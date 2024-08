Le mois de février en musique

Février a beau être le mois le plus court de l’année, ça reste un moment de choix pour plusieurs artistes pour sortir leur nouvelle musique (surtout pour promouvoir des dates de festival de l’été qui approche). Avec tout ce qui est sorti dans les dernières semaines, c’est impossible de garder un œil sur absolument tout ce qui se passe.

C’est pour ça qu’on est là, pour t’aider à rester à jour. You’re welcome.

Tour, de Bambounou

Si vous êtes une des personnes assez chanceuses pour avoir vu dans votre vie un DJ set de Bambounou, vous savez que c’est un magicien. En plus d’être impossiblement gentil et toujours bien habillé, c’est aussi un des meilleurs DJ de la planète, et il applique la même magie à ses productions qu’à ses DJ sets.

Il sort aujourd’hui chez le label anglais Whities, Whities 021, un 12 po de trois chansons à l’origine composées pour son set au festival Freerotation en 2017. Sur cette nouvelle parution, le chouchou de la techno parisienne étale son talent pour le minimal, combiné à sa maîtrise absolue des rythmes endiablés qui sortent de la formule 4/4 habituelle du genre. Avec un son qui frôle l’ambient, Whities 021 est probablement une des œuvres les plus méditatives de Bambounou, qui reste néanmoins idéale pour ouvrir les festivités d’une soirée, ou décompresser à son retour à la maison.

How You Feel, de Husser

On va se le dire, Husser est bien parti pour être le premier rappeur anglo-montréalais à percer au sud de la frontière. Membre du groupe The Posterz, aux côtés de Kris the Spirit et Joey Sherrett, l’artiste originaire du quartier de la Petite-Bourgogne a présenté plus tôt ce mois-ci 23+, un EP qui fait suite à ses deux précédents, 6 ° et minus 23.

Huss n’aime pas trop perdre son temps : il est confiant, précis, et il aime la vitesse. C’est pourquoi sur 23+, il y a seulement trois chansons, mais avec assez de paroles pour au moins six chansons de rappeurs conventionnels. Et, n’étant pas du genre à chômer, il nous apprenait jeudi qu’il sortira sous peu une nouvelle chanson, en collaboration avec l’étoile montante de la Rive-Sud, DeusGod, et produite par Kaytranada.

Cells, The Damned Things

C’est difficile de créer un supergroupe dont la musique sera aussi bonne que la musique créée individuellement par chacun de ses membres. Mais The Damned Things réussit. Composé de membres d’Anthrax, Every Time I Die, Fall Out Boy et Alkaline Trio, le supergroupe a fait surface il y a déjà neuf ans, avec l’excellent album Ironiclast.

Jeudi, le groupe a fait paraître Cells, le premier simple de son nouvel album, High Crimes, qui sortira le 26 avril prochain chez Nuclear Blast. On retrouve ici les guitares tonitruantes de Scott Ian et de Joe Trohman, avec les paroles toujours bien pensées du chanteur Keith Buckley.

Apologize, Grandson

Un autre artiste (presque) local qui se taille une place sur cette liste : Grandson. Montréalais d’adoption, après des années passées à McGill et en tant que DJ sur le boulevard Saint-Laurent, l’artiste a tout abandonné pour lancer sa carrière musicale à Los Angeles. Après des années d’efforts, il récolte aujourd’hui le fruit de son travail, étant maintenant un des artistes les plus en vue aux États-Unis, grâce à sa musique revendicatrice et abrasive.

À mi-chemin entre Post Malone, The Black Keys et Rage Against the Machine, Grandson sortait aujourd’hui a modern tragedy vol. 2, un EP de cinq chansons où il lâche son rap rock vitriolique. N’oubliant pas ses débuts, il nous fait l’honneur de lancer son album et sa tournée en même temps, ce soir, au Café Campus.

HS (feat. SCH), Hamza

Pour les adeptes de rap franco, la réputation de Hamza n’est plus à faire. Tête de file SoundCloud du rap belge, le jeune de 24 ans compte déjà six mixtapes à son actif, et annonçait récemment la parution prochaine de son premier album studio, Paradise.

Le premier simple de l’album, HS, est une première collaboration avec le rappeur français SCH, très attendue et teasée depuis plusieurs mois. On a ici affaire à du trap très efficace : argent, filles, voitures de luxe, mais présenté avec la sauce classique de Hamza. Ça coule comme du miel dans les oreilles, et ça a le goût du Hennessy.

