Le kébab de poulet mariné

Portions : 6

Préparation : 1 heure

Temps total : 5 heures

Ingrédients

pour le poulet :

une pincée de fils de safran

200 grammes de yaourt entier nature

80 ml d’huile d’olive

13 grammes de fleur de sel

10 grammes de curcuma en poudre

2 grammes de poivre noir fraîchement moulu

2 gousses d’ail finement hachées

2 citrons, juste le jus

1 oignon jaune moyen, finement tranché

12 cuisses de poulet désossées et sans la peau

pour les pickles de concombre :

8 grammes d’aneth finement haché

30 ml de vinaigre de vin blanc

15 ml d’huile d’olive

6 grammes de crème fraîche

2 grammes de sel de mer

1 grand concombre, finement tranché

pour la sauce tahina :

250 grammes de crème de sésame

2 citrons, juste le jus (environ 90 ml)

du sel de mer, en fonction de vos goûts

pour la sauce noire au piment :

6 piments verts

150 ml d’huile végétale

2 cm de cumin moulu

6 gousses d’ail, grossièrement hachées

1 gros brin coriandre

les graines de 4 gousses de cardamome

du sel de mer, selon vos goûts

pour la salade d’herbes fraîches :

1/2 bouquet de persil, juste les feuilles

1/2 bouquet d’aneth, juste les feuilles

une poignée de feuilles de menthe fraîche

15 ml d’huile d’olive

8 grammes de sumac

pour l’assemblage :

des grands pains de pita

Instructions

1. Commencez par faire mariner le poulet : faites infuser les fils de safran dans 200 ml d’eau chaude pendant 5 à 10 minutes.

2. Dans un grand bol, mélangez le safran et l’eau avec le yaourt, l’huile, le sel, le curcuma, le poivre, l’ail, le jus de citron et l’oignon. Ajoutez le poulet et recouvrez-le bien de marinade. Laissez au frigo pendant au moins 4 heures.

3. Pour les pickles de concombre : dans un bol moyen, mélangez l’aneth, le vinaigre, l’huile, la crème fraîche et le sel. Ajoutez ls concombre en tranches et mélangez. Mettre de côté et laissez le pickle prendre – comptez au moins 2 heures.

4. Pour la sauce tahina : dans un bol moyen, mélangez le jus de citron et la crème de sésame jusqu’à former une pâte. Continuez à mélanger en incorporant 150 ml d’eau ou plus à la pâte jusqu’à obtenir une consistance bien lisse. Assaisonner avec du sel et mettre jusqu’au moment de servir.

5. Pour la sauce noire au piment : faites chauffer un barbecue, une plancha ou bien allumez votre four en mode grill. Faites cuire les piments, en tournant de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient bien noircis – comptez 10 à 15 minutes. Une fois cuit, retirez les tiges et transférez le tout dans un mixeur avec de l’huile, du cumin, de l’ail, de la coriandre et les graines de cardamome. Mixez bien jusqu’à obtenir une consistance lisse. Assaisonnez avec du sel et réservez.

6. Pour cuire le poulet : utilisez votre barbecue, votre plancha ou bien votre four en mode grill. Faites cuire le poulet jusqu’à ce qu’il soit cuit à cœur et légèrement sur-cuit à l’extérieur : comptez environ 15 minutes.

7. Pour servir, blindez vos pitas de poulet et ajoutez votre sauce noire au piment, votre sauce tahina et la salade d’herbes.

Recette tirée de Meet the London Chef Making Meat on a Stick a Thing of Beauty

Cette recette a été initialement publiée sur MUNCHIES UK.