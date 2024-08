Le onze type de mes objets cultes du Red Star

VICE et le Red Star se sont associés pour suivre la saison des Vert et Blanc de Saint-Ouen sur et hors des terrains, auprès des joueurs, du staff, des supporters et de tous ceux qui gravitent autour de ce club historique du foot français. Aujourd’hui, un habitué du Red Star, qui ne cesse de dire qu’il veut vivre à Bauer, nous montre son musée dédié au club de Saint-Ouen.

Tout à commencé dans les années 1970, au coeur du 19e arrondissement de Paris, à Crimée. Wilfrid ne sait pas quoi faire de ses week-ends, traînasse en bas des bâtiments de la cité Curial. Puis, un jour de l’année 1972, un policier habitant dans la même tour propose au jeune franco-béninois de l’emmener voir un match de football à Saint-Ouen. La grand-mère donne son accord et Wilfrid découvre le Red Star et son stade Bauer, pendant que son voisin de flic s’occupe de la sécurité dans l’enceinte audonienne. Coup de foudre immédiat. Quarante-six ans plus tard, l’histoire d’amour perdure. L’enfant est aujourd’hui devenu un père de famille, mais ne loupe toujours pas un match de son équipe. Une relation passionnelle qui va bien au-delà des 90 minutes de jeu puisqu’elle se prolonge jusque dans sa maison du Perche, où Wil s’est constitué un véritable musée aux couleurs du Red Star.



D’innombrables objets retracent l’histoire du club de Saint-Ouen. Le maître des lieux, surnommé « The Dread » a sélectionné ses onze objets favoris labellisés « Red Star ». Avec une bonne dose d’humour.

Un poteau, mon poteau

Vous saurez où trouver Wilfrid à Bauer. Photo Benjamin Filarski.

Il n’est pas encore à la maison, j’attends la rénovation du stade, qui ne saurait tarder je l’espère. Ma relation avec ce poteau s’est construite petit à petit, au fil du temps. Au début je me plaçais un peu plus haut dans la tribune Rino Della Negra. Au début, ce poteau m’énervait. Il m’empêchait de voir d’hypothétiques actions de folie de nos attaquants que je ne pouvais alors que deviner ou imaginer. Puis, j’ai compris au bout de quelques temps que si je me plaçais devant ce poteau, et non derrière, ma vue serait alors parfaite et que je ne manquerais aucune de nos prouesses techniques et dévastatrices. Cette année, ces dernières tardent à venir, mais je n’en abandonne pas pour autant mon poteau avec qui j’ai développé une véritable histoire d’amour. Il est parfois mon souffre-douleur lorsque les tirs ne sont pas cadrés, et mon point d’appui en cas de défaite. Je l’aime…

Un Vinyle : 8°6 Crew : « United »

Photo Red Star Events.

Nos rêves, des bulles qui s’envolent dans les airs

Et nos vies sont des enclumes qu’on tire sur la Terre

Alors ensemble on essaiera encore de faire honneur

Aux couleurs qu’on a dans le coeur…

C’est un membre des Red Star Fans qui a écrit les paroles. Quand les ultras rencontrent des poètes, qui rencontrent des antifas, qui rencontrent des footballeurs, qui rencontrent des communistes, qui rencontrent des sans-papiers qui rencontrent Bauer : cette phrase résume bien l’âme du Red Star, un club où plusieurs mondes se rencontrent. Le morceau « United » est un hymne parfait pour le Red Star et pour notre stade. J’aimerais qu’il soit officialisé et qu’il passe à chaque début et à chaque fin de match.

Mon kit de supporter du Red Star : une écharpe, une étoile rouge et mon gri-gri

Photo Red Star Events.

Les accessoires obligatoires pour aller voir les matches à Bauer. L’écharpe a été tricotée par ma grand-mère qui m’a élevé et qui m’a permis de découvrir Bauer dès mon plus jeune âge. Le bonnet noir frappé de l’étoile rouge est homemade. Une étoile rouge ne meurt jamais dit-on, alors elle ne quitte jamais ma tête. Et puis il y a gri-gri qui vient d’Afrique – je suis Franco-Béninois – que je garde toujours sur moi depuis l’âge de 20 ans. Mon gri-gri, mon dieu, ma force.

Les maillots

Photo Red Star Events.

« Notre coeur, notre force » était la seule inscription présente sur nos maillots pendant quelques années. Je ne me vois pas porter un maillot floqué d’un logo d’une compagnie d’aviation ou d’une multinationale quelconque, je ne suis pas un panneau publicitaire ambulant. Par contre, faire la chasse aux maillots portés par les joueurs pour alimenter mon musée, oui. Les derniers acquis sont ceux d’Arnaud Balijon, pour son dernier match avec nous, et celui d’Idriss Mhirsi, signé par toute l’équipe.

Ma photo fétiche de Bauer

Photo MIRSA.

Depuis l’âge de 3 ans, mon fils vient à Bauer. Je suis fier de pouvoir lui inculquer les valeurs d’un football populaire. Et même s’il supporte aussi le Bayern Munich et Manchester City, il connaît par cœur tous nos chants et rugit pour supporter nos Vert et Blanc.

La licence de Jacky Simon

Photo Red Star Events.

Je suis en permanence sur Ebay, Leboncoin et d’autres sites pour trouver des objets anciens ou insolites du Red Star. J’en ai trouvés pas mal de Jacky Simon il y a 3 ou 4 ans, notamment une de ses licences. J’ai trouvé bizarre que les gens se séparent de ces souvenirs. J’ai sauté sur l’occasion car c’est un objet rare et Jacky Simon est un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot du Red Star. Il était attaquant, capitaine de l’équipe dans les années 1970 et ancien international français.

Les abonnements

Photo Red Star Events.

Je m’abonne tous les ans et je prends aussi mes cartes des Red Star Fans et du Collectif Red Star Bauer. N’habitant pas en France la plupart du temps, je ne suis pas un membre actif de ces deux groupes, mais je les admire pour tout le travail qu’ils font. Pour moi, ils sont l’âme de Bauer, ce sont les vrais gardiens du temple. Outre leurs actions caritatives pour les Restos du cœur ou leurs aides aux réfugiés, ils animent sans relâche la tribune Rino Della Negra. Alors, avec eux, je chante pendant 90 minutes. Que nos joueurs gagnent ou perdent, nous chantons pour les soutenir. Ils ont réussi à instaurer un kop anti-raciste, anti-fasciste, d’où aucune insulte homophobe ne sort. À Bauer, on ne crie pas « Arbitre enculé » et ça montre l’exemple aux plus jeunes, comme à mon fils que j’emmène avec moi depuis qu’il a trois ans. Total respect !

Les panneaux d’affichage

Photo Red Star Events.

Ceux-ci m’ont été donnés par un gardien du stade. D’authentiques panneaux de Bauer des années 1970, alors que le club évoluait en Division 1 et Division 2. Ils ont depuis été remplacés par un panneau électronique qui ne marche pas la plupart du temps. On peut constater que le 4 et le 5 sont beaucoup plus sales, ils n’ont pas beaucoup été utilisés à Bauer. Ici, nous, c’est surtout du 1-0, 1-1 ou 2-1 qu’on subit. Pour supporter le Red Star il faut aimer souffrir, jusqu’au bout.

Mon plus beau maillot

Photo Red Star Events.

S’il n’en restait qu’un, cela ne pourrait être que le maillot que m’a dédicacé Nestor Combin, gloire des années 1970 qui a fait monter le Red Star en première division. Nestor « la Foudre », la plus grande star ayant porté le maillot du Red Star. International français, il a disputé la Coupe du monde 1966. L’attaquant franco-argentin est arrivé du côté de Saint-Ouen en 1973, après une carrière bien remplie qui l’a vu remporter une Coupe de France avec Lyon, deux Coupes d’Italie avec la Juventus et le Torino et une Coupe intercontinentale avec le Milan AC.

Nestor fut mon premier héros. J’ai eu la chance de le rencontrer il y a trois ans et ce fut exceptionnel. Les larmes me montaient aux yeux et lui était carrément en train de pleurer d’émotion, touché qu’un supporter du Red Star vienne jusqu’à lui. Ce maillot n’a pas de prix.

Le panneau de la montée en Ligue 2

Photo Red Star Events.

Récupéré le jour de notre montée en Ligue 2, en mai 2015. On peut y voir les traces des crampons de nos vaillants combattants Allegro, Sliti et Bouazza. Souvenirs inoubliables pour une soirée de malade à Bauer. J’en ai fait un film.

Le champagne

Photo Red Star Events.

Une cuvée spéciale Red Star pour la Coupe de France, signée Canard-Duchêne et datant de 1970, que j’ai chinée sur Ebay. Elle est introuvable et je me suis juré de ne l’ouvrir que lorsque nous gagnerons la Ligue des champions.

En plus de collectionner les objets à l’effigie du Red Star, Wilfrid a fait un film racontant la relation qui le lie au club de Saint-Ouen.

Le banc des remplaçants

Photo Red Star Events.

Photo Red Star Events.

Photo Red Star Events.

Photo Red Star Events.

Photo Red Star Events.