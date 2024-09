Le guitariste de la Garde républicaine invité à un concert de Noel Gallagher et de U2

Vous n’ignorez pas que la rencontre amicale opposant la France à l’Angleterre, mardi soir au Stade de France, a été, au-delà d’un simple match international, l’occasion de rentre hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres : God Save The Queen, l’hymne anglais, a été entonné par tout le public et la Garde républicaine a également interprété Don’t look back in anger (Ne regarde pas le passé avec colère), célèbre chanson du groupe Oasis, originaire de Manchester, avec à la guitare électrique un inconnu qui ne l’est plus, Jean-Michel Mekil.

Ce dernier a retenu l’attention de Noel Gallagher, ancien membre du groupe Oasis, et de U2 qui se produiront au Stade de France les 25 et 26 juillet 2017. Après sa performance remarquée, les deux artistes ont en effet invité Jean-Michel Mekil à venir assister à un de leurs deux concerts dans l’enceinte dyonisienne. « C’est pas vrai ? C’est extraordinaire » , a réagi l’intéressé, fan de U2 et Oasis, auprès de l‘AFP. « Être dans le public pour écouter leurs chansons, c’est tellement énorme ! »

« J’ai conscience d’avoir vécu un moment unique dans ma vie. J’ai essayé d’en profiter un maximum », avait affirmé Jean-Michel Mekil après son interprétation de Don’t look back in anger, émouvante et reprise par tout le public et notamment les 2 300 supporters anglais présents dans les travées du Stade de France.

« Une star est née » comme disait le vieil éléphant Pascal Praud, s’enflammant à la moindre performance remarquée d’un jeune joueur.