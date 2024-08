Le nouveau jeu du créateur de QWOP risque de vous coûter votre clavier

QWOP est l’oeuvre d’un homme appelé Bennet Foddy. Dans ce monument du jeu vidéo pour navigateur, vous êtes chargés de faire courir un sprinteur bi-dimensionnel à l’aide de deux paires de touches : Q et W, O et P. La première contrôle les cuisses, la seconde les mollets. Tout ce que vous avez à faire, c’est l’emmener aussi loin que possible. Ça vous semble facile ? C’est que vous n’y avez jamais joué.

Mon record personnel à QWOP est de 20 mètres, grand maximum. Cela n’a pas empêché de continuer à y jouer, même au travail (mais pas dans ce job, promis juré !), parfois jusqu’à ce que mes doigts s’engourdissent. Pour toutes ces raisons, j’attends impatiemment le nouveau jeu de Foddy, Getting Over It. Je meurs de me détester encore un peu.

Videos by VICE

Une fois de plus, tout part d’un concept simple voire stupide. Le joueur se voit confier le corps d’un homme nu qui, pour quelque raison, est assis dans un chaudron. Ne cherchez pas d’explication, ça n’a pas d’importance. Cet homme doit se déplacer sur un plan bi-dimensionnel, de gauche à droite, en utilisant un gros maillet qu’il peut pousser contre le sol ou accrocher aux corniches. Ne cherchez pas d’explication, ça n’a pas d’importance.

La seule chose importante, c’est de ce déplacer de gauche à droite à l’aide de ces moyens arbitraires et ridicules. Ça semble incroyablement difficile. Foddy sait que les joueurs attendent de Getting Over It qu’il leur donne envie de se fracasser la tête contre un mur. Il les excite avant le choc.

“J’aurais pu faire quelque chose qui vous aurait plu, un jeu qui vous permet de vous émanciper, qui sauvegarderait votre progression et vous aiderait toujours à aller de l’avant, explique Foddy dans le trailer du jeu. À la place, je dois vous avouer quelque chose : ce n’est pas une expérience agréable.”

Quel affreux gredin. Il sait que nous ne pouvons pas résister et il a raison. Getting Over It sera lancé dans un Humble bundle le 6 octobre prochain. La sortie à grande échelle est prévue pour décembre. Je vais clairement y jouer au travail.