Le Listen! Festival revient à Bruxelles et vous ne pourrez pas y échapper

Depuis maintenant cinq ans, le Listen! s’empare de plusieurs lieux festifs bruxellois le temps d’un week-end pour y mettre en avant les musiques électroniques. Chaque année, le festival revient avec une édition encore plus prometteuse, encore plus imposante ; avec de plus en plus de collectifs locaux, d’artistes internationaux et de lieux – le Fuse et la Cabane en sont les dernières additions. Tout ça sans pour autant perdre en qualité, forcément.

Conséquence heureuse et inévitable, avec plus de 15 événements sur un week-end, faire un choix devient difficile. Du coup, on vous en a sélectionné six. Vous arriverez peut-être à tous les faire, mais ça c’est votre problème.

25 mars – Terrence Dixon live

Pour la soirée d’ouverture du festival, une expérience cosmique vous attend au Planétarium de Bruxelles, l’un des plus grands d’Europe. C’est la légende de Détroit, Terrence Dixon, qui succédera à Tony Allen et Jeff Mills, qui avait fait l’ouverture du festival l’année dernière à Flagey.

Sa techno minimaliste et incongrue sera précédée par le jazzman belge Matthias de Craene. Tous deux joueront dans le noir complet, sous la voûte étoilée du planétarium. Un long voyage à travers voie lactée vous attend.

28 mars – Talk : United Against Harassment in Nightlife

Le Listen!, c’est pas que des soirées ; c’est aussi un programme de journée avec des talks, une session de feedback pour les producteur·ices qui souhaitent recevoir l’avis de pros sur leurs créas, des workshops mais aussi deux débats sur la diversité et le harcèlement sexuel dans le monde de la nuit. C’est notre rédactrice en chef qui sera la host du second, aux côtés d’un panel, et avec un support vidéo qu’on vous dévoile bientôt. OK, c’est flou, mais le sujet en dit assez long sur l’importance de cette conversation.

28 mars – Mo Mamba

Black Mamba est une femme de vision. Sa mission est simple : importer et répandre la Global Club Music avec ses différentes variantes et saveurs en Belgique. Son catalogue de sons s’étend du hip-hop à la UK funky, en passant par l’afrobeat, la hard drum et la grime.

Elle vous présentera également ses artistes préférés, dont Conducta et Branko, un Portugais aux activités multiples, et dont le show NTS radio est super délectable. Ça va suer comme jamais au FFORMATT, et c’est gratuit.

28 mars – Slagwerk x He4rtbroken

HE4RTBROKEN est un collectif belge qui n’a pas peur d’assumer ses sentiments, ni d’innover musicalement. Le 28, ce sera une soirée pour ces âmes sensibles qui rêvent d’un safe haven, où laisser libre cours à ses émotions. À leurs côtés, Slagwerk, un label et collectif belge qui se focalise sur la musique expérimentale. Cyberculture et ambiance spirituelle vont se mêler à la vibe clubbing. Deux lives à ne pas rater : James Ferraro & x/o.

28 mars – Crammed Discs x Rebel Up

Crammed Discs, label indépendant aventureux à l’esprit cosmopolite, et Rebel Up!, collectif de DJs devenu label axé sur la musique underground aux sons inattendus, collaborent pour vous offrir une soirée global sounds, avec notamment Acid Arab en tête d’affiche. Si la musique électronique faisait un bébé à la musique dramatique et émotionnelle de l’Orient, il s’appellerait Acid Arab. L’idée de ce groupe, c’est de créer une place pour la culture arabe dans le monde de la musique électro contemporaine. Ils partageront l’affiche avec le duo Zenobia, tout droit venu de Palestine qui combine rythmes Levantine dabke, mélodies arabes populaires et beats puissants. Preuve que les musiques électroniques ne s’arrêtent pas aux codes occidentaux.



29 mars – Gay Haze x Spek

Si les club kids de la scène alternative queer se ruent religieusement à chacune de leurs éditions, c’est parce que la Gay Haze et la Spek sont les valeurs sûres de la nightlife bruxelloise et anversoise. On y perd la notion du temps et on se sent libre d’être aussi weird & freaky qu’on veut. L’année dernière déjà, c’était chaud.

Cette année, ils ont invité Alison Swing (L.A.) à jouer ses sons groovy euphoriques et nostalgiques, et Cormac, plus qu’un zaddy aux cheveux blonds platines et moustache dépareillée ; un curateur hors pair avec une collection de disques impressionnante. Y aura quand même 16 heures de teuf dès le petit matin ; n’oubliez pas de déjeuner avant d’y aller.



