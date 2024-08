Le Guide VICE pour une première fois à Las Vegas

Lors de votre voyage inaugural dans le joyau désertique hautement trivial des États-Unis, attendez-vous à l’adorer, surtout si, comme nous, vous avez une propension à faire rouler les dés, errer jusqu’au matin, surenchérir au propre comme au figuré, et aimer tout ce qui est ultra luxe.

Il y a quelques mois, VICE s’est rendu à Vegas avec pour mission d’écrire un guide sur Las Vegas, que nous vénérons toutes et tous. Durant les heures qui ont précédé notre voyage, nous nous sommes préparés à vivre cinq jours complets de chaos. Ce n’est pas une surprise, Vegas est par définition dingue, mais voici une foule de conseils pratiques pour faire face à l’irréalité scabreuse de la ville et surtout passer un moment si beau qu’il confine au sacré.

Las Vegas peut faire ce qu’elle veut de vous, quels que soient vos projets. Pour survivre à la ville, il faut oublier son « Oh non, pitié ! » au profit d’un « Mais oui, carrément ! » qu’on vient tous chercher ici. À cet effet, faites preuve de pragmatisme pour savourer le PLAISIR et la SPLENDEUR à l’état pur (sans finir fauché ni fracassé). Voici ce qui nous a permis de garder les pieds sur terre alors que nous surfions sur la chaleur, l’aliénation et l’exaltation de Las Vegas. De quoi vous aider, nous l’espérons, à trouver vos marques.

1. En sortie, devenez le bluffeur de service. Dépassez tout le monde dans la queue, mentez et affirmez que vous êtes sur la liste, ou feignez de vous barrer quand rien de ce qui précède ne fonctionne. Une fois, on a fait mine de se tirer, offusqués, alors qu’on venait de se voir refuser l’accès à un mégaclub, et ils ont fini par nous laisser entrer.

2. Parcourez le Strip une-seule-fois, puis plus-jamais. Idéalement, à votre arrivée à Vegas, une Miller Lite géante à la main. (Achetez-la chez CVS, qui vend la bière la moins chère du Strip). Cet itinéraire à pied vous offrira une bonne vue d’ensemble du quartier jalonné de nombreux grands hôtels et casinos qui ont notamment accueilli l’équipe de tournage de Ocean’s 11 – Bellagio ! Caesars Palace ! MGM Grand ! Vous y croiserez aussi la faune qui peuple le boulevard de Las Vegas : des groupes de femmes en tenues de show-girl élaborées ; deux vieux types qui s’adonnent au karaoké des vétérans sur un pont piétonnier ; des kids rappeurs qui devraient probablement être à l’école. Un spectacle plutôt amusant la première fois, mais très vite, la mer de corps en sueur et de chaînes de restaurants de beauf donne des haut-le-coeur. Un peu comme Times Square. Une fois mais pas deux.

3. Si vous n’y connaissez rien en jeux d’argent, Fremont, un quartier baigné de néons et situé à environ 10 km du Strip, est idéal pour fourbir vos armes. Ici les casinos abritent des tables avec des mises minimes : à partir de 5 dollars au blackjack ou à la roulette, alors que la plupart des établissements du Strip vous contraignent à allonger au moins 25 dollars. Allez-vous échauffer au minuscule El Cortez, à l’ambiance sombre et vaguement miteuse, ouvert depuis 1941, qui occupe une place spéciale dans nos cœurs, a) parce qu’il déchire et b) parce que l’un d’entre nous y a empoché 180 dollars. Traversez ensuite la rue pour vous rendre au Golden Nugget, spot plus clinquant avec sa moquette funky, ses luminaires zarbi et sa sélection de jeux plus large.

4. Respectez le soleil et le mode de vie qui va avec. L’un et l’autre seront probablement beaucoup plus extrêmes à Vegas que chez vous. Le déroulement de vos journées et de vos nuits dépendra entièrement de votre façon d’appréhender la chaleur, car il est impossible d’improviser face à une température de 40°C. Au moins deux d’entre nous l’ont appris à leurs dépens, après s’être fait griller dans une piscine à vagues et avoir dû passer le reste de la journée sous des douches froides et au lit en raison d’une insolation et de coups de soleil débilitants. Privilégiez l’ombre autant que possible. Militez pour le renouvellement de la protection solaire. BUVEZ DES BOISSONS ISOTONIQUES.

5. Quelques trucs en tout genre pour éviter les arnaques (supplémentaires) : achetez cigarettes, alcool, eau et snacks en dehors des casinos et des grands hôtels. Apportez votre propre crème solaire (nous avons casqué 60 balles pour deux sprays dans un hôtel, un exemple à ne pas suivre). Ne payez pas les boissons dans les casinos – personne ne vous contraint de le faire si vous jouez ou si vous accompagnez une amie – mais donnez un bon pourboire [VD1] aux serveurs qui vous en offrent gratuitement sur un plateau. Les stations-service sont vos amies, et votre chauffeur de taxi/Lyft y fera une halte si vous êtes courtois et généreux en pourboire. (La culture de la marche n’est pas très répandue à Vegas. Prenez un Lyft, pas un Uber : les locaux étaient CATÉGORIQUES sur cette question pour des raisons qui nous échappent encore, mais nous faisons confiance à l’expertise locale.)

6. N’achetez pas de drogues dans les clubs, et si vous ne pouvez pas vous en procurer auprès d’un ami d’ami, abstenez-vous. Beaucoup de coke frelatée circule dans le coin, et en tant qu’étranger, vous aurez du mal à évaluer la pureté de ce qu’on vous fourgue. Heureusement, la narine est à moitié pleine : même si vous êtes sobre, Vegas présente les mêmes effets que la cocaïne. Last but not least, l’herbe et autres produits comestibles sont de très haute qualité (et peuvent être consommés en toute légalité si vous avez 21 ans) — une source fiable recommande d’ailleurs chaudement les RISE Dispensaries.

7. CASH IS KING. Avoir une quantité d’argent liquide limitée sur vous constitue également un excellent moyen naturel de lever le camp après cinq gin to’ (offerts par la maison) si vous êtes du genre flambeur. Par ailleurs, comme les guichets automatiques prélèvent généralement des frais assez élevés, débarquer avec une liasse de billets pourrait vous permettre de faire des économies sur le long terme.

8. Faites vos valises en recherchant l’équilibre périlleux entre le raisonnable et l’illusoire. Prévoyez des tenues comme si vous embarquiez pour Miami, mais privilégiez le motif dés et les Oakley enveloppantes bleues (et réfléchissantes bien sûr). Emportez le moins de vêtements possible (laissez de la place dans votre valise pour ramener une incroyable paire de chaussures). Le Camp ne fonctionne NULLE PART comme à Vegas : l’un des plus beaux outfits que nous ayons repérés était composé d’un caftan Burberry en soie porté avec un fédora en paille orné d’une énorme broche libellule en diamants qui masquait tout le haut du chapeau. Un fashion faux pas impardonnable chez nous, mais un moment inoubliable dans la queue des taxis devant le Caesars Palace.

9. Faites confiance aux locaux. Nous avons découvert certains de nos spots préférés à Vegas sur le terrain, en discutant avec des habitués, barmans, joueurs invétérés et autres oiseaux de nuits. Ils savent pertinemment ce qui est cool, ce qui est nul, et ce qui était cool mais désormais nul depuis qu’un nouveau propriétaire l’a repris et relifté de fond en comble. Dressez la liste de leurs places to be et signalez-les dans Google Maps.

10. À propos des jeux d’argent : décidez combien vous êtes prêt à perdre et combien vous voulez gagner. Ensuite, tenez-vous-en à ces chiffres. Ça vous évitera de tomber en dépression après avoir dépensé une somme indécente au craps, et vous donnera une idée concrète du moment où il faut abandonner la partie même si vous menez. Fixez-vous un objectif pour la nuit, gagner 100 dollars ou perdre 200 par exemple, et une fois celui-ci atteint, tirez-vous.

11. Toujours à propos des jeux de casino : si, comme Drew Schwartz de VICE, vous n’avez pas beaucoup d’expérience dans ce domaine, étudiez quelques jeux avant votre voyage. Il a passé deux ou trois nuits à regarder – et, plus inquiétant, à s’endormir puis à rêver de jeux – des tutos sur le craps réalisés par le type qui se cache derrière la chaîne YouTube Color Up, à parcourir quelques ouvrages sur le blackjack et à questionner son père, qui adore la roulette, pour savoir comment gagner de l’argent à ce jeu de hasard. Cette préparation minimale lui a permis d’acquérir une compréhension basique et quelques stratégies pour éviter de tout flamber en 20 minutes.

12. Une dernière remarque sur les jeux : jouez au pai-gow. Ne lâchez rien. Et mettez toujours un dollar sur le bouton. La place nous manque pour expliquer ce que signifie « mettre un dollar sur le bouton », et préciser les règles du pai-gow – vous en apprendrez les ficelles ici –, mais faites-nous confiance : c’est un jeu très strict. [VD1]

13. Ne vous attendez pas à ce que la ville se soucie de votre santé. Emportez une gourde et des fruits secs dans votre bagage à main. Et prenez le temps de faire un peu de stretching ou de muscu dans votre hôtel avant d’entamer la journée. Votre corps ne vous remerciera certainement pas pour tout ce que vous lui faites subir à Vegas, mais vous vous sentirez un peu plus à l’aise dans l’avion ou la voiture qui vous ramènera chez vous si vous maintenez un semblant de routine bien-être.

14. Donnez des pourboires, souvent et beaucoup. Le type qui vous a hélé un taxi ? Donnez-lui un pourboire. La dame qui vous a regardé perdre 200 $ en 10 minutes à la table de blackjack ? Donnez-lui un pourboire. Les femmes de ménage de votre chambre d’hôtel pouilleuse ? Donnez-leur un bon pourboire. Vous dépensez plus d’argent que d’habitude, alors veillez à en faire profiter ceux·elles qui VOUS aident à passer un moment inoubliable à Sin City.

15. Levez les yeux. Les intérieurs de Vegas possèdent les plus beaux plafonds du pays : des lustres en forme de papillon (au Bellagio), des fresques de Cupidon (à la Little White Chapel, et aussi un peu partout), des cieux dorés couronnent chaque pièce dans laquelle on s’aventure. Et c’est encore mieux à l’extérieur

16. Vérifiez les horaires des établissements où vous souhaitez sortir (à l’exception du dimanche et du lundi, le reste de la semaine, c’est le week-end). Vegas a la réputation d’être une ville où tout le monde fait la fête, tout le temps, certes, mais plusieurs hauts lieux du Strip et les bars nichés dans des quartiers cools comme Chinatown et le Arts District ferment plutôt à 22 heures qu’à 3 heures du matin.

17. Si vous séjournez à Vegas assez longtemps, vous atteindrez sans doute un point au-delà duquel la moindre vodka soda supplémentaire, le énième casino ou la méga publicité vidéo pour le Blue Man Group vous feront imploser. Besoin d’évasion ? Rendez-vous au Red Rock Canyon, une zone protégée située à quelque 30 minutes du Strip. Un baume pour les âmes épuisées par la grande ville. Des parois de grès rouge escarpées et balayées par le vent émergent du désert. Vous pouvez grimper sur les rochers, sortis de terre il y a quelque 66 millions d’années, et vous faufiler dans les crevasses qui les séparent. Pour une expérience totalement transcendante, louez une voiture – de préférence une décapotable – et réservez un créneau horaire pour emprunter la route panoramique de 13 miles qui serpente à travers le canyon. Faites une playlist avec vos morceaux préférés – qui, pour nous, ressemblait à ceci – et laissez-la vous bercer pendant que vous contemplez les vagues rocheuses autour de vous, impressionné et émerveillé par la beauté du monde.

