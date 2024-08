Le guide Motherboard de la déconnexion

Vous avez déjà joué à l’ornithologue ? Je ne peux que vous le recommander, surtout si vous ressentez le besoin de vous déconnecter rien qu’un instant de votre vie pas tout à fait satisfaisante. Emparez-vous de n’importe quel guide d’identification des oiseaux, d’une paire de jumelles, et allez vous balader.

Quelle que soit la ville ou la campagne dans laquelle vous êtes fourré, un monde captivant de bestioles ailées s’offre à vous. D’ailleurs, en cet an de grâce 2017, des applications d’ornithologie comme Ornithopedia Europe et Le Guide Ornitho sont disponibles immédiatement sur iOS et Android : il n’existe sans doute plus une seule activité hors-ligne traditionnelle qui ne résiste à la marche d’Internet et de la numérisation. L’IRL est mort, vive l’IRL !

Notre relation à la technologie est très compliquée, et elle l’est sans doute de plus en plus. Dans notre nouvelle économie globale en agitation permanente, alors que l’automatisation menace de transformer les travailleurs en machines obsolètes, il est parfois nécessaire de souffler un moment. De prendre un peu de recul. De réfléchir à l’histoire du syndicalisme, des mouvements anti-automatisation et à tous ceux qui ont lutté et sont morts pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, des semaines de 39 heures, des week-ends et des vacances. Tout cela est précieux, et il serait bête d’y renoncer à cause d’un défaut d’attention à ce qui nous arrive.

Motherboard a compilé pour vous quelques conseils pour profiter du monde sans connexion, quelques minutes ou quelques heures par jour, et favoriser le calme et la réflexion.

“Fuck the phone !”

Tout d’abord, un coucou de notre directeur éditorial Derek, qui nous écrit depuis la Grèce pendant qu’on trime comme des bêtes.

J’essaye de trouver un moyen de me sentir moins dépendant de la technologie, même si c’est complètement con dans la mesure où ça entre en conflit direct avec mon travail. Cher lecteur, tu connais sans doute ce dilemme.

Option 1 : Bougez dans un endroit dépourvu de réseau téléphonique pour quelques jours. Il y a peu, je suis allé camper dans un parc naturel protégé hors de portée des antennes-relais. On ne m’y demandais qu’une seule chose : ne pas saccager l’endroit et ne pas allumer de feu. Croyez-moi, ça change du bouillon permanent des réseaux sociaux.

Option 2 : L’application ou vous-même : qui profite le plus de la relation qui vous unit ? Fournissez une réponse honnête à cette question. J’ai récemment confié mon compte Twitter à une ancienne journaliste Motherboard, qui a soigneusement changé son mot de passe afin de me tenir à distance des réseaux sociaux de l’enfer. Je me disais depuis longtemps que la quantité de stress générée par Twitter ne valait pas les informations qu’il véhiculait jusqu’à moi. Grâce à elle, j’ai pu identifier les habitudes qui généraient le plus de stress chez moi. Un jour, je reviendrai sans doute sur Twitter armé de nouvelles armes pour gérer mon temps et mon attention. Ceci est valable pour n’importe quelle application.

Option 3 : Rappelez-vous que la technologie est à votre service, et non l’inverse. Nos smartphones, nos appareils connectés, Internet et tout le reste sont des outils incroyablement puissants. Ils changent notre vie du tout au tout, l’ampleur de leurs bienfaits est difficile à concevoir. Le truc, c’est qu’ils sont aussi conçus, développés et multipliés pour nous pousser à leur consacrer autant de temps que possible. Vous n’êtes pas obligé de prendre part à ce marché de dupes.

Pour reconquérir votre propre attention, mettez-vous dans des situations où votre smartphone est inutile. J’aime dîner en tête à tête parce que je sais que cela m’oblige à être présent. Résultat : je suis effectivement plus présent. Qui se soucie d’un téléphone lorsqu’il partage une discussion et de la nourriture avec une personne exceptionnelle ? Que tous ces boîtiers aillent se faire foutre !

Pour les amis IRL, c’est la même chose. Traînez ensemble, allez au cinéma, faites du vélo, un roadtrip, n’importe quoi. C’est votre vie et franchement, elle est mieux en vrai. Foncez.

Lâchez Twitter

“C’est vraiment stressant et probablement pas si utile que ça”, écrivait notre journaliste Jordan Pearson depuis les bureaux Motherboard Canada le 8 novembre dernier, quand les Américains se rendaient à l’isoloir.

“Comment en est-on arrivés à un tel foutoir ? se demande-t-il, en décrivant les conflits et les discussions vains de Twitter. Sans doute un peu de filtrage algorithmique mêlé à une tendance naturelle à suivre les gens qui partagent nos opinions.”

Quelques dessins de Stu produits pendant le mois sans écran.

Lâchez les écrans (à la maison)

Il y a quelques mois, notre journaliste Kaleigh Rogers et son partenaire se sont imposés un mois de digital detox, cette tendance très à la mode et un peu concon : plus de télévision, d’ordinateur et de téléphone (sauf rares exceptions) dans l’appartement conjugal.

Stu, le partenaire de Kaleigh, s’est remis à dessiner après des années de feuille blanche. Kaleigh a retrouvé l’inspiration qu’elle avait perdue à la sortie de l’université et composé quelques poèmes. Tous deux pensent que leur relation en est sortie grandie : ils cuisinaient plus souvent, voyaient plus d’amis, baisaient davantage .

“Voilà pourquoi ce genre d’expérience est plus qu’un défi amusant, explique Kaleigh. Ça nous apprend à identifier nos limites quand tous nos appareils sont conçus pour créer une dépendance. Tout le monde le vit différemment, mais éliminer tous les écrans de votre vie pendant au moins un mois est une bonne manière de réaliser que vous pouvez vous passer d’eux.”

Vous êtes sans doute en train de vous dire qu’un week-end n’est pas un mois. C’est vrai, bien sûr. Cependant, nous savons probablement tous qu’un peu moins de scrolling décérébré ne peut pas faire de mal. Essayez de vous tenir des écrans pendant trois jours. Qui sait, vous aurez peut-être envie de poursuivre sur votre lancée.

Ne vous laissez plus tenter

Vous ne pouvez pas vous déconnecter, c’est impossible, c’est comme ça. Admettons. Autant jouer le tout pour le tout et installer StayFocusd, une extension Chrome qui “augmente votre productivité en limitant le temps que vous passez sur des sites chronophages.”

Lisez !

Pourquoi ne pas vous attaquer à la liste de gros articles qui n’en finit plus de s’allonger dans vos favoris ? Permettez-nous de vous proposer une petite liste de notre cru pour l’occasion.

Écoutez de la musique !

L’année 2017 est pour le moins chaotique. Pour les gens qui suivent l’actualité, les heures semblent s’être transformées en secondes. Pas question de détourner les yeux de Twitter et Facebook, on risquerait de rater la dernière atrocité ou de manquer une occasion de s’offusquer.

Au milieu de la mêlée, j’ai fini par réaliser que je n’écoutais plus que très rarement de la musique. Comme tout le monde, je mets du son dans mes oreilles, mais ce n’est jamais qu’un bruit de fond pour la rédaction d’un billet de blog, la douche ou les transports en commun. Et encore faut-il que je ne sois pas en train d’écouter un podcast.

Au cours des dernières semaines, j’ai pris du temps pour écouter de la musique façon “toutes lumières éteintes, regard au plafond” ou “casque sur la tête, regard sur le paysage”. Permettez-moi de vous suggérer le dernier LCD Soundsystem ou le Science Fiction de Brand New, ou MariKKKopa par Desaparecidos si vous n’êtes pas branché vieux trucs familiers.

After Hours

On ne peut pas lâcher les écrans en regardant un film, c’est vrai. Cependant, vous pouvez considérer After Hours comme une cure de méthadone pré-déconnection qui va vous aider à détendre vos yeux. Ce film dont l’action se déroule à New York, à l’époque où les portables et Internet n’existaient pas. C’est aussi l’une des perles oubliées de Scorsese. En 2k17, son scénario ne tiendrait pas une seconde à cause des smartphones. Allez, laissez-vous tenter.