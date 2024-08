Le guide VICE des aphrodisiaques les plus étranges du monde

Appétit, faim, satiété. Ce vocabulaire peut être appliqué à la fois à notre relation avec la nourriture et avec le sexe. En fait, les humains ont toujours mélangé les deux dans le cadre de leurs rituels et jeux préliminaires. Il suffit de regarder la culture populaire à travers les âges pour trouver le mélange constant de ces deux éléments qui régissent nos instincts les plus primaires. Des métaphores gastronomiques de Shakespeare pour l’acte sexuel à notre émoji aubergine moderne, ce qui nous nourrit nutritionnellement est depuis longtemps associé à ce qui nous nourrit sexuellement.

Il en va de même au cinéma. De nombreux yeux n’oublieront jamais le célèbre doigté de l’acteur Jason Biggs dans American Pie après que des amis bienveillants lui ont décrit le vagin comme « une tarte aux pommes ». Plus récemment, c’est Timothée Chalamet qui faisait des cochonneries avec une pêche juteuse dans Call Me By Your Name de Luca Guadagnino.

« Toutes les cultures utilisent la nourriture pour provoquer, attiser, augmenter ou prolonger l’ardeur sexuelle », explique Lana Citron, auteure de Edible Pleasures, un nouveau manuel d’aphrodisiaques. Il semblerait donc que la nourriture (non pas son esthétique, mais son toucher, son goût et son effet scientifique sur nos systèmes) nous stimule depuis toujours.

Nous avons donc dressé une liste des aphrodisiaques les plus sexy, les plus grivois et les plus étonnants que l’on connaisse. Si vous cherchiez les bons ingrédients pour pimenter votre vie amoureuse, ne cherchez pas plus loin.

Le concombre de mer

Photo via Wikimedia Commons.

Les Chinois considèrent le concombre de mer comme un remède contre la libido en berne. Apparemment, selon Lana Citron, l’animal marin peut être un aphrodisiaque psychophysiologique, ce qui donnerait aux Chinois de nombreuses raisons d’en manger.

Existe-t-il un fondement scientifique au concombre de l’amour ? « J’en ai tenu un, je l’ai serré fort, mais je ne l’ai pas porté à mes lèvres », déclare notre experte en aphrodisiaques. Cependant, « ils sont très populaires en Chine, en Malaisie, en Corée et en Indonésie. Ils sont riches en vitamine C, en zinc, en magnésium et en vitamine B3, qui aident à réduire les tensions musculaires et augmentent le flux sanguin, ce qui est bon pour les hormones sexuelles et des spermatozoïdes sains ».

Les testicules de taureau

Photo via Wikimedia Commons.

Chaque année, les Serbes accueillent le championnat du monde de cuisine de testicules, qui réunit un grand nombre d’amateurs de boules pour un repas qui se veut « meilleur pour la libido que n’importe quel Viagra ». Les chefs sont jugés à la fois sur le goût et sur la qualité aphrodisiaque de leurs testicules bouillis, frits ou cuits au four.

Les Serbes ont peut-être mis le doigt sur quelque chose. Selon Lana Citron, les testicules séchés de cerf, de tigre, de phoque et de castor sont depuis longtemps utilisés dans les toniques sexuels chinois. « Je n’ai pas personnellement essayé les testicules de taureaux, de tigres ou de chèvres, dit-elle, mais certains ne jurent que par eux. Il paraît que vous pouvez en absorber la vigueur et la vitalité. »

Les huîtres

Photo via Unsplahs

Cet aphrodisiaque partage ses racines avec la déesse grecque de l’amour, Aphrodite, qui signifie « née de la mer ». Dans la mythologie grecque, Aphrodite (ou Vénus pour les Romains) est née dans une coquille Saint-Jacques ou dans une huître. C’est peut-être pour cette raison que, depuis l’antiquité, les fruits de mer sont associés aux ébats amoureux dans cette partie du monde.

Esthétiquement parlant, l’huître ressemble aux organes génitaux féminins, ce qui en soi pourrait être considéré comme excitant. Au Danemark, les huîtres portent bien leur nom de « poisson vulve », tandis qu’en Italie, il est dit que le célèbre Casanova en avalait jusqu’à cinquante au petit-déjeuner. En ce qui concerne le goût et la texture, la composition fluide et salée d’une huître peut être comparée à celle du sperme. Malheureusement, peu ont la chance de se rincer la bouche au champagne après une fellation.

Est-ce que ça marche vraiment ? Lana Citron conclut qu’il pourrait bien y avoir un raisonnement scientifique derrière l’amour des Européens pour les huîtres et leurs effets libidineux présumés. « L’huître est riche en fer et en zinc, ce qui augmente la production de sperme et de testostérone et augmente la libido », dit-elle. Casanova avait tout bon.

Le miel

Photo via Unsplash

Le miel est un autre aphrodisiaque populaire en Grèce et au Moyen-Orient. On l’associe à l’ambroisie, une substance divine qui, dans la mythologie grecque, assurait aux dieux leur immortalité.

Selon Citron, les Arabes croient que manger du miel prolongerait l’acte sexuel, tandis qu’en Europe orientale, les couples nouvellement mariés lèchent du miel sur leurs paumes de main en tant que promesse de caresses douces et de mots doux.

Les Grecs modernes arrosent leurs yaourts de miel et de noix. Le bore (présent dans le miel) augmente les taux de testostérone et d’œstrogènes, tandis que les acides aminés (présents dans les noix) augmentent le flux sanguin vers les organes sexuels. Le petit-déj’ des champions !

Le chocolat

Photo via Pixabay

En Amérique, la fève de cacao est un prélude sensuel et un accompagnement sexuel depuis l’époque des Mayas et des Aztèques. Selon la légende, le souverain Montezuma se régalait d’un chocolat chaud (connu sous le nom de chocolatl et fabriqué à partir de fèves de cacao grillées, d’eau et d’épices) avant de rendre visite à son harem.

Les effets stimulants du chocolat sont d’ailleurs évoqués dans le film Le Chocolat, dans lequel le personnage de Juliette Binoche séduit une petite bourgade puritaine grâce à l’ouverture de sa bien nommée « Chocolaterie Maya ». Elle prescrit à un couple amoureux du cacao guatémaltèque ; à un autre ses coquillages au chocolat. Dans son livre, Citron explique que la théobromine présente dans le chocolat possède un effet stimulant car elle produit de la sérotonine, connue sous le nom d’« hormone de l’amour ». « Peut-être que c’est juste un placebo, me dit-elle, mais peu importe, ça marche. »

La chair humaine

Photo via Tablespace

Aussi tabou que ce soit, avaler de la chair humaine ou sucer le sang de ses camarades homo sapiens est en fait une pratique sexuelle vieille de plusieurs siècles. Le marquis de Sade évoquait souvent le cannibalisme dans ses œuvres érotiques controversées. Dans son roman Justine ou les Malheurs de la vertu, le comte de Gernande – l’un des protagonistes – n’atteint l’orgasme qu’après avoir vidé son épouse de son sang.

Dans la vie réelle, le sang menstruel sert à fabriquer des philtres d’amour en Afrique de l’Ouest, dans certaines régions rurales de l’Italie et dans la tribu Baul du Bangladesh, qui vénère ses propriétés réparatrices. « La couleur rouge du sang est érotiquement liée à un tempérament de feu, à la joie de vivre et à la vitalité. Une personne enflammée allume le feu de l’amour », affirme Christian Ratsch dans The Encyclopedia of Aphrodisiacs.

« La morsure érotique du vampire, les dents enfoncées dans le cou engageant d’une jeune femme pulpeuse, a connu d’innombrables variations », poursuit-il. D’où la raison pour laquelle Twilight et Buffy contre les vampires ont nourri plus d’un fantasme adolescent.

Certains vont encore plus loin dans le cannibalisme, selon Citron. Par exemple, une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée a peut-être le rituel sexuel le moins sexy de la planète : une orgie entre un groupe de garçons vierges avec une fille vierge, dans un hangar qui repose sous une énorme pile de gros troncs de bois. Pendant que le dernier garçon du groupe s’occupe de la fille, la tribu détruit le hangar et piège le couple sous le poids énorme des bûches, les tuant, avant de les faire rôtir et de les manger pour les préliminaires.

Si cela vous semble trop d’effort (pour ne pas dire trop de gâchis), ne vous inquiétez pas. « Il n’existe pas de plus puissant stimulant aphrodisiaque que le désir provoqué par son propre esprit », selon Citron. Une nouvelle qui devrait soulager tous ceux qui ne souhaitent pas participer à une orgie cannibale ou manger des testicules de chèvre.

Anastasia Miari est une journaliste freelance qui partage son temps entre Londres et Athènes. Suivez-la sur Instagram.

