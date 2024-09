Le joueur qui a passé neuf ans sur un jeu juste pour ouvrir une porte secrète

Dans le MMO Tibia, on trouve une porte sur laquelle figure un simple message : “Cette porte ne peut être ouverte que par quiconque a atteint le niveau 999. Seuls ceux qui le méritent peuvent la franchir.” Et la semaine dernière, un joueur nommé Kharsek a franchi cette fameuse porte. Au total, il lui a fallu neuf ans pour accumuler suffisamment d’XP pour atteindre le niveau 999. Mais immédiatement après avoir franchi la porte, Kharsek a disparu, emportant ses secrets avec lui.

Cette mystérieuse porte est l’un des plus grands secrets de Tibia depuis qu’elle a fait son apparition dans le jeu en 2005. Pendant longtemps, m’ont avoué les développeurs, il n’y avait strictement rien derrière la porte. C’était une simple blague destinée à éveiller la curiosité et la frustration des joueurs, un mystère voué à n’être jamais résolu.

“L’idée, c’était clairement de taquiner les joueurs, puisque les créateurs n’envisageaient pas une seule seconde que quiconque puisse vraiment atteindre un tel niveau“, m’a expliqué Martin Eglseder, chef de projet de Tibia.

Jusqu’au jour où quelqu’un y est parvenu.

La fameuse porte qui fascine des légions de joueurs depuis dix ans.

Tibia, lancé en 1997, est l’un des plus anciens MMO. Presque 20 ans plus tard, des gens y jouent encore activement. À l’heure où j’écris, il y a 12.701 personnes en train d’y jouer. Ce n’est pas un jeu pour les plus timorés ; Tibia est un RPG online plutôt hardcore, le genre de jeu qui en fait baver à ses joueurs. À chaque fois que vous mourez, votre personnage perd une partie de l’expérience qu’il a accumulée, ce qui peut concrètement vous faire perdre des jours et des jours de progression. Et c’est précisément pour ça que les joueurs en redemandent.

“C’est ce côté sans pitié, ajouté à la difficulté extrême de gagner des niveaux, qui fait l’intérêt du jeu, estime Mathias Bynens, qui anime TibiaMaps, un blog entièrement consacré à Tibia. Il faut vraiment se battre pour progresser, et le simple fait d’avoir échappé à la mort procure un soulagement profond.”

Au départ, Tibia était un simple projet lancé en dilettante par quatre étudiants en informatique allemands. Mais le succès inattendu du jeu les a poussés à fonder CipSoft, la maison-mère. Le jeu a désormais presque vingt ans, mais il compte encore quelque 500.000 joueurs actifs dans 200 pays.

“Le fait que Kharsek ait atteint le niveau 999 est impressionnant, dit Bynens. Mais qu’il l’ait fait en à peine neuf ans, c’est tout simplement incroyable.”

“Comme l’a dit un jour un joueur, ‘Les amitiés nouées sur Tibia durent toute la vie‘, dit Eglseder. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les joueurs continuent à jouer, ou reviennent au jeu après l’avoir lâché un moment. Beaucoup de joueurs sont sur Tibia depuis le départ, et le jeu est devenu une partie importante de leur vie. Ils sont des ‘Tibians’“.

Les Tibians ont tendance à être obsédés par le jeu, à vouloir en connaître absolument tous les recoins. Le jeu compte donc peu de secrets à l’heure actuelle. C’est ce qui rend la fameuse porte fermée aussi fascinante : pour une fois, personne ne sait rien de ce qu’il y a derrière.

Il n’y a pas de limite au nombre de niveaux sur Tibia. Si un joueur le souhaitait, il pourrait en théorie augmenter de niveau éternellement. Mais si la porte est aussi intimidante, avec son exigence d’être au niveau 999, c’est parce qu’il est très, très difficile de gagner des niveaux dans Tibia, en particulier quand on a dépassé le niveau 100 ; il faut énormément de temps et de patience pour progresser. Cela n’a pas semblé effrayer Kharsek, qui a commencé à jouer en 2007. Il est le tout premier joueur à avoir atteint le niveau 999.

Même son de cloche du côté des développeurs, qui m’ont tous affirmé que neuf ans était “considéré comme un exploit par la plupart des joueurs.”

Kharsek est un joueur solitaire, qui s’est peu à peu changé en ermite depuis que ses exploits ont attiré l’attention. “Tout ce que je sais, c’est que c’est un joueur brésilien qui se fait discret, dit Bynens, ce qui est parfaitement compréhensible dans la mesure où il se fait probablement harceler en permanence par des fans, surtout maintenant qu’il est un peu une star.” Je ne suis moi-même pas parvenu à le contacter.

Concrètement, que faut-il faire pour atteindre le niveau 999 et ouvrir la mystérieuse porte ? Essayons de donner une petite idée de l’ampleur de la tâche. Pour passer du niveau 19 au niveau 20, il faut 15.400 points d’XP, sachant qu’aucun ennemi présent dans le jeu ne donne plus de 35.000 XP (en l’occurrence, l’un des boss les plus puissants qui soient). Pour passer du niveau 49 au niveau 50, il faut 112.900 XP. à ce stade, vous avez accumulé un total de 1,847,300 XP. Au niveau 100 : 15,694,800 XP.

Et pour passer du niveau 998 au niveau 999 ? Il vous faut accumuler autant de points qu’entre le niveau 1 et le niveau 145 : 49,650,700. D’après un site spécialisé, il n’existe actuellement que quatre joueurs ayant dépassé le niveau 900. Et le plus proche de Kharsek a 60 niveaux de retard.

Même aidé par une équipe qui travaillait pour lui, le soignait et lui apportait un soutien logistique, Kharsek ne pouvait gagner plus de 5 millions de points d’XP par heure, selon Bynens. À ce rythme, il faut donc environ neuf heures de jeu non-stop rien que pour passer du niveau 998 au niveau 999.

Bynens n’est pas le seul à avoir surveillé Kharsek de près. Sa progression a été suivie par de nombreux joueurs et fans au fur et à mesure qu’il franchissait des étapes importantes, et de nombreuses vidéos de ses exploits figurent sur YouTube.

Il y a huit mois, Kharsek n’en était qu’au niveau 930. Il y a 3 mois, au niveau 968. Gardez bien à l’esprit qu’à chaque fois qu’il mourait, il perdait plusieurs niveaux, soit potentiellement des dizaines d’heures de jeu.

La fameuse porte a contrarié les joueurs de Tibia pendant des années, mais elle a acquis une certaine célébrité quand un post sur Reddit a attiré l’attention sur Kharsek en annonçant qu’il allait bientôt atteindre le niveau 999.

“Je n’ai jamais entendu parler de ce jeu auparavant, mais aujourd’hui rien ne m’intéresse plus que ce putain de mec avec sa putain de porte“, pouvait-on lire dans l’un des commentaires.

Les développeurs, de leur côté, se préparaient pour ce moment, bien avant que Kharsek atteigne le niveau 999.

“Un tel secret, qui existe et fascine les joueurs depuis des années, ne peut pas être levé sans susciter une certaine déception, dit Eglseder. On ne peut pas répondre à toutes les attentes et tous les espoirs des joueurs. Quoique vous fassiez, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde.”

Au moment de choisir ce qui se cacherait derrière la porte, les développeurs ont choisi ce qu’ils pensaient être “le mieux pour le jeu, à court comme à long terme.”

Personne n’aurait été étonné si Kharsek avait mis en scène le moment où il franchirait la porte. Il aurait pu en faire un événement, pour attirer l’attention. Mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé. En début de semaine dernière, Kharsek s’est contenté de faire ce qu’aucun joueur de Tibia n’avait fait auparavant, et a franchi la fameuse porte le plus tranquillement du monde.

…et c’est tout. Depuis, personne n’a eu de nouvelles de Kharsek. Silence radio.

“Il y a peut-être des coffres remplis de trésors et de récompenses à l’intérieur, tente de deviner un joueur qui a regardé Kharsek passer la porte. Il y a peut-être des personnages… Des leviers, des trucs cachés… On ne sait pas… Kharsek est ressorti… et il a disparu.”

À l’heure actuelle, personne ne sait ce qu’il y a derrière la porte. Et les développeurs ne sont pas prêts à cracher le morceau.

“Non, on ne spoilera pas ce qu’il y a derrière, sourit Eglseder. On laisse au joueur le choix de raconter ce qu’il veut, et de partager ou non sa découverte.”

Tout ce qu’il veut bien dévoiler, peut-être pour calmer les joueurs les plus ardents, c’est que “la porte ne mène pas à une sorte de fin du jeu ou à de nouvelles fonctionnalités.”

Vraiment ?

Il est possible que Kharsek ait été agacé par le traitement que lui ont réservé les autres joueurs. Tout au long de sa quête pour atteindre le niveau 999, des gens l’ont traqué et ont tenté de l’empêcher de parvenir à ses fins.

“Des groupes de gens s’amusaient à aller là où Kharsek chassait, et à tuer autant de créatures que possible pour l’empêcher de gagner de l’expérience, raconte Bynens. Parfois, ils attiraient des ennemis très puissants pour qu’ils s’attaquent aux guérisseurs qui entouraient Kharsek, les forçant à s’enfuir ou à mourir, et donc à laisser Kharsek se débrouiller tout seul, ce qui est très dangereux à ce niveau. C’était vraiment naze. Je ne sais pas ce qu’il avait fait pour mériter ça. Peut-être que les gens étaient juste jaloux ?”

En tout cas, désormais, ils ont une excellente raison d’être jaloux : Kharsek est le seul à savoir ce qui se cache derrière la fameuse porte.