Le grand bordel du rap jeu belge : septembre 2021, par L’addition

Dans la série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on fait appel à des voix du milieu musical belge et on leur demande de faire une petite sélection perso sur base de tous les clips trouvés par notre équipe le mois dernier.

Pour cet épisode, on a laissé à L’addition (Ypsos et Carlsberg Slim) la liberté de choisir quelques clips et de les commenter. Le groupe vient de sortir un EP.

Carlsberg Slim : Je sais pas si c’est une bonne idée cet article.

Ypsos : On peut toujours parler de la sortie de notre projet.

Carlsberg Slim : Notre EP est disponible sur toutes les plateformes et sur Bandcamp depuis quelques jours. J’ai activé la notification, mon tel vibre quand quelqu’un achète le projet et ça me fait des choses. Dans mon cerveau.

La sélection subjective sauce L’addition

Pas les clips les plus attendus, ni les plus gros. Ni les plus mauvais d’ailleurs. Les autres sorties sont plus bas, classées par date.

Ypsos : J’ai toujours préféré la Chimay Triple. La Bleue c’est une bière d’ancien, mec. La dernière fois que j’ai bu de la Chimay Bleue, c’était dans un bar à Nevers. Je me suis retrouvé à me servir moi-même ; tout le monde était explosé. J’ai bu Chimay Bleue sur Chimay Bleue. La patronne était complètement bourrée. Le lendemain, je me suis dit « C’était quoi cette soirée ? ». J’ai rien payé en plus. J’ai dû boire 10 Chimay Bleue et j’en n’ai plus jamais bu depuis.

Carlsberg Slim : (En parlant du clip) Ça passe bien.

Ypsos : Je respecte les mecs qui mettent autant de harissa dans leur sandwich. Et le gamin du clip, c’est le plus thug de la vidéo. Il a des yeux de fou. On a tourné ça vite, en une heure c’était réglé.

Carlsberg Slim : Ça se voit.

Ypsos : Je l’ai croisé y’a pas longtemps lui. Le clip est salement bien filmé. Ça c’est un retour qui fait bien plaisir. On avait fait des scènes avec lui y’a longtemps à l’époque de Trafiquants d’art. C’est un bon gars.

Carlsberg Slim : Le mec rappe bien.

Ypsos : C’est chouette, j’aime bien. On se croirait dans une cuisine à Chicago. Ça te donne vraiment envie de cuisiner du crack. Mais je suis déçu que personne ne décède dans ce clip alors que y’a du film plastique partout.

Carlsberg Slim : Dis pas ça, on va avoir des problèmes.

Ypsos : Déchire le clip. Ils ont de bonnes idées. Les plans sont cools. Ça doit encore être un jeune surdoué de 18 ans qui a réalisé ça.

Carlsberg Slim : Ça tu peux dire.

Ypsos : Carlsberg Slim c’est mon censeur.

Carlsberg Slim : Le groupe s’appelle L’addition, pas L’union. Y’a lui et y’a moi.

Ypsos : On aurait dû s’appeler La soustraction.

Ypsos : C’est Mehsah à la prod, il fait des sales beats. La ligne de basse, j’aime bien. Le clip est authentique, y’a pas de chichis. Tu sens que le M., il joue pas un personnage. Et G-kuts Pestar (crédité dans le clip, ndlr) c’est un ancien des Marolles, dédicace à lui !

Carlsberg Slim : J’adore les Marolles.

Carlsberg Slim : Pour moi c’est de la pop ça.

Ypsos : Ça c’est du rap. La prod, c’est du pur hip-hop. Ça me fait penser à De La Soul, des trucs comme ça. Et si c’est de la pop, bah c’est de la chouette pop.

Carlsberg Slim : J’aime bien la pop, mais je pensais qu’on devait voir des clips de rap.

https://www.youtube.com/watch?v=Xn3oba325-s

Ypsos : Il est énervé le gars, il est chaud. Ils ont réussi à rendre un endroit plutôt touristique assez beau et ghetto.

Carlsberg Slim : Ouais, par rapport au clip de Damso. Dans BruxellesVie y’a la place Poelaert en mode touriste avec le panorama alors qu’ici c’est la place Poelaert mais plus dark, il sort du Palais de justice en plus.

Ypsos : Si j’avais été ado, j’aurais adoré.

Carlsberg Slim : Je me dissocie de toi.

Ypsos : Non mais c’est ce genre de truc que j’aurais écouté si j’avais été jeune aujourd’hui. Sauf que je suis un vieux monsieur. Dans l’ensemble c’est bien produit, j’aurais aimé avoir accès à ce genre de prods quand j’étais jeune. Nous on marchait à l’analogique, avec les samplers. Pour avoir un bon mix, c’était compliqué. Sortir le son des machines, c’était déjà une galère. T’avais un CD avec des instrus dessus, t’étais le boss.

https://www.youtube.com/watch?v=tA6Bd8jsnz8

Ypsos : C’est assez ouf. Tu sens qu’ils ont copié sur personne. Ils ont leur truc.

Carlsberg Slim : C’est mieux fait que GTA.

Ypsos : L’accent gantois est très ensoleillé. On sent le soleil.

Carlsberg Slim : Ça fait peur.

Ypsos : S’ils m’invitent pour un souper, c’est possible que je pose un lapin. Après si ça se trouve, c’est des gars super chouettes. C’est l’esthétique de la drill aussi. C’est de très bonne qualité aussi.

Les EP’s, mixtapes ou albums sortis en septembre

« Supernova » d’Eddy Ape, « Grand Romantisme » de PH Trigano, « Purple Boy » Nacer Rodriguez, « Autre sphère » de Mewy, « Híbrido » d’Eskondo, « DLAR » de Sagat et « SKLF2.5 » de Rolly Ka$h.

Tous les autres clips sortis en septembre

1 septembre

Veel Te Vroeg Wakker – Hanz Kazan

ICO – Pluwu (Uber Banger #2)

2 septembre

Omari Bravo – Lets go

Golgoth feat. 13Mini – Adios

Mojo – Main

Krista Marguerite feat. Drulo & David Okit – Beauté Divine

3 septembre

Heden – Rider

Graci – Zomerschool

Shinko – Sick #freebaby2

Cem feat. Zwangere Guy – Tot Ik Goed Zit

Cedje – Duurt Veels Te Lang

Julio – Trust

Eddy Ape – Mi Corazon

Brickss – Rp de straat #4

La main noire – Faut du cash

Lordesteezus – Silhouette

4 septembre

Bart Kobain feat. Howie Smiles – Too Early

Maly – On sait

NTH – KB9

5 septembre

SMR – Facetime

TiiwTiiw feat. ElGrandeToto – PAPA

Soufiane Eddyani – Bonnie & Clyde

6 septembre

Lescraq – Siffredi

7 septembre

The Jungle Station: Malik – CASH

8 septembre

Elrey – E40

9 septembre

Jame$, Jelle, Anders & YoungDream – Push Music Cypher #4

Kosa feat. Fuku – Busy

10 septembre

Thaubi feat. Hash 24, Golgoth & Aminello – Tourne en O

LeBlanc x MF Rouge – Lowride

Lios – Seul

12 septembre

AYB – Guette

Kipili – Milkshake

13 septembre

AkB Feat. Hanz Kazan – Japanese

15 septembre

Vinci – Bitch Please

Montana – In Mijn Eentje

ICE & BryanMG – Ver

Le Louyet & Enfant de Morphée – Contrôle de la Stib

Oscar & leWart – Materazzi

16 septembre

Dmh – Quartiers Nord 3 / Secteur

Benito VII – Glocker

17 septembre

Yanso – Bx Capitale 3

Lil Pokraaa feat. Willzer – Bgf Boy

Cedje & Yuboy Jeffrey – Probleem

Amunaso – Gold Sugar

Makar – Wavy

Froze x Joppe Tanghe – Ogenblik

Chuki Beats, Bhavi & ICO – Atento

Jade & Naïa – OR

Fabiow – Zeg Me Oui

Selim Vbi – Viking

18 septembre

Ryad – Doucement

19 septembre

Vehika- Revigoré

22 septembre

NII C – Plan V

Eslo & Fazé – Jamais

Nolvo – Le roi des filous

23 septembre

SLF – Filiforme

24 septembre

DIKKE feat. Chardy & Freddie Konings – XXL

Clelia – Première fois

Todiefor feat. Roméo Elvis – Dix fois

Sei’ – Range

Stone – Tout vivre

Vesty – Carré

Saskia – C’est la règle

25 septembre

REA – WAVY

Capello Drx – Robben

Picassø – Commas

26 septembre

Keskas & Ns MV – L’instru on la baise

27 septembre

Di CaSh Flow feat. Twodee & Yascx – Zbeul

29 septembre

Joost Hoekaf – Kannabiskrijger 2

30 septembre

Kiid Le Roi – Aquarius

