Le moelleux aux myrtilles

Ingrédients

360 grammes de farine pour gâteau

2 cuillerées de levure chimique

½ cuillerée de fleur de sel

230 grammes de beurre doux

400 grammes de sucre de canne

4 œufs

240 ml de lait

1,5 cuillerée de vanille

950 grammes de myrtilles

Instructions

1. Préchauffez le four à 175°C. Beurrez et saupoudrez avec un peu de farine un plat de dimension 22×33 cm (environ).

2. Dans un grand bol, mélangez 30 grammes de farine avec la levure chimique et le sel. Laissez de côté.

3. Battez au mixeur électrique le beurre et le sucre ensemble, à vitesse moyenne jusqu’à obtenir une texture légère et crémeuse. Passez en vitesse lente et ajoutez les œufs, un par un, tout en vous assurant qu’ils s’incorporent parfaitement. Versez la farine en trois fois, en alternant avec le lait, que vous ajoutez également en trois fois. Puis, incorporez la vanille. Enfin, mélangez les myrtilles avec les 40 grammes de farine restante et insérez-les dans la pâte.

4. Laissez cuire pendant 50 minutes, au bout de 25 minutes tournez le gâteau pour une meilleure répartition de la chaleur. Pour vérifier la cuisson, plantez un couteau dans la pâte, s’il ressort propre, c’est que le gâteau est prêt. Lors de la cuisson, les myrtilles devraient migrer doucement vers le fond du plat.

Texte et photo tirés de BREAKFAST: Recipes to Wake Up For © 2015 par George Weld et Evan Hanczor. Avec l’aimbable autorisation de Rizzoli New York. Tous droits réservés.

