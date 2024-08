Le mec qui a mémorisé tout Google Maps dit que vous pouvez le faire aussi

Trevor Rainbolt a un talent bien particulier : il est capable de placer une image sur un planisphère à partir d’une simple photo Google Maps. Encore mieux, il le fait avec une rapidité et une précision étonnantes puisqu’il réalise cet exploit après avoir regardé l’image pendant seulement 0,1 seconde, cinq fois de suite, et même s’il regarde des clichés de deux pays différents en même temps.

Rainbolt peut identifier une région en utilisant seulement la moitié d’une image déformée ou réduite en morceaux. Il s’en sort rien qu’en regardant des arbres, de l’herbe ou même le ciel. Parfois, il parvient à nommer un pays les yeux bandés, simplement parce que quelqu’un lui a décrit la consistance du sol.

Rainbolt est l’un des meilleurs joueurs de GeoGuessr au monde, si ce n’est le meilleur, comme il l’admet lui-même. Ce jeu, qui consiste à regarder une image générée automatiquement par Google Street View et à cliquer sur la zone du monde où l’on pense qu’elle a été prise, existe depuis près de dix ans, mais il a connu une renaissance grâce, en grande partie, à Rainbolt.

À 23 ans, celui qui cumule aujourd’hui plus d’1,2 million de followers sur TikTok cherche constamment de nouvelles façons de se surpasser. Ses vidéos ont commencé à faire l’objet de parodies et on le reconnait en public, même si les gens l’appellent le « GeoGuessr Guy », dit-il.

Entre les scams et les gros titres déprimants qui envahissent Internet, Rainbolt est comme une bouffée d’air frais : un magicien virtuel qui épate et fascine depuis son appartement de Los Angeles en n’utilisant rien d’autre qu’une image Google Street View, une caméra et son cerveau. Rainbolt est une véritable star du XXIe siècle : une notoriété quasi instantanée, une présence sur Internet et un talent fou pour opérer ce qui ressemble à un obscur tour de magie.

Il y a treize mois, Rainbolt aurait eu bien du mal à nommer 100 pays. La géographie n’a jamais été son fort. Mais dès qu’il a commencé à jouer, il a senti le monde s’ouvrir à lui, et même s’il était toujours dans son appartement, il n’a plus voulu faire autre chose depuis. Au moment de notre interview, Rainbolt estimait avoir joué près de 10 000 parties.

« Je crois vraiment que tout le monde peut y arriver. »

Pour les non-initiés, l’astuce Google Maps de Rainbolt relève du génie. Mais Rainbolt affirme qu’il n’était pas très doué au début et que tout s’est résumé à une combinaison de répétition et de reconnaissance des formes. « Je crois vraiment que tout le monde peut y arriver », a-t-il déclaré.

L’astuce du jeu réside moins dans la mémorisation de chaque recoin de la planète que dans les différences banales qui distinguent les pays. Par exemple, Rainbolt observe attentivement les lignes peintes d’une route (les doubles lignes jaunes extérieures sont courantes au Royaume-Uni et à Singapour) et les mots comportant des caractères distinctifs (comme Ü, courant en Hongrie). Rainbolt essaie d’identifier des plaques d’immatriculation distinctes (New York, le New Jersey et l’Alaska ont des plaques jaunes) et s’intéresse particulièrement aux poteaux. Les poteaux dont le bas est « noir, orange, noir, orange » sont « très thaïlandais », dit-il, tandis que la Hongrie a des poteaux « troués ».

Les détails concernant la façon et le moment où la photo a été prise peuvent également s’avérer utiles. Street View utilise des voitures noires dans uniquement trois pays d’Amérique du Sud, et un bug montrant une vue de la Google Car est rare aux États-Unis mais se produit plus souvent au Canada.

La qualité de la photo, qui permet de déduire à quelle « génération » de Google Maps elle est associée, peut également contribuer à réduire la liste des pays possibles. Parfois, Rainbolt présente des détails révélateurs, comme un type de voiture particulier au Nigeria, qui servait en quelque sorte d’« escorte policière » aux voitures Google lorsqu’elles étaient sur place.

En apprenant à identifier quelques caractéristiques distinctes – par exemple, un poteau téléphonique et une plaque d’immatriculation – Rainbolt a pu commencer à réduire rapidement la liste des réponses potentielles et à les deviner avec une confiance et une rapidité accrues

S’il n’est pas le genre de personne à aimer apprendre tout par cœur – « je trouve ça super ennuyeux », dit-il – il a réalisé qu’il pouvait tirer profit de ce genre de mémorisation de temps en temps, à mesure qu’il progressait dans le jeu, comme lorsqu’il a voulu apprendre tous les panneaux de signalisation en Allemagne.

« Lorsque vous jouez autant, vous avez une telle intuition de ce à quoi ressemblent certaines régions du monde que ça devient comme une seconde nature ou un sixième sens. »

Dès le début, il a joué le jeu avec diverses feuilles de référence qui l’ont aidé à distinguer, par exemple, les poteaux téléphoniques ou les caractères appartenant à différentes langues. Il a également mémorisé la probabilité que chaque entreprise apparaisse dans un tour donné de GeoGuessr, même s’il dit que cela ne lui est pas très utile pour le moment.

Des techniques qui avaient déjà été développées par les « pionniers de la communauté GeoGuessr », dont il parle comme les joueurs de NBA modernes parlent de Magic Johnson. « Ils ont posé les fondations de l’apprentissage des pôles [par exemple], en me donnant les ressources pour tout assimiler », a-t-il déclaré. Mais après un certain nombre de matchs, Rainbolt a commencé à se fier à son instinct et à la « vibe ».

« Lorsque vous jouez autant, vous avez une telle intuition de ce à quoi ressemblent certaines régions du monde que ça devient comme une seconde nature ou un sixième sens », a-t-il expliqué. Il a commencé à réaliser qu’il pouvait dire qu’il avait vu une nuance particulière d’herbe en Afrique du Sud et des types particuliers de sol au Nigeria, sans pour autant pouvoir les nommer. Faire confiance à son intuition lui permet d’avancer plus rapidement. « J’ai l’impression que plus je réfléchis, moins je suis bon », dit-il.

Pour un néophyte, Rainbolt semble avoir atteint un plafond de verre. Lui pense encore avoir une marge de progression. Il a par exemple encore un peu de mal à faire la différence entre les zones de l’Europe urbaine (« Je suis bien meilleur sur la partie rurale ») et pourrait aussi s’améliorer en Russie (« La Russie, c’est ma Bérézina »).

Il observe avec admiration les meilleurs joueurs de GeoGuessr, comme le joueur français connu sous le nom de Blinky. « Je ne serai jamais aussi bon qu’eux », assure-t-il. « La différence entre les cinq meilleurs joueurs et les 15 meilleurs joueurs est une marge très, très, très élevée ». Ce qui différencie les meilleurs joueurs, c’est la constance et la spécificité des réponses.

« Ils ont mémorisé toutes les routes de Macédoine du Nord et ils apprennent celles de Russie. »

« Je peux avoir de bons jours, eux ont de bons jours tous les jours », confie-t-il. Si Rainbolt peut reconnaître rapidement le pays du Monténégro, les meilleurs joueurs peuvent reconnaître instantanément non seulement le pays, mais aussi la ville et la région. « Ils ont mémorisé toutes les routes de Macédoine du Nord et ils apprennent celles de Russie », souffle-t-il.

Malgré tout le temps qu’il consacre à mieux comprendre le monde, Rainbolt n’a pas encore voyagé au-delà de son pays, et sa connaissance de la géographie se limite à ce qui est disponible sur Google Street View. (Rainbolt a déclaré avec frustration, par exemple, que de nombreuses régions d’Afrique et du Moyen-Orient restent indisponibles).

Il y a treize mois, Trevor Rainbolt aurait eu dû mal à nommer 100 pays. Aujourd’hui, il peut deviner où a été prise la photo dans le monde rien qu’en voyant de l’herbe ou un poteau (Photo avec l’aimable autorisation de Second Villa Management)

Le jeu lui a permis de mieux apprécier les cultures et la géographie internationales. Il est impressionné par les images de collines calcaires et la beauté naturelle de pays moins exposés. « Cela me donne envie de quitter la maison et d’y aller », dit-il. Le Laos en particulier est devenu une source de fascination pour Rainbolt. Le mois dernier, il a passé son temps libre à essayer de tout apprendre sur l’histoire du pays.

« Personne n’en parle jamais. Pourtant, c’est l’un des plus beaux endroits du monde », a-t-il déclaré. « Apprécier ces choses-là – que la majorité des gens n’auraient peut-être jamais reconnues – est, je pense, ce qui fait la beauté du jeu. »

« Je veux vraiment y consacrer tous mes efforts car je pense que j’ai quelque chose à offrir dans ce domaine, et je pense que cette communauté peut vraiment devenir quelque chose d’unique. »

Il a également commencé à trouver des utilisations plus pratiques de ses nouvelles compétences, devenant une sorte de détective sur Internet. Un fan l’a récemment contacté pour lui dire que son père était récemment décédé et qu’il voulait recréer une image de lui à New York en son honneur. Peu de temps après, Rainbolt a pu trouver l’endroit exact, dans la même rue, où le défunt père de l’homme avait pris une photo en 1996. « Le fait de réussir à faire cela et d’aider les gens de cette façon donne un sentiment d’accomplissement, et je trouve ça génial », a-t-il déclaré.

Il a récemment démissionné de son poste à plein temps après avoir réalisé qu’il ne voulait plus consacrer son temps à autre chose qu’à devenir un meilleur joueur de GeoGuessr. « Je veux vraiment y consacrer tous mes efforts car je pense que j’ai quelque chose à offrir dans ce domaine, et je pense que cette communauté peut vraiment devenir quelque chose d’unique », s’est-il justifié.

Rainbolt ignore s’il sera un jour à court d’idées lui permettant d’améliorer ses exploits viraux. Mais comme pour tout autre sport, il a été surpris par la capacité des joueurs de GeoGuessr à s’adapter et à innover. « À chaque vidéo, on se dit : “Comment je vais réussir à faire mieux que la dernière vidéo ?” Et c’est un peu fatigant. Mais c’est aussi très excitant. »

