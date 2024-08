Le gratin de chou-fleur au bacon et au fromage fondant

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total : 50 minutes

Ingrédients

60 grammes de beurre doux, prévoir un poil plus pour graisser le plat

1 gros chou-fleur, coupé en fleurons (environ 750 grammes)

du sel de mer et du poivre noir fraîchement moulu

220 g de bacon, en tranches fines

1 oignon jaune moyen, coupé en dés

75 g de farine tout usage

375 ml de lait entier

375 ml de crème fraîche légère

420 g de fromage cheddar râpé

Instructions

1. Dans une grande casserole, faites bouillir un grand volume d’eau salée. Ajoutez le chou-fleur et laissez cuire 2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’il soit tendre au couteau. Égouttez et mettez de côté.

2. Pré-chauffez votre four à190°C. Dans une grande poêle à feu moyen, faites cuire votre bacon en ne le retournant qu’une seule fois. Poursuivez la cuisson jusqu’à ce qu’il soit croustillant – comptez 8 minutes. Transférer sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier essuie-tout, laissez refroidir légèrement, puis émiettez-le.

3. Ajouter le beurre et l’oignon dans la poêle et faites cuire jusqu’à ce que l’oignon devienne tendre – comptez 7 minutes. Incorporez la farine et laissez cuire 2 minutes de plus. Ajoutez le lait entier et la crème, en fouettant, de sorte à ne pas former de grumeaux. Faites cuire, en remuant bien, jusqu’à obtenir consistance épaisse – comptez environ 10 minutes.

4. Incorporez le chou-fleur cuit et assaisonnez avec sel et poivre. Incorporez la moitié du bacon et transférez dans un plat allant au four. Étalez votre base de manière uniforme et ajoutez le fromage et le reste de bacon. Faites cuire au four jusqu’à ce que votre gratin soit bien doré et fumant – comptez entre 20 et 25 minutes.