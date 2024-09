Le guide MUNCHIES de la cuisine pour célibataire

Avant, vous étiez en couple. Vous aviez pris l’habitude de manger au restaurant au moins dix fois par semaine (comptez trois en livraison) et pour toutes les autres fois, votre moitié vous avait laissé un truc à faire réchauffer dans le frigo. Avant, vous étiez à fond. Les fameuses « petites bouffes en amoureux » rimaient invariablement avec romantisme, passion, débriefing du dernier épisode d’une série à la con et potentiellement, l’assurance de conclure la soirée par une relation sexuelle.

Aujourd’hui vous êtes seuls, vous vous faites à manger un jour sur deux, et la montagne de vaisselle qui croupit dans votre lavabo est proportionnelle à la pile de mouchoirs usagés qui squatte à côté de votre lit.

Mais ne déprimez pas, comme le dit si bien cet internaute anonyme : « Être célibataire ne signifie pas que vous êtes faibles, ça signifie que vous êtes assez forts pour attendre ce que vous méritez. » Et pour vous le prouver, on vous a préparé quelques astuces pour survivre en cuisine jusqu’à votre prochain coup de cœur.

Toutes les photos sont de Arnaud Deroudilhe.

On dit que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais l’important pour vous aujourd’hui, c’est de retrouver un mec ou une meuf. Oubliez les longues minutes perdues à beurrer des tartines en regardant la personne qui partage votre vie dans le blanc des yeux et mettez-les à profit dans la vie réelle. Commencez par faire fusionner petit-déjeuner et déjeuner en transformant votre croissant en « croissandwich » (avec du jambon, de la mayo et des crudités). N’hésitez pas à reproduire ce schéma tous les jours de la semaine, en traînant en claquettes avec de la musique classique à fond : vos voisins pourront dire que vous êtes fou, le mojo lui, n’attend pas.

Une autre astuce consiste à verser le lait et manger vos céréales directement dans leur boîte. L’intérêt est triple : vous gagnez du temps, vous pouvez l’emporter dans les transports en commun et c’est toujours un bol en moins à laver en rentrant du boulot.

La vaisselle et les machines à laver sont les terreurs du célibataire. Quand on vit à deux, on se relaie pour les faire. Quand on est seul, on n’en a plus rien à foutre. Heureusement, les grands théoriciens du célibat malin ont inventé quelques ruses pour faire d’une corvée deux coups. Pour la vaisselle : procurez-vous un liquide vaisselle au pH neutre et profitez de votre douche pour laver assiettes, casseroles et couverts sales. Pour les lessives : profitez d’un passage à la laverie pour improviser, par exemple, un plat de sardines en cuisson lente à 40° en même temps que vous lavez votre linge.

Les raviolis vapeur sont aux célibataires ce que le repassage des chemises est aux premiers rendez-vous : ils doivent être soignés avec la plus grande attention. Profitez d’un moment de creux entre deux cols pour faire réchauffer délicatement la petite gourmandise que vous allez prochainement vous mettre sous la dent.

Si vous êtes un mec – voire une meuf qui aime les trucs de mecs –, il y a au moins un point positif à prendre en compte dans votre retour au célibat : vous allez pouvoir rejouer aux jeux vidéo. Avant de vous replonger dans cette partie de GTA que vous aviez mis sur pause depuis un an et demi, quelques précautions d’usage s’imposent. 1. Les supermarchés ferment entre 19 heures et 21 heures. 2. Techniquement, cette « amie » qui fait partie de votre « team » n’est pas une fille mais un mec. 3. Votre Playstation va chauffer tellement fort pendant les prochains jours que vous feriez mieux d’en profiter pour faire cuire un œuf.

8 minutes. C’est le temps qu’il faut pour cuire les spaghettis al dente. C’est aussi le temps qu’il faut pour faire défiler 480 profils sur Tinder à raison d’un toutes les secondes. Soit autant de chances de réussir ses pâtes, autant de chance de matcher avec le coup d’un soir de votre vie, autant de raisons de croquer à nouveau la vie à pleines dents.

Arnaud réalise des clips tout en cuisinant des bons petits plats à sa petite amie. Il a un site internet et un blog.