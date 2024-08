Le monde de la musique réagit à la mort tragique de Nipsey Hussle

L’article original a été publié par Noisey Royaume-Uni.

Le rappeur Nipsey Hussle est décédé après avoir été atteint par balles devant sa boutique de vêtements à Los Angeles. La nouvelle a été confirmée en soirée. Il avait 33 ans.

Un membre très impliqué de sa communauté, Nipsey Hussle (de son vrai nom Ermias Davidson Ashgedom) était connu non seulement pour sa musique, notamment plusieurs mixtapes qui ont reçu des critiques élogieuses ainsi que la célèbre collaboration avec YG intitulée FDT (« Fuck Donald Trump »), mais aussi pour ses investissements pour les gens et dans des entreprises du secteur Crenshaw à Los Angeles.

Il venait d’acquérir un centre commercial où se trouvait sa boutique de vêtements, Marathon Clothing. En février dernier, Forbes a rapporté que le rappeur devenu millionnaire et son partenaire d’affaires l’avaient acquis pour autour de deux millions de dollars et projetaient de le transformer en édifice résidentiel de six étages, avec une zone commerciale rénovée au rez-de-chaussée. C’était l’étape suivante dans sa carrière d’entrepreneur, après avoir notamment vendu une série de mixtapes 100 $ pièce (Jay Z en avait acheté 100 à lui seul).

Son premier album, Victory Lap, a été en nomination dans la catégorie meilleur album rap au Grammy Awards cette année, aux côtés des albums de Cardi B, Mac Miller, Pusha T et Travis Scott. Drake, qui a gagné un Grammy ce soir-là et avait collaboré avec Nipsey Hussle en 2009, lui a rendu hommage sur Instagram. « Mon énergie entière est à un bas niveau en ce moment, après avoir entendu ça. On venait juste de se contacter après des années et on s’était dit qu’on ferait une nouvelle chanson cet été parce que ça faisait trop longtemps. Tu avais ton meilleur moment et j’étais heureux d’en être témoin de loin. Personne ne salira jamais ton nom, tu étais vrai pour les tiens et pour nous tous. »

Le rappeur canadien a été parmi les nombreuses stars internationales qui ont réagi au décès de Nipsey Hussle, preuve de l’impression qu’il a faite à la fois près et très loin de chez lui. Sur scène à Buenos Aires, l’ex-citoyen de Los Angeles Kendrick Lamar a pris un moment de silence et parlé de Nipsey Hussle comme « de notre frère, notre guerrier, notre soldat ». Rihanna, J Cole, Meek Mill et Chance The Rapper font aussi partie des nombreux autres qui ont publiquement présenté leurs respects.

Nipsey Hussle est l’une des trois victimes de la fusillade. Le service de police de Los Angeles est à la recherche d’un suspect. Le maire a condamné cet acte violent sur Twitter : « Nos pensées sont pour les proches de Nipsey Hussle et toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie. Los Angeles est profondément blessée chaque fois qu’une jeune personne perd la vie à cause de l’utilisation violente et insensée des armes à feu. »