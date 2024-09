Le Guide MUNCHIES pour faire rentrer de l’alcool en festival

Durant les deux prochains mois, vous allez probablement claquer un demi-smic dans des pass trois jours pour assister à des festivals aux quatre coins de la France. Le prix à payer pour avoir le droit d’écouter de la musique entre un mec qui ne s’est visiblement pas lavé depuis une semaine et un autre en pleine montée de MDMA. Mais avant tout, vous allez vivre les instants les plus heureux de votre été au rythme des concerts, des perches à selfie et des relations d’un soir dans une tente. Et puis surtout, vous allez avoir très soif.

Pour vous épargner la routine infernale qui consiste à devoir faire des allers-retours infinis entre la queue des toilettes sèches et la queue du bar, et aussi pour vous faire économiser de la thune, on vous a préparé un petit guide des meilleures astuces pour faire rentrer de l’alcool en loucedé.

C’est révoltant à quel point la bière qu’on nous sert en festival est souvent bien trop chère et dégueulasse, c’est à se demander s’ils ne la coupent pas à l’eau pour nous faire encore plus pisser. Il est temps de prendre soin de votre vessie et de passer des bières dignes de ce nom en contrebande. Pour cette astuce, vous aurez besoin d’une canette de soda, d’un cutter et bien sûr, d’une canette de bière. Découpez le dessous de la canette de soda – si vous buvez la boisson avant c’est mieux —, puis éventrez-là dans le sens de la longueur et enfilez-la par-dessus la bière. L’idée, c’est de passer devant les vigiles avec la canette à la main, côté soda.

Dissimuler une bouteille de mélange alcoolisé au milieu d’un paquet de pain de mie est la planque la plus ingénieuse depuis cette fois où un mec a essayé de faire passer de la drogue dans des boîtes d’asperges. Bien en place dans un grand sac plastique à côté d’une barquette de jambon premier prix et d’un pot de cornichons, la sécurité vous laissera tranquillement filer en pensant que vous êtes un sacré gourmet. En vérité, vous êtes un sacré poivrot.

Celle-là est pour vous, les meufs. On a trouvé la solution pour que votre mec vous lâche enfin les stan-smiths au sujet du bordel apocalyptique qui traîne toujours au fond de votre sac. Sous les dizaines de tickets de caisse, les vieux rouges à lèvre et tampons oubliés, votre téléphone (il était là !), et tout un tas de trucs non identifiés, se cache un cubi de vin. Le plan est super-pratique et très facile à mettre en place, mais siroter du pinard au milieu de types qui se murgent à la bière est vraiment la phase la plus snob à faire en festival. Vous êtes prévenues.

Cette technique de filou associe la fraîcheur du raisin à la douceur d’une liqueur de votre choix, qu’il faudra injecter au préalable dans le fruit. Le seul moment un peu chaud à gérer, c’est quand on se rend compte qu’on est tranquillement en train de devenir un authentique junky.

L’art de la dissimulation existe depuis la nuit des temps. Dans l’Islam, la taqîya est une pratique active ou passive qui consiste à cacher son appartenance à une religion. Dans le Japon féodal, les techniques d’infiltration des ninjas étaient utilisées à des fins politiques et militaires pour récolter de précieuses informations. Dans le monde des festivaliers, savoir planquer sa tise pour se murger à l’œil est un devoir. Ici, deux classiques : le camelbak artisanal fabriqué à l’aide d’une bouillotte et d’un tube de plomberie en PVC, et le coup de la flasque accrochée au mollet avec du gaffer pour passer l’inévitable fouille au corps à l’entrée du festival.

Quoi de plus innocent qu’une gourde de compote ? Vestiges oubliés d’une époque bénie où vous aviez six ans et où vous ne buviez pas encore d’alcool, ces petites bombes sucrées auront de quoi attendrir le géant qui a pour mission de fouiller votre sac. C’est la planque parfaite ; mais aussi un grand classique bien connu des vigiles, alors méfiez-vous. Pour le reste, c’est super-simple : commencez par vider les tubes de compote — si vous êtes un vrai pro, vous n’aurez aucune difficulté à ne pas briser le scellé — et remplissez-les d’alcool fort. Vous avez aussi la possibilité d’improviser un cocktail inédit à base de compote.

Avertissement : La rédaction de MUNCHIES n’encourage en aucun cas la consommation d’alcool en dehors du cadre préétabli par les organisateurs des festivals. Nous savons rester extrêmement responsables quelque soit la situation et vous feriez bien de suivre notre exemple.

Arnaud réalise des clips et boit de l’alcool de manière adulte et tout à fait irresponsable. Il a un site internet et un blog.

Photo : Arnaud Deroudilhe. Conception/réalisation : Léo Bourdin. Remerciements particuliers à Lucie B. et Johnny FUZION4000.