeunes artistes, tant que c’est jeune justement. Parce que l’espérance de vie augmente dans tous les pays du monde, et c’est pas forcément bon à prendre pour la culture.

Côté sorties album/mixtape/EP, on a eu « Temps d’aime » de Moji x Sboy, « Blessure » de Malandrinù, « MELANCHOLIA999 » de Green Montana, « Action Only Volume 1 » de Shaka Shams, « Classified » de Class-E, « Couleurs du jeu » de Frenetik, « SUPERNOVÆ » d’EQP Orion, « Sur écoute : Saison 2 » de Bakari, « Fatma » de Wad, « Faites pas chier j’prépare un album » d’Isha, « Eyaba » de CXSS, « Summer Love » de Lilbemine, Glodi West & Frank Renell et « Free Trunks, Vol. 2 » de KLD. On vous laisse deviner lequel remporte la palme du meilleur titre de projet.

La sélection subjective

Pas les clips les plus attendus, ni les plus gros. Ni les plus mauvais d’ailleurs. Les autres sorties sont plus bas, classées par date.

https://www.youtube.com/watch?v=8RJVzzUnPA4

À l’inverse des publications Facebook de Georges-Louis Bouchez sur Georges-Louis Bouchez sponsorisées par Georges-Louis Bouchez et repostées dans le groupe « Soutien à Georges-Louis Bouchez » dont Georges-Louis Bouchez est lui-même administrateur, Bobo est un gars super discret (200 vues en un mois) et son travail mérite qu’on y jette un oeil attentif et régulier.

Y’a des rappeurs qui ont la classe, d’autres ont le mépris de classe.

Vous avez déjà été boire des coups à un apéro rooftop en mode chemise bleue et Aperol Spritz entre startupers ? C’est souvent embarrassant. Un peu un mélange entre de l’eau de toilette et l’eau des toilettes. Ça sent bon, mais ça laisse un goût amer. Prochain objectif : s’immiscer dans un événement du genre pour mettre ce son à fond et partir. Non pas pour faire chier tout le monde, mais juste pour que le bâtiment s’effondre à tout jamais.

Lil Skid est un crissement de pneus sans fin. Si personne n’avait inventé le « SKRT », c’est lui qui l’aurait fait ; premier cri direct, le corps suintant, en sortant de l’utérus. Et si personne n’avait inventé la trap, c’est aussi lui qui l’aurait fait. Mais le « SKRT » existe depuis des décennies et la trap aussi, donc malgré sa gueule de prototype américain, Lil Skid devra d’abord conquérir les petits pays d’abord, à commencer par sa Belgique. Donc avant de s’attaquer au reste du monde, une pause clip s’impose au Total de la route de Botrange (celle qui relie Waimes à Eupen).

Votre son de l’été tout pourri, c’est pas lui qui va le pondre. Les arbres ont bien poussé, et en dépit de vous rappeler que tout est trop triste, 13Mini souligne aussi qu’il reste parfois possible de parler de choses qui ne s’achètent pas. Le manque d’argent fait faire des trucs de barge, mais prenez surtout soin des gens qui vous entourent pour les bonnes raisons.

Avec sa coupe de latéral gauche de Serie A et sa découpe verbale de détailleur de cité U, Dayaz s’est bien préparé – entouré de B-Lel, Le S Productions et Kendo –, avant de publier le premier clip de sa nouvelle chaîne Youtube. Lui non plus, c’est pas ambiance cocktails et short-bermuda.

https://www.youtube.com/watch?v=nJX3N8nPQkI

La Sainte-Trinité que personne n’est vraiment prêt à digérer fait surface sur les trottoirs les plus crades de Bruxelles. Pour eux, le béton c’est du coton. À faire écouter aux gens qui croient que la rue, c’est Migos.

Comme tout bon bandit, Jones Cruipy disparaît et réapparaît les sourcils froncés dans un bled en Allemagne.

Un jour comme un autre. WAD est posté en bas, appuyé, la jambe pliée. Le trottoir, au soir, est luisant et les gens ne font rien de spécial. Les choses ne sont pas spécialement optimistes mais les menaces se disent gentiment, pour commencer.

Godson a trouvé un super nom pour sa série de freestyle. S’il est chaud, il a réussi ; et s’il se plante, le titre reste pertinent. C’est ça, être poète.

Décor pourtant sur-convoité des rappeur·ses depuis que « tout a déjà été fait », la campagne a manqué dans les clips sortis durant le mois de juin. Du coup, Low G & Chillow, c’était surtout pour le quota « nature » ; mais y’a pas que ça.

https://www.youtube.com/watch?v=zDxYe5N1iJg

Il fut un temps où les gens qui utilisaient l’autotune, signaient des refrains entêtants ou tapaient la gestu à fond s’en prenaient plein la gueule. Ce qui n’est pas le cas de ce jeune hybride de Boby2fois. Probablement parce qu’il exerce depuis la nouvelle capitale du rap francophone, et que son aisance va attirer l’œil de la France dans 3, 2, 1…

Pour ce clip, on avait écrit « DRILL métro STIB » dans les notes. Ça fait déjà une bonne raison de le regarder.

Les autres sorties du mois de juin

1 juin

WAD – Malbich

2 juin

DJ Quick ft Ninho & Hamza – Elle m’a dit

3 juin

New School – VIRGULE

Sasori x Prvdes x RayanR – CAPITALE (VISIONTOUR#1)

BENITO VII – #BenitoJuice (Citron)

4 juin

SKONA – Jungle 2

Yenal – Pop Smoke

MKL – Train de vie

Duggy D – Routine

Slazenzar – Aarschot

Nkh – Freestyle Rap Belge #2

AkB – Ik ga het maken

Dima Dima – Comme moi

6 juin

TiiwTiiw feat. MORAD – Frontera Nada

7 juin

Kuma Kinte – Durag Bleu

9 juin

Michel feat. Roméo Elvis – La Bête du rivage

10 juin

Slim Lessio – Solo

Surafeal – Monkey

11 juin

Amin – Vigilant

M le Maudit feat. Caballero – 10K

Malandrinù feat. Zang Kondo – Headshot

Wolfgang – Monstertruck

Green Montana – FUM22 NOCIVE

Maka – Bénéfice

Shinko – Pilon #freebaby1

Wolfgang – Monstertruck

Fresh LaPeufra – Plomo O Plata

Angelo feat. Pablo Casanova – Noche

Moji x Sboy – Motel

Sagat feat. Neo – Reddington

Chibi Ichigo x Eddy Ape – The New Brabançonne

ArdiKs – 5.9.0

Fabiow x Noend – Froes

12 juin

FLUK x FLAM – Mariachi

DeZz – Block

13 juin

WZ – J’te baratine pas

Blanka – Mañana

14 juin

BX Vendetta #1 – (La Rage, En2spi, YNS, Keskas, THT)

MONARCQ – Modelling

Dzstyle – C.P.R

16 juin

USKY feat. Le Motif – Sang Chaud

BJ Black Joe – En d’autres mots

17 juin

Simon – Beter wordt het niet

Blackweed feat. QuickMoney Profecy – Gangstaz

MVREK feat. Jason Voriz – Automatique

Vinci Benz – Cheat Code

Broly 2V – 18K

18 juin

Kunta – Daddy Puff

Drea Dury – Perreo Fino

Jason feat. Noend & Lito – Invisible

Deu.p – Prada

Tawsen feat. Sneazzy – Nudes

Caballero & JeanJass – 2x GOAT

Bryan Mg & Emms – Ça sert à rien

VDL- Maestro #2

Makar – Mi Amor

Dyllz – BOP BOP

Lsk DMada – ONE SHOT

Kunta – Daddy Puff

19 juin

Cisko – Diaspora

20 juin

Keskas – Freestyle Vérité 4

TiiwTiiw feat. Mister You – Jackson

24 juin

Kryms – Mabé (London)

CXSS – Kanté/Science

Freddie Konings – PGP ft. Dal3ton (prod. Zel)

Sadandsolo feat. La Fève – Nova

Nayth feat. Doosko Niafo – Communiqué (Remix)

25 juin

Negrito feat. Gotti Maras – La Purge VI

Bakari – Ibiza

Chardy feat. Arantez & Vlone975 – 3L

Frenetik feat Zkr – Encore

Glenn Devree – Kleine jongen

Ads La Folie x Woodo – La Guitare

Eness – In De 9

K1D feat. Manzo Soul – Don’t hit my line

AkB – Bolero

MED – J’pense à toi

Aszul – Leaké

Rixko feat. Albash Eagle – On la connaît

Enzo Badman – Dr Manhattan

Kingson – Demain

Nolvo – Animé

SOUNDPLUG feat. Skitt, Grizmo & ChaseTheBag – Balenciaga

Badi x Boddhi Satva x Zap Mama x Kooffeey – Me too

26 juin

Soufiane Eddyani – Cappuccino

27 juin

Godson – LA SUITE C’EST PIRE #4 (Freestyle)

Manlike feat. Scottie & Cem – In The Hills

Stone – Tant pis/Ouvre les yeux

28 juin

Seka – MM

Peet feat. Swing – 2 Sens

Dante Moris – Cooking Outside

30 juin

Code Rouge – Plus de 70 ans

DMC Homie – Vendredi night

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook. VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.