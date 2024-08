Le lithium dans l’eau potable pourrait prévenir les suicides

Sans doute était-ce une bonne idée de mettre du lithium dans le 7 Up lorsqu’il a été commercialisé pour la première fois en 1929. En effet, à une époque où les taux de suicide augmentent, en particulier chez les jeunes, une nouvelle étude de la Brighton and Sussex Medical School (BSMS) publiée dans le British Journal of Psychiatry a établi un lien étroit entre les zones géographiques présentant des niveaux élevés de lithium dans l’eau potable publique et des taux de suicide plus faibles.

« Il est prometteur de constater que des niveaux plus élevés de lithium en traces dans l’eau potable puissent exercer un effet anti-suicidaire et avoir le potentiel d’améliorer la santé mentale de la communauté », a déclaré le professeur Anjum Memon, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse de la BSMS.

Financée en partie par le King’s College de Londres, l’étude est une méta-analyse de trois décennies de recherche en Autriche, en Grèce, en Italie, en Lituanie, au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis.

Il conclut que les capacités « protectrices » du lithium pourraient être davantage testées par des « essais communautaires randomisés de supplémentation en lithium de l’approvisionnement en eau » dans des communautés présentant une forte prévalence de problèmes de santé mentale et de risque de suicide.

Le fait de lier délibérément l’approvisionnement en eau avec un produit chimique qui altère l’esprit dans certaines zones peut sembler sortir d’un roman de science-fiction, mais les auteurs du rapport – comme d’autres scientifiques l’ont dit avant eux – pensent que c’est une idée qui mérite d’être expérimentée.

Le rapport indique : « Ces résultats, qui sont conformes à la conclusion des essais cliniques selon laquelle le lithium réduit le suicide et les comportements connexes chez les personnes souffrant de troubles de l’humeur, suggèrent que le lithium naturellement présent dans l’eau potable pourrait avoir le potentiel de réduire le risque de suicide et pourrait éventuellement aider à la stabilisation de l’humeur, en particulier dans les populations ayant un taux de suicide relativement élevé et dans les zones géographiques où la concentration de lithium dans l’eau potable est plus importante. »

On ne peut pas reprocher aux scientifiques de sortir des sentiers battus en matière de prévention du suicide. Notre santé mentale s’est détériorée depuis le confinement. Les chiffres actuels montrent qu’il y a environ 800 000 suicides par an. C’est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans dans le monde. Malheureusement, les faits montrent que l’isolement et le stress économique causés par le Covid-19 pourraient bien exacerber cette tendance et entraîner une augmentation des suicides.

« En ces temps de pandémie de Covid-19 sans précédent et d’augmentation conséquente de l’incidence des problèmes de santé mentale, il est de plus en plus important d’avoir accès à des moyens d’améliorer la santé mentale de la communauté et de réduire l’incidence de l’anxiété, de la dépression et du suicide », a déclaré le professeur Memon.

Les scientifiques ne savent pas exactement comment cet élément métallique blanc argenté, présent à l’état naturel dans le sol, l’eau de mer et les roches, et donc dans les légumes, les céréales et les réserves d’eau, modifie l’humeur des humains. On soupçonne qu’il stimule la croissance des cellules nerveuses.

Mais depuis que John Cade, psychiatre australien, a découvert en 1949 son efficacité dans le traitement de la manie, il est devenu un médicament reconnu pour le traitement et la prévention des troubles bipolaires, pour stabiliser l’humeur et pour réduire le risque de suicide chez les personnes souffrant de troubles de l’humeur. Dans certaines études, il a été démontré qu’il contribue à réduire l’agressivité et l’apparition de la démence.

Avant qu’il ne devienne un médicament approuvé, au début du XXe siècle, les boissons au lithium, dont le 7 Up (qui a supprimé le lithium en 1949), la bière au lithium, l’eau Lithia – provenant d’une ancienne source médicinale sacrée amérindienne en Géorgie – étaient promues comme des toniques calmants. En raison de ses propriétés électroconductrices, le lithium est depuis lors utilisé comme composant dans les batteries et les téléphones portables. Il est maintenant disponible sous forme de complément équilibrant l’humeur dans les boutiques de santé en ligne sous la forme d’orotate de lithium, bien que son efficacité sous cette forme ne soit pas prouvée.

Mais qu’en est-il de la dose ? Est-ce que le fait de boire trop d’eau additionnée de lithium vous transformerait en zombie ?

L’étude indique que, par l’intermédiaire de leur eau potable, les gens reçoivent une dose faible mais constante de lithium, potentiellement depuis la naissance. Pourtant, le niveau sanguin optimal auquel le lithium exerce un possible effet préventif contre le suicide reste à confirmer. L’effet potentiel de doses infimes de lithium dans le corps humain n’a pas non plus été confirmé.

Au cours d’un petit essai contrôlé randomisé, des microdoses de lithium (400 microgrammes par jour) prises par d’anciens toxicomanes ont montré une amélioration de l’humeur par rapport à un placebo, ce qui suggère que des doses de lithium bien plus faibles que celles utilisées en psychiatrie pourraient avoir le potentiel d’influencer l’humeur et éventuellement réduire le risque de suicide.

Cependant, l’eau potable n’est qu’une des façons dont nous consommons le lithium. Même dans les régions où la concentration de lithium dans l’eau potable est élevée, comme dans certaines parties du Texas (340 microgrammes par jour) – où des recherches ont montré que cela réduisait les arrestations pour cocaïne et héroïne et les comportements criminels suicidaires et violents – la quantité de lithium ingérée par le biais de l’approvisionnement public en eau est bien inférieure à celle ingérée par le biais de la nourriture et de l’eau minérale.

Selon l’étude, on estime que l’apport quotidien moyen de lithium provenant de l’alimentation des adultes aux États-Unis se situe entre 650 et 3 100 microgrammes. L’eau potable en bouteille, selon l’étude, a souvent une teneur en lithium beaucoup plus élevée que l’eau du robinet. Elle note que l’association entre l’exposition au lithium par l’eau en bouteille et le suicide n’a pas été étudiée.

Comme l’a souligné l’auteur Mike Jay dans sa critique d’un livre sur la découverte du lithium par Cade, l’élément que certains appellent « l’ion magique » a été relativement peu étudié car, en tant que produit chimique naturel, le lithium ne peut être breveté.

