Le grand gâteau à la noix de coco

Les cocotiers sont des arbres miraculeux. Malgré l’air salé et le soleil de plomb, ils produisent un fruit plein d’une eau rafraîchissante et légèrement sucrée qui est très bonne pour la santé.

Portions: 8

Ingrédients

Pour le gâteau :

120mL d’huile de noix de coco

375g de farine tout usage

une grosse pincée de bicarbonate de soude

une pincée de gros sel

400g de sucre

115g de beurre doux ramolli

3 gros oeufs

2 jaunes d’oeuf

240mL de crème de coco sucrée en conserve

180mL de yaourt (ne pas prendre du 0% de matière grasse)

2 cuillères à café d’extrait de vanille

Pour le glaçage :

460g de fromage à la crème type Philadelphie, à température ambiante

100g de sucre glace

autant d’eau que nécessaire

1 cuillère à soupe de rhum ambré

un peu de jus de citron vert

1/2 cuillère à café d’extrait de vanille

une pincée de sel

Instructions

1. Préchauffez le four à 160°C. Huilez généreusement deux moules à manqué de 22cm de diamètre avec l’huile de noix de coco.

2. Mélangez dans un saladier la farine avec le bicarbonate et le sel. Dans un grand saladier, fouettez avec un fouet électrique le beurre pommade avec le sucre et le reste de l’huile de noix de coco pendant environ trois minutes. Ca devrait ressembler à du sable mouillé. Ajoutez les oeufs un à un, puis les jaunes de la même manière. Continuez de fouetter pour bien incorporer pendant deux minutes. Ajoutez-y la crème de noix de coco, le yaourt et la vanille, et battez encore. Ajoutez la farine dans le mélange et mélangez doucement pour incorporer.

3. Versez la pâte dans les moules. Secouez-les un peu pour bien répartir la pâte équitablement. Faites cuire pendant à peu près une heure, jusqu’à ce que la surface du gâteau soit bien dorée et que la lame d’un couteau ressorte sèche. Sortez les moules du four et laissez refroidir pendant 30min.

4. Démoulez en passant un couteau sur les bords avant d’ouvrir les moules. Laissez encore bien refroidir avant d’appliquer le glaçage.

5. Pour le glaçage : avec un fouet électrique, battez la fromage à la crème avec le sucre glace pendant trois minutes jusqu’à ce que le mélange devienne aérien. Ajoutez un peu d’eau, le rhum, le jus de citron vert, la vanille et le sel jusqu’à ce que ce soit bien mélangé. Si le mélange est trop épais, ajoutez une cuillère à soupe d’eau à la fois.

6. Dans une grande assiette à service, disposez le premier gâteau. Recouvrez de glaçage. Dessus, venez poser le second gâteau. Recouvrez le dessus et les côtés avec le glaçage. Pour la déco, saupoudrez de la noix de coco séchée un peu partout.

Recette tirée de Hartwood, Eric Werner and Mya Henry (Artisan Books). Copyright © 2015. Photographs by Gentl & Hyers.

Tiré de How to Run a Restaurant in the Middle of the Jungle