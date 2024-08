Le guide Noisey de BTS, le boys band le plus populaire au monde

Rien n’est comparable à BTS. En sept ans, le boys band sud-coréen est devenu le plus grand phénomène musical de la planète. Il domine les classements nationaux depuis 2016 et s’est imposé sur le marché international en 2017. BTS (ou Bangtan Sonyeondan, qui se traduit par « boy-scouts à l’épreuve des balles ») a été le premier groupe de K-pop à être nominé – et à remporter – un Billboard Music Award ; le premier à se produire sur scène lors d’une émission de remise des prix américaine ; et le premier à avoir trois albums classés numéro un du Billboard 200, au moins depuis les Beatles. Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jungkook et leur leader RM ont déjà consolidé leur place dans l’histoire de la musique, et ce, avant l’âge de 30 ans.

Mais personne n’avait prédit que BTS connaîtrait un tel succès. Lorsque le groupe a fait ses débuts en 2013, il était la dernière roue du carrosse de l’industrie K-pop ; les sept membres avaient été présentés, signés et coachés par un label relativement petit, Big Hit, qui avait frôlé la faillite à la fin des années 2000.

Le fait de naître en tant que groupe hybride de hip-hop et de K-pop attaché à un label de seconde zone a d’abord fait d’eux des parias dans l’industrie, mais c’est maintenant considéré comme l’une des raisons mêmes de leur succès. Le monde de la K-pop est connu pour les auditions intenses et les entraînements fatigants auxquels il soumet ses artistes en herbe, afin qu’ils puissent apprendre à chanter, à danser et à définir leur personnalité artistique. Mais Big Hit voulait former un nouveau type d’idoles auquel les jeunes pourraient s’identifier davantage et qui privilégierait l’aspect musical.

Jouissant d’une liberté relativement plus grande que nombre de leurs pairs, ils écrivent et produisent leurs propres chansons. Dès le début, ils ont abordé des sujets considérés comme tabous dans le milieu, rappant sur la santé mentale, les problèmes de société et les pressions sociales.

Leur répertoire est étonnamment varié. Bien que le hip-hop soit resté au cœur de leur sensibilité musicale, les albums de BTS regorgent d’EDM, de moombahton, de ballades sentimentales, de morceaux à consonance latine, de pop pétillante et de trap beat. Parmi leurs collaborateurs, on compte Nicki Minaj, Steve Aoki, Ed Sheeran et Sia. Voici donc un modeste guide sur la partie émergée de l’iceberg qu’est BTS.

Les morceaux emo hip-hop de BTS

Les premiers morceaux de BTS sont clairement influencés par la scène américaine, au point que le groupe s’est rendu à Los Angeles pour en apprendre davantage sur la culture hip-hop, de Coolio à Warren G, au cours d’un séjour qui a été retransmis dans leur émission de téléréalité American Hustle Life.

En 2013, BTS a fait ses débuts avec 2 Cool 4 School, un mini-album hip-hop avec des basses lourdes, des refrains entraînants et de beaux traits d’eye-liner. Cet album, le premier opus de leur « School Trilogy », a posé les bases de leur son.

Playlist : “No More Dream” / “We Are Bulletproof Pt.2” / “N.O” / “Spine Breaker” / “War of Hormone” / “Boy In Luv” / “Silver Spoon (Baepsae)” / “MIC Drop” / “Dionysus” / “Black Swan” / “Respect”

Les morceaux EDM de BTS

En 2015, BTS a abandonné l’eye-liner et a commencé à intégrer dans sa musique des sons plus proches de la pop et de l’électronique. L’époque de la Youth Trilogy – qui comprend les deux EP The Most Beautiful Moment in Life et la compilation Young Forever – a permis à BTS de consolider un nouveau son maximaliste, au moment même où le groupe commençait à exploser en Corée du Sud et à l’étranger.

Les synthés sentimentaux de « I Need U » et les trompettes de « Dope » ont marqué un changement vers des sons plus matures du groupe. Wings poursuit également ce chemin imprégné d’EDM, mais c’est depuis l’ère Love Yourself, qui a débuté en 2018, que BTS ne fait plus qu’un avec l’EDM. Des chansons comme « So What » et « I’m Fine » ont toute leur place dans les clubs d’Ibiza, tandis que « DNA » et « IDOL » sont si dynamiques qu’elles devraient s’accompagner d’une mise en garde contre le coup du lapin.

Playlist : “I Need U” / “Dope” / “Save Me” / “Burning Up (Fire)” / “Blood Sweat Tears” / “I’m Fine” / “So What” / “DNA” / “IDOL” / “MIC Drop (Steve Aoki Remix)”

Les ballades de BTS

BTS est divisé en deux unités : la partie mélodique (Jin, Jimin, V et Jungkook) et la partie rap (RM, SUGA et j-hope). Au fur et à mesure que BTS a exploré de nouveaux styles, les chanteurs ont pu s’essayer à des morceaux plus sentimentaux comme « Butterfly » et « Spring Day ».

Plus récemment, avec Maps of the Soul : 7, les mélodies ont même pris des facettes différentes. Sur le mélancolique « Louder than bombs », co-écrit avec Troye Sivan, le chant atteint des notes élevées, se mêlant parfaitement aux sonorités plus profondes et déformées de la partie rap. Le point fort de l’album est « We are Bulletproof : the Eternal », une référence à la chanson « We are Bulletproof Pt.2 » du premier EP.

Playlist : “Spring Day” / “Butterfly” / “FAKE LOVE” / “The Truth Untold” / “Intro: Singularity” / “Euphoria” / “Serendipity” / “Louder Than Bombs” / “00:00 (Zero O’Clock)” / “We Are Bulletproof: the Eternal”

Les morceaux de rap les plus énervés de BTS

BTS a connu pas mal d’emmerdes lors de ses débuts en tant que groupe K-pop. Len 2013, lors d’une émission désormais historique, le rappeur sud-coréen B-Free avait fait des commentaires désobligeants à RM et SUGA, leur demandant : « Est-ce que c’est hip-hop de monter sur scène maquillé comme une fille ? » Et SUGA de répondre : « J’espérais que la scène underground et le mainstream pourraient trouver un terrain d’entente. » Grâce à leur travail au sein de BTS et à leurs mixtapes solo, RM, SUGA et j-hope ont prouvé qu’ils étaient aussi bien des artistes K-pop que des rappeurs. Leur série Cypher, qui s’étend sur plusieurs albums, est un manifeste de leur virtuosité technique.

Playlist : “BTS Cypher Pt.3: Killer” / “BTS Cypher 4” / “First Love” / “Outro: Tear” / “Intro : Persona” / “UGH!” / “Interlude: Shadow” / “Outro: Ego”

Les morceaux pop de BTS (pour un bon shot de sérotonine)

En 2017, BTS a sorti Love Yourself 承, un album rêveur sur l’amour. Avec l’ère Love Yourself, BTS enfile des tenues couleur pastel et embrasse la pop, souvent avec des touches de R&B. Le morceau au son disco « Trivia 轉 : Seesaw » est un virage étonnamment pop pour SUGA, tandis que « Pied Piper » est une gentille réprimande adressée aux fans, qui ignorent la vraie vie pour suivre le groupe.

Et puis, il y a le dernier single, « Dynamite », chanté entièrement en anglais, qui a finalement valu à BTS la première place bien méritée dans le classement du Billboard Hot 100. Ironiquement, c’est la chanson qui leur ressemble le moins jusqu’à présent. D’un côté, il est dommage que « Dynamite » soit le plus grand succès des stations de radio du monde entier (dont beaucoup, d’ailleurs, refusent depuis longtemps de diffuser les morceaux du groupe en langue coréenne) ; d’un autre, la chanson fonctionne comme une sorte de cheval de Troie pour ceux qui n’ont pas encore écouté BTS : il suffit de creuser un peu pour se retrouver bientôt plongé dans leur univers.

Playlist : “Pied Piper” / “Paradise” / “Trivia 轉: Seesaw” / “Magic Shop” / “HOME” / “Boy With Luv (feat. Halsey)” / “Filter” / “Moon” / “Dynamite”

