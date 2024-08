Le guide du « Giro » culinaire d’Action Bronson en Italie

« C’est comme ça que ça se passe à chaque fois ? Le mec se pointe défoncé et c’est ça votre émission de télé ? ». Alors que le chef Mario Batali commence doucement à s’imprégner l’ambiance Fuck, That’s Delicious, Action et Meyhem ont déjà ratissé la moitié de l’Italie à la recherche des meilleurs mets.

Dans cet épisode diffusé par Viceland, nos deux gourmets, accompagnés de The Alchemist, voyagent de Rome à Modène avec une étape à Naples et Montefalco, sautant de miracles culinaires en découvertes gustatives.

Une petite virée dans la Botte qui met vraiment – et peut-être pour la première fois dans l’histoire de la série – les corps à contribution. On vous dévoile le trajet du crew.

Rome

Tout commence par une session photo assez unique. Sous la pluie, au milieu de la piazza Navona, Action et Meyhem dissertent sur le marbre, les riches « Guidos » du New Jersey, le marché de l’héroïne dans la Rome Antique et la coupe de cheveux de Tom Hanks dans le Da Vinci Code.

Un peu avant, ils s’étaient rendus à l’Osteria da Fortunata pour plonger dans des gnocchi « fatti in casa » accompagnés par la musique d’un violoniste de rue. « Les légumes sont toujours meilleurs frits en écoutant Hava Nagila », assure Action.

Osteria da Fortunata

11 via del Pellegrino, Rome

+39 0660667391

Modène

Action et Meyhem se rendent ensuite dans la ville d’Émilie-Romagne en quête de sensations gastronomiques fortes. Ça tombe bien, ils ont rendez-vous avec un génie de la bouffe ; le chef Massimo Bottura, à la tête de l’Osteria Francescana, élu meilleur restau du monde en 2016.

Les tagliatelle.

Tout commence dans la rue, avec un simple plat de lasagne – au menu de midi de la brigade – avant d’enchaîner avec un Grand Chelem des plats du maître. Panini à la mortadelle déconstruit, tagliatelle al ragù façon « grand-mère » et les Cinq Âges du Parmesan (le frometon dans tous ses états : soufflé, mousse, sauce, émulsion et chips).

Le parmesan.

« Les pâtes, tu dois les traiter comme des enfants », explique Bottura en passant sa main sur un nid de tagliatelle et avant d’en glisser une fourchette dans la bouche d’Action. Mais c’est à Meyhem que revient l’honneur de définir la cuisine du chef après avoir goûté aux « Veau psychédélique fumé et non grillé ».

« T’es un génie, c’est comme bouffer un Picasso. T’as même pas besoin de mâcher. » Après une rude bataille pour savoir qui aura le droit de saucer les plats, Action conclut : « OK, on peut retourner à New York. Je n’ai pas besoin de faire autre chose. »

Osteria Francescana

22 via Stella, Modène

+39 059223912

Montefalco

La bande poursuit son périple transalpin dans les vignes de Paolo Bea et de son propriétaire Giampiero. En bon architecte, ce dernier a pensé le domaine de la tête aux pieds. Cave, cantine et dégustation de vin naturel local au cépage centenaire qui met bien.

« On travaille en harmonie avec la nature », souligne le maître de maison qui fait aussi pousser ses propres légumes et produit sa propre huile d’olive. Après avoir terminé quelques quilles, Action se fait une jolie tartine d’une pâte formée par le sédiment des tonneaux dans lesquels le vin de Giampiero a vieilli. « Je n’ai jamais rien goûté de similaire. » Et c’est une tuerie en omelette.

Cantina Paolo Bea

8 Località Cerrete, Montefalco

+39 0742378128

Naples

« J’habitais en face d’une pizzeria qui s’appelait Napoli. Pendant 30 ans de ma vie, je ne savais même pas que c’était une ville ». Au-delà de cette confession d’Action, on retrouve le grupetto dans la ville de Maradona en train de se pavaner sur le bord de mer.

Ça, c’est avant de s’envoyer une pizza chez 50 Kalò, la Rolls des pizzerias locales. Action se mesure même au chef Ciro Salvo dans un joli duel qui se termine sur la leçon du jour : « La pizza napolitaine ne doit pas être croquante mais molle, sinon ce n’est pas une pizza napolitaine ». Capito ?

Une calzone ricotta, grattons de porc et provola.

50 Kalò

201 Piazza Sannazaro, Naples

+39 08119204667

Impossible d’être à Naples et de ne pas manger quelques produits de la mer. Surtout quand on sait que c’est ce que Meyhem préfère. « Quand on est au paradis, on le partage.» Chez Girone, on s’envoie des langoustines, des palourdes, des moules et des huîtres de la taille du poing d’Action.

Frutti di mare e pesce da o’ figl e’ Girone

Via Caracciolo di fronte chale Ciro, Naples

+39 3383188257

Rome

Retour dans la capitale pour Action, Meyhem et Alchemist. Les gourmets s’installent chez Mazzo, le restau et « laboratorio di cucina » où Marco et Francesca font leurs mélanges. Et ils vont manger plus que de raison.

Tripes de bœuf frites avec chutney de tomates confites et menthe, toasts de pain complet, asperges et poulet, pasta aux pepperoni séchés au soleil puis frits. Bref, des trucs assez dingues pour qu’Action se force à bouffer un truc qu’il ne supporte pas : le maquereau.

Tout le monde mange debout dans la cuisine et l’ambiance est assez décontractée pour que soit allumé le premier bédo de la journée. Il va tellement tourner en cuisine qu’on aurait bien aimé voir la gueule du service du soir.

Mazzo

54 via delle Rose, Rome

+39 0664962847

Les vacances romaines se terminent par un marathon de street food locale accompagné du chef Mario Batali, en short et en crocs. Problème, il fait 43° et, si Batali pète le feu, le trio est au plus mal après un déjeuner arrosé de 7 bouteilles de pinard.

Alors qu’Alchemist se demande où caler la bouffe dans son corps vu qu’il n’a plus de place dans le bide, le petit groupe attaque avec Trapizzino, le petit boui-boui tenu par Stefano Callegari qui sert les meilleurs mini-sandwichs de la capitale. Jambon/céleris/carottes ou burrata/anchois, il y en a pour tous les goûts et c’est « une folie à chaque bouchée ».

Trapizzino

88 via Giovanni Branca, Rome

+39 0643419624

Alors que Batali s’impatiente – « J’ai l’impression que vous n’en pouvez plus, vous êtes vraiment des poules mouillées les mecs » – les trois gus tentent vainement d’éviter une gastro-apocalypse. Action, blanc comme un linge, fait bonne figure chez Pizzarium où Gabriele Bonci prépare ses pizz’ al taglio qu’il découpe à coup de gros ciseaux.

Pizzarium

43 via della Meloria, Rome

+39 0639745416

Au bout du rouleau et l’estomac dans les talons, le petit groupe termine sa tournée par une bonne glace Al Settimo Gelo. Une manière de finir en beauté ce voyage avec une touche de pistache et de citron. « Je pense qu’il faudrait vraiment que je voyage partout dans la Botte. Je n’en ai pas eu assez », conclut un Action philosophe.

Al Settimo Gelo

21 via Vodice, Rome

+39 063725567

