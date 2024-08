Le Guide MUNCHIES pour offrir des couteaux à Noël

On a demandé à Sacha Béhar, moitié de DAVA et auteur des « 7 concepts de restos foireux à ne jamais entreprendre » d’imaginer une liste de cadeaux « utiles et réconfortants » à offrir à ses proches pour Noël.



Existe-t-il plus intense sensation que la fraîcheur de l’acier au contact de votre cou ? Une seule : celle que l’on ressent quand on offre un cadeau à un être cher. Noël approchant à grand pas, nous vous proposons de combiner les deux avec un guide complet sur les meilleurs couteaux actuels pour couper, émincer, scalper, effiler, mais surtout, gâter votre famille, vos amis ou des voisins à qui vous voulez faire passer un message explicite.

Nakiri (Blenheim Forge)

Dans le jargon culinaire technique, on appelle ça un « bon couteau ». Ce magnifique outil forgé dans la plus pure tradition japonaise est idéal pour la découpe de légumes mais peut également être utilisé dans un but strictement décoratif : repeindre les murs avec le sang de vos ennemis.

Le partenaire de vos nuits blanches.

Attention : après utilisation, assurez-vous de bien le nettoyer à l’eau chaude puis de brûler vos vêtements.

Prix : environ 250 € sur le site de Blenheim Forge

Couteau à filet de poisson G-19 (Global)

Cet impressionnant couteau tranche le poisson avec une facilité déconcertante, si bien que les fileter ne sera plus une corvée mais un véritable plaisir. Plus jamais vous ne remettrez un poisson à l’eau durant une pêche. Ce sublime ustensile vous donnera l’impression d’être un dieu vivant, armé et dangereux.

Associé à un écailleur, il ira à bout de n’importe quel brochet, saumon ou reptilien.

Prix : 145 € sur colichef.fr

Santoku (Kamikoto)

Fait pour durer, ce petit bijou vous survivra à coup sûr et gardera même de sa superbe les années qui suivront la mort de vos enfants.

Avec sa lame d’une pureté folle, vous êtes garanti à 100% de ne jamais attraper le tétanos. Son aspect tranchant vous permettra en revanche d’amputer votre membre atteint du tétanos, et c’est au final tout ce qu’on demande à un santoku.

Prix : 675 $ sur kamikoto.com

Couteau à champignon n°8 (Opinel)

L’iconique couteau de poche de la firme savoyarde vous sera d’une grande aide lors de vos cueillettes de morilles, chanterelles ou amanites vireuses. S’il a été conçu spécialement pour couper des champignons, sachez qu’il peut s’adapter à tout autre type d’être-vivant. Son manche est équipé d’une brosse en soies de sanglier afin de chatouiller les pieds d’une personne inanimée trouvée dans les bois pour vérifier si elle est bien morte.

Petit bémol : il est équipé d’une bague de sécurité.

Prix : 16,99 € sur decathlon.fr

Couteau de cuisine 35 cm (Sabatier)

Ce que la coutellerie française a de mieux à vous offrir. Les plus grands chefs du monde entier ont encensé ses multiples capacités : couper des tranches de viande épaisse, hacher et émincer des herbes aromatiques, préparer des rails de coke… etc. Assurant équilibre et prise en main optimum, il fera les beaux jours de vos domestiques.

Sa lame de 35 centimètres compensera aisément votre minuscule pénis.

Prix : 176 € sur le site de Sabatier

Couteau à pain Classic 26 cm (Wusthof)

Ce classique des classiques est à mettre dans le top 100 des meilleurs couteaux à pain de 26 centimètres. Dentelée comme jamais, sa lame s’immisce en toute fluidité dans le corps du Christ. Vous pouvez même couper un rôti de bœuf avec si ça vous chante. Après tout, qu’est-ce qu’on en a foutre ? Ce couteau à pain est un énorme « Fuck you » à l’establishment.

Prix : 91,96 € sur cuisimat.info

Ciseaux à multiples usages (Zwilling)

Ces ciseaux légendaires peuvent être manipulés aussi bien par un droitier que par un serviteur du Malin. Ses larges poignées sont ergonomiques de telle sorte que vous puissiez utiliser toute la force de vos mains jusqu’à la rupture d’anévrisme. Cerise sur le gâteau : un tire-bouchon ainsi qu’un décapsuleur sont intégrés dans le manche si jamais vous voulez replonger.

Dites adieu à votre vie sociale !

Prix : 48,95 € chez Zwilling

8.25’’ Sashimi Knife (Kyocera)

Sans aucun doute le Graal du couteau en céramique. Parfait pour donner des violents coups dans le vide en hurlant, sa légèreté vous donnera des airs de ballerine. Très polyvalent, il vous aidera à trancher aussi bien des fruits que de la viande. Et si jamais vous vous coupez avec, le goût de votre sang ne sera en aucun cas altéré.

Niveau design, sa lame sombre s’accordera à la couleur de votre âme.

Butcher Knife F3z (Fällkniven)

Avec ce couteau de boucher d’exception, trancher des morceaux de viande deviendra un réflexe inconscient. Sa haute-qualité parlera autant aux carnivores qu’à ceux qui ne mangent pas d’animaux car ils préfèrent les utiliser exclusivement lors de sacrifices en l’honneur de Satan.

Si bien aiguisé qu’il peut transpercer une Bible !

Prix : environ 60 $ sur knifecenter.com

Couperet Four Star (Zwilling)

L’ustensile indispensable pour la préparation de viandes ou d’attentats à l’arme blanche. Un hit à poser au pied du sapin après avoir pété les plombs dans un marché de Noël.