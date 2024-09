Le jeune fan de Sunderland atteint d’un cancer nous a quittés

A 6 ans tout juste, Bradley Lowery était presque devenu bien malgré lui la mascotte du club de Sunderland. Atteint d’un cancer, ce petit garçon fan des Black Cats avait développé une relation privilégiée avec l’attaquant des rouge et blanc Jermaine Defoe, très touché par son destin tragique.

Invité à entrer sur le terrain à plusieurs reprises la saison dernière, Bradley Lowery était soutenu par tout le public du Stadium of Light. Pour soigner son cancer, il devait se rendre aux Etats-Unis et suivre un traitement hors de prix. Lors du match entre Sunderland et Everton, le second club de Liverpool avait même annoncé qu’il allait verser 230 000 euros à la famille Lowery pour financer ce voyage.

Malgré tous ces élans de solidarité, Bradley Lowery s’est éteint vendredi. Une triste nouvelle qui a profondément touché Jermaine Defoe. L’international anglais et capitaine de Sunderland avait pris Bradley dans ses bras à plusieurs reprises et s’était lié d’amitié avec le petit garçon. Déjà interviewé à son sujet à la veille de sa mort, Defoe avait fondu en larmes lors d’une conférence de presse.

Après avoir appris le décès de son jeune fan et ami, il a publié une lettre adressée à Bradley Lowery où il remercie l’enfant pour les moments passés ensemble : « Au revoir mon ami, tu vas beaucoup me manquer. Je me sens tellement béni que Dieu t’ait amené dans ma vie et d’avoir eu des moments incroyables avec toi et pour ça, je suis tellement reconnaissant. Je n’oublierai jamais la façon dont tu m’as regardé la première fois que je t’ai rencontré, l’amour authentique dans ces jolis yeux. C’est vraiment dur de trouver les mots pour exprimer combien tu comptais pour moi. La façon dont tu disais mon nom, tes petits sourires quand les caméras étaient sorties comme une petite superstar et l’amour que je ressentais quand j’étais avec toi. Ton courage et ta bravoure continueront à m’inspirer pour le reste de ma vie. Tu ne sauras jamais quelle différence tu as fait en moi en tant que personne. Dieu t’a dans ses bras et je te porterai toujours dans mon cœur. Dors en paix mon petit. Mon meilleur ami. »

Outre cet hommage de Jermaine Defoe, la mémoire de Bradley Lowery a été saluée par la sélection anglaise et par plusieurs clubs de Premier League comme Tottenham, Chelsea ou Manchester City.