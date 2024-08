Le guide MUNCHIES des cadeaux de Noël

Les meilleurs bouquins

Les vins de Gala (et du divin)

L’année dernière, Taschen rééditait les « Dîners de Gala », une odyssée artistique et culinaire dans l’imaginaire prolixe et tourmenté de Salvador Dali, et c’était une tuerie. Un an plus tard, la maison d’édition a eu la bonne idée de ressortir « Les vins de Gala », un chemin éthylique et initiatique paru en 1977, dans lequel le maître nous livre sa critique paranoïaque des meilleurs vins du monde. Un cadeau idéal pour ceux qui aiment tomber des bouteilles de vin en solo et comparer le Christ à une montagne de fromage.

Prix : 49,99 euros sur taschen.com

Club Sandwich magazine

Comment guérir sa gueule de bois avec des œufs ? Qui a gagné les derniers championnats du monde de lancer d’œuf de poule à Wimbledon ? Comment l’œuf mayo a permis de sauver du déclin les bistrots parisiens, au début des années 1990 ? Comment mangeait-on les œufs au moyen âge ? Qui sont ces gens qui se font jouir grâce à des sex-toys en forme d’œufs ? Tout, vous saurez tout sur les œufs en achetant le génial premier numéro monomaniaque de Club Sandwich, un magazine indépendant en couleur et à lire sur du vrai papier.

Prix : 19 euros sous le sapin sur le site de Club Sandwich Magazine

Une ode aux troquets de Paris

Avant de devenir un gigantesque dégueuloir à « bar en Happy Hours », à « espace de co-working » et à « escape games », Paris était une ville qui comptait au moins un troquet pour 50 habitants. Dans ces débits de boisson plus ou moins bien fréquentés, à l’ambiance plus ou moins déglingue, on buvait sec et on mangeait gras. Dans « Troquets de Paris », les éditions de L’Échappée rendent hommage à ce « Paris des marges » qui s’offrait jadis à celui qui poussait la porte d’un débit de boisson. À la plume, le légendaire Jacques Yonnet, célèbre auteur de La Rue des Maléfices, qui, au fil des chroniques qu’il écrivait pour L’Auvergnat de Paris, s’impose comme le garant éternel du Paris interlope des années cinquante.

Prix : 22 euros chez votre libraire du coin ou sur amazon.com

La Guerre du goût

Dans cette fiction culinaire, initialement feuilletonnée en 4 épisodes sur Munchies, Henry Michel nous transpose dans une France gouvernée par Nicolas Dupont-Aignan. Son héros, l’enquêteur de choc Michel Batta, rattaché à la Police du goût, va se retrouver au centre d’une machination d’envergure mondiale impliquant du Schnitz, de l’aligot, des frites tradition et un millionnaire adepte de rando-nue. Le meilleur truc à lire (sur le Kindle offert à Noël par votre oncle en panne d’idée cadeaux) quand vous serez en en PLS sur la canap’ après avoir trop mangé.

Prix : 10,44 euros sur amazon.fr

Les meilleurs gadgets

Le Primitive Kitchen Tool

Paléolithique : quelqu’un décide de donner une nouvelle fonction à la pierre et, plutôt que de la balancer sur des mammouths ou des voisins, s’en sert pour hâcher, couper et écraser des aliments.

2003 : sortie de RRRrrr !!! d’Alain Chabat

2017 : le designer suédois Erik Bele Höglund élabore le Primitive Kitchen Tool, un ustensile destiné « aux hommes des cavernes modernes » qui apporte un « je-ne-sais-quoi » à la nourriture. Il s’agit en fait d’une planche à découper parcourue de renfoncements et fournie avec une pierre acrylique HI-MACS®. Il suffit d’adapter la manière dont l’outil est maintenu pour utiliser son côté aiguisé et trancher tout ce qui vous passe sous la main. Idéal si vous avez des potes qui suivent un régime paléo ou des potes Australopithèques.

Prix : 200 euros

La trancheuse 6SSON

Cette trancheuse ressemble un peu à un texto désespéré avant une raclette mais elle est fabriquée de façon 100 % artisanale en France, réunissant la menuiserie (elle est sculptée dans le bois d’un hêtre massif) et la coutellerie (sa lame vient de Thiers). Sachez que la trancheuse a déjà gagné plus de trophées que le Stade Rennais puisqu’elle vient de recevoir la médaille Rabelais de l’Académie du Saucisson. Je me l’offrirais bien volontiers si je n’avais pas la trouille de me foutre des échardes géantes dans la main en essayant de profiter de ce généreux jambon Corse offert par un collègue. Idéal si vous avez des potes qui aiment l’apéro – et Dieu sait que vous en avez.

Prix : 89 euros sur https://www.6sson.fr/

The Bevbuckle

Vous avez toujours été hyper maladroit. Il ne se passe d’ailleurs jamais une soirée sans qu’un verre ne vous échappe des mains et ne finisse sa course par terre. Généralement, vous le rejoignez un peu après. L’heure de votre revanche a sonné. La Bevbuckle est là pour vous filer justement un « coup de main ». Cette ceinture est munie d’une boucle qui vous permet de déposer en toute sécurité votre bouteille de bière à la verticale. Pratique si vous aimez avoir les mains libres. Personne n’osera vous piquer votre verre. La Bevbuckle – un des produits les plus viraux de 2017 à en croire le site bevbuckle.com – a déjà probablement été validée par Ron Burgundy et des cowboys. Vous allez pouvoir rouler des mécaniques. Cette ceinture n’est pas comme les autres. Idéal si vous avez des potes qui prennent des jeans sans les essayer et aiment l’apéro.

Prix : 24 dollars sur https://www.bevbuckle.com/

Un four à pizza de table

Commentaire de CortoMaltese62 sur PRICEMINISTER :

« Avis aux amateurs de bonnes pizzas comme à Naples (surtout qu’on vient de les inscrire au patrimoine de l’Unesco et ce n’est que justice) ! Le four Pizzini Forno Chef est une invention absolument géniale ! Un minifour électrique qui donne des résultats prodigieusement délicieux. La pâte est bien croustillante comme là-bas. Idéal si vous avez une famille – ma femme et mes enfants n’ont jamais eu l’air aussi heureux lol. Petit bémol : la rallonge est un poil trop courte et il y a toujours moins de spatules que de gourmands xP !!! ».

Prix : 78,52 euros sur priceminister.com

Mauviel 1830

On a toujours besoin de bons ustensiles de cuisine surtout quand ils savent joindre l’utile à l’agréable – et qu’ils se revendent très bien sur eBay. C’est le cas d’à peu près toutes les casseroles de chez Mauviel. Peut-être parce que la marque est installée à Villedieu-les-Poêles ? Peut-être parce qu’elle a plus de 180 années de savoir faire ? Peut-être parce qu’elle est utilisée par tous les plus grands chefs ? En vrai, on ne sait pas trop. Mais c’est le cadeau idéal si vous avez des potes qui pensent qu’un pomme-vapeur est plus sexy qu’un ensemble Aubade.

Prix : Pas donné donné

A GRAILLER :

Un sapin en fromage

Peut-être qu’un jour, le monde sera à court de pirouettes marketting pour tenter de vendre tout et n’importe quoi et qu’on se souviendra de ce sapin aux fromages comme d’un ultime pied de nez à Noël qui est de toute façon une fête inventée par le Medef pour obliger les braves gens à poser tous leurs congés en même temps. En attendant, si vous n’avez pas déjà claqué votre 13 e mois, c’est probablement le moment de le faire sur cet assemblage de Fougerus à la truffe, de tomme verte au pesto, de tomme de brebis au piment d’espelette, de tomme de chèvre et de tomme rouge à la tomate et aux olives.

Prix : 80 euros sur tentationfromage.fr

Le calendrier de l’avent OG

Ce qui est bien quand vous offrez un calendrier de l’avent à Noël, c’est que vous avez 24 petites fenêtres à ouvrir si vous ouvrez les cadeaux le soir comme des gros impatients, 25 si vous êtes normaux. Et plutôt que de vous rabattre sur l’éternel calendrier Kinder ou Lindt, faites-vous vraiment plaisir avec celui d’OG Krunch. Une « originale gourmandise » blindées de chocolat, de riz soufflé et de parfums divers et variés. Idéal si vous avez des potes qui bédavent ou qui sont simplement de gros becs sucrés.

Prix : 29,90 euros sur ogkrunch.com

Les cornichons Jardin d’Orante

L’idée va probablement vous faire sourire mais vous connaissez beaucoup de cornichons à la fois validés par Marc Veyrat et Clara Morgane ? C’est bien ce qu’on pensait. Si vous voulez rouler des mécaniques en société, vous pouvez même ajouter que, contrairement à la majorité des cornichons qui viennent d’Inde, ceux-là sont 100 % français. Alors OK ça fait un peu préférence nationale dit comme ça mais en gastronomie, ça passe crème. Idéal si vous êtes un peu pingre sachant que vous pouvez encore bénéficier de 20% de réduction sur le « Pack cornichons party ».

Prix : 9,32 euros sur jardindorante.fr

Foie gras à l’anguille fumée

Si vous n’avez pas déjà l’eau à la bouche, c’est un peu votre problème. Est-ce que ça changera quelque chose au schmilblik si j’ajoute que le fumage à chaud a été réalisé en baie de Somme, qu’il a été mariné dans le sel, le poivre et du Pineau des Charentes avant d’être cuit à basse température. Et que le canard et l’anguille vont aussi bien ensemble que Romario et Bebeto à la pointe de la Seleçao ?

Prix : 45 euros sur le site de Septime

UMÀ

La petite touche « commerce équitable » de la sélection de Noël. Si vous avez envie d’offrir un produit sain dans tous les sens du terme, n’hésitez plus et foutez quelques quilles de ce thé glacé sous les boules du sapin. Umà est fait en utilisant un procédé d’infusion artisanal et sans sucre ajouté. Surtout, cette boisson énergisante naturelle est le fruit de collaboration avec des petites coopératives agricoles à travers le monde. Idéal si vous vous rongez les sangs en pensant à l’avenir de la planète devant une vidéo Brut.

Prix : pas trop reuch’, dans toutes les bonnes épiceries.

Beery Christmas

Quand on a reçu trois exemplaires du calendrier de l’avent Beery Christmas de Saveur Bière, on savait déjà qu’on allait le caler dans une liste de cadeaux – conséquence d’un geste qui a rendu passablement ivre plus de la moitié de la rédaction un vendredi soir. Après, réunir 29 brasseries, 21 pays, 23 bouteilles et une cannette dans un gros carton demande pas mal d’efforts. Les descendre beaucoup moins. Idéal si vous avez envie de vous mettre une grosse caisse de Noël.

Prix : 59,90 euros sur saveur-biere.com

PICOLE

Une bière pour la vie

On a tous un pote qui est récemment devenu complètement « fana » de bière artisanale. Ce pote qui se ramène en soirée avec des bouteilles à 10 balles. À ce mec qui ne jure que par les microbrasseries et les bonnes IPA – et qui visiblement, passe pas mal de temps à les pisser –, offrez l’inoubliable, l’inimaginable. Donnez-lui accès au graal suprême : une source intarissable à laquelle il pourra boire gratuitement pour le restant de ses jours. Offrez-lui « Beer for life ». Pour 180 €, le Brussel Beer Project, une brasserie collective bruxelloise, vous donne la possibilité de financer leur développement et en échange, de venir tous les ans récupérer un lot de 10 bières dans leurs locaux. Vous n’habitez pas la Belgique ? Coup de pot : ils ouvrent prochainement une brasserie à Paris. Où ça ? Au 1 rue de Bruxelles, dans le IXe arrondissement, forcément.

Prix : 180 euros, oui, mais pour la vie, sur beerforlife.be

Un recueil de recettes insolites

Vous n’avez pas un rond pour Noël mais vous avez un bon plan pour faire des photocopies gratis ? Offrez des feuilles de papier. Le blog de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bnf, vient de publier son recueil de « Recettes insolites pour fins gourmets ». Au programme, une plongée dans les archives culinaires de l’Hexagone et le meilleur des recettes chelou jamais inventées par l’Homme : le poulet en ragoût à la bouteille, les crêtes-de-coq farcies, la gelée de cornes de cerf ou encore la glace à la truffe. Fonctionne aussi pour un menu de réveillon organisé à l’arrache.

Prix : Gratos sur Gallica

Un shot d’hydromel

Si vous n’avez jamais entendu parler de l’hydromel, sachez juste que c’est le meilleur moyen de se bourrer la gueule avec du miel. Cela étant dit, pour votre culture personnelle, il est toujours bon de savoir que l’hydromel est une boisson fermentée à base d’eau et de miel qui date de l’antiquité. C’est même, selon les dires, la première boisson alcoolisée jamais bue par l’Homme. Il y a donc quelque chose d’un peu mystique à tremper ses lèvres dans l’Hydromel de Paris, la cuvée d’Audois de Campeau qui élève des abeilles sur les toits de Pariset fait reposer le fruit de sa récolte dans des fûts de chêne, quelque part dans les catacombes. L’air, le ciel, la terre et l’ivresse – tout ça dans le même flacon.

Prix : sur commande chez hydromel.paris

Un shot de gin

N’importe quel amateur de gin sait qu’il existe 1001 autres façons de boire du gin autre qu’avec du Scwheppes éventé et une vieille tranche de concombre. N’importe quel amateur de gin sait qu’on peut l’aromatiser avec autre chose que des baies de genièvres. N’importe quel amateur de gin aimera recevoir une bouteille de Baccae, cette nouvelle marque de gin parisien qui produit ses batches en série limité et – c’est une curiosité – extrait les essences aromatiques à froid. Et oui, n’importe quel amateur de gin appréciera se mettre une race avec vous ce soir-là.

Prix : sur demande chez baccae.com et sur leur page Facebook

3 bouteilles de vin

Prenez un rappeur américain qui aime les plaisirs de la vie. Prenez un importateur de vin qui connaît la valeur des belles choses. Prenez un vigneron d’Auvergne qui travaille son vin avec le cœur, sans ajouter d’intrants chimiques. Ça vous donne une bonne bouteille de pif à mi-chemin entre ces trois-là : la cuvée À la natural, un assemblage de Gamay, de Pinot Noir et de Syrah imaginé par Action Bronson, Clovis Ochin et Patrick Bouju.

Prix : 66 euros les 3 bouteilles sur culinaries.fr