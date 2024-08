Le parcours des déchets plastiques en Asie

En 2020, le plastique à usage unique est devenu à double tranchant. Les masques, les combinaisons et les gants sont essentiels pour protéger les professionnels de la santé, mais l’augmentation des matériaux jetables perturbe les systèmes de gestion des déchets déjà surchargés. Le problème ne vient pas seulement des hôpitaux, mais aussi des foyers. Les gens continuent d’éviter les espaces publics, se tournant vers les achats en ligne et les livraisons de nourriture qui s’accompagnent de papier bulle et de récipients en plastique. Ces pratiques d’emballage non durables ont longtemps été considérées comme problématiques, la plus grande quantité de déchets plastiques provenant de l’industrie de l’emballage. Mais la situation a empiré.

En juillet, une enquête d’opinion menée par YouGov et parrainée par l’organisation internationale de protection de l’environnement Oceana a révélé que les utilisateurs d’Amazon aux États-Unis font davantage d’achats en ligne depuis le début de la pandémie. Et ce, même si plus de 40 % des 1 286 personnes interrogées ont reconnu qu’elles étaient « gênées » par les emballages en plastique supplémentaires qu’elles recevaient.

Dans la région Asie-Pacifique, 58 % des consommateurs ont augmenté leur fréquence d’achat en ligne pendant la pandémie, selon une enquête de la société de logiciels Adobe. Une autre, réalisée par la société américaine de conseil en gestion McKinsey & Co, a révélé que les pays asiatiques ont enregistré une augmentation de 16 à 70 % des dépenses alimentaires en ligne.

En mai, des organismes de surveillance mondiaux comme le Forum économique mondial (FEM) ont signalé cette augmentation de la dépendance au plastique, tant dans l’industrie de la médecine que dans celle du commerce. L’augmentation du plastique à usage unique va certainement déclencher « de nouvelles crises de santé publique », selon le rapport du FEM, en particulier dans les pays en développement, où des déchets mal gérés sont soit collectés dans les centres-villes, soit s’écoulent dans les rivières et les océans. C’est particulièrement inquiétant, étant donné que le monde se débarrassait déjà de 29 millions de tonnes de plastique dans les océans chaque année, même avant l’épidémie de coronavirus.

« Une grande partie des emballages en plastique utilisés en Asie proviennent de multinationales basées dans les pays occidentaux »

Le plus souvent, ces emballages contiennent des plastiques à usage unique comme du papier bulle, des plateaux repas en plastique ou des couverts jetables. Lorsqu’ils ne sont pas éliminés correctement, ils finissent par se transformer en microplastiques qui se retrouvent dans les mers, le sol, les animaux marins et, finalement, dans notre corps.

Des études récentes ont montré qu’un adulte moyen mange et respire au moins 50 000 particules de microplastique par an. En fait, ces particules s’accumulent dans le corps humain à un niveau alarmant.

Certaines études ont révélé que l’Asie produit plus de 50 % du plastique mondial, tandis que les pays d’Asie du Sud-Est sont connus pour être les principaux responsables des fuites de plastique terrestre dans les océans. Ces fuites sont dues à divers facteurs, notamment à de mauvais mécanismes de tri des déchets et à de mauvais systèmes d’élimination, ainsi qu’à la croissance démographique et à la demande toujours plus forte de biens de consommation accompagnés d’emballages en plastique. Mais c’est loin d’être un problème régional. Une grande partie des emballages en plastique utilisés en Asie proviennent de multinationales basées dans les pays occidentaux. Les organisations environnementales ont également souligné que les pays asiatiques sont devenus un « dépotoir » pour les déchets des pays occidentaux riches.

Les pays d’Asie ont réagi au problème de différentes manières, certaines plus efficaces que d’autres.

Thaïlande

En Thaïlande, un pays d’environ 69 millions d’habitants, les déchets plastiques devraient augmenter de 12 % chaque année. Cela représente 2 millions de tonnes, dont 25 % seulement peuvent être réutilisés. Le reste – dont 80 % sont des plastiques à usage unique – finit dans des décharges et des cours d’eau.

En 2019, on estime que la Thaïlande a produit environ 2 000 tonnes de plastique par jour. Lors de la flambée du Covid-19, entre janvier et avril 2020, ce chiffre est passé à 3 440 tonnes par jour.

« Les experts en gestion des déchets signalent également que la Thaïlande est en train de devenir la poubelle du monde »

Rien qu’à Bangkok, le volume des déchets plastiques aurait augmenté de 62 % en avril en raison des achats en ligne. Avant l’arrivée de la Covid-19, la capitale utilisait environ 2 000 tonnes de déchets plastiques par jour.

Les experts en gestion des déchets signalent également que la Thaïlande est en train de devenir « la poubelle du monde » en raison des énormes quantités de déchets plastiques qu’elle a importées de pays comme le Japon, Hong Kong et les États-Unis et qui figurent aujourd’hui parmi les cinq premiers pays à jeter des déchets plastiques dans les océans.

En 2017, le pays s’est engagé à réduire ses déchets plastiques d’ici 2030. Au début de cette année, il a même interdit les sacs plastiques à usage unique dans les grands magasins, et envisage d’interdire totalement l’importation de déchets plastiques d’ici 2021. Mais depuis le début de la pandémie, le gouvernement a admis que la lutte contre les déchets plastiques était « revenue à la case départ » en raison de l’augmentation des commandes de nourriture. Les services de livraison comme Line Man and Grab ont signalé une augmentation de 300 à 400 % du nombre de commandes au début du confinement.

Pour s’attaquer au plastique, le gouvernement thaïlandais favorise vivement les usines de valorisation énergétique des déchets, mais certains experts estiment que cela ne ferait qu’encourager l’utilisation du plastique et l’augmentation des importations de déchets. L’interdiction des sacs en plastique est également en vigueur, ainsi qu’une décision inhabituelle de censure des sacs en plastique à la télévision.

Singapour

Singapour est l’un des pays les plus propres du monde. Pourtant, le Conseil de l’environnement de Singapour a constaté que les Singapouriens utilisent chaque année 467 millions de bouteilles en polyéthylène téréphtalate et 473 millions d’articles en plastique à usage unique, dont des couverts jetables et des récipients de plats à emporter. Une petite enquête menée entre avril et mai, pendant la quarantaine du pays, a révélé que les 5,7 millions d’habitants de Singapour se débarrassaient de 1 334 tonnes de déchets plastiques supplémentaires provenant des emballages des plats à emporter et des livraisons de nourriture, ce qui équivaut au poids de 92 bus à deux étages.

Selon le rapport du Conseil de l’environnement de Singapour, seulement

4 % de tous les plastiques utilisés en 2018 ont été recyclés. Il a également constaté que le ménage moyen produit 1,56 tonne de déchets par an – dont un tiers est constitué de plastiques à usage unique et d’emballages alimentaires, ce qui équivaut à dix piscines olympiques. En 2019, Singapour a envoyé 3 millions de tonnes de déchets à la décharge de Semakau, la seule restante du pays, dont 30 % de plastique.

Bangladesh

Les sacs à provisions en polyéthylène constituent la majorité du plastique à usage unique au Bangladesh pendant la pandémie. Des études réalisées avant l’épidémie ont montré que la capitale, Dhaka, utilise à elle seule 14 millions de ces sacs chaque jour. Beaucoup d’entre eux finissent dans les rivières et l’océan. Et ce, malgré l’interdiction des sacs en polyéthylène instaurée en 2002.

« On estime que le pays a produit environ 14 500 tonnes de déchets plastiques dangereux au cours du premier mois de confinement en mars »

Selon une étude de l’Organisation pour l’environnement et le développement social du Bangladesh, on estime que le pays a produit environ 14 500 tonnes de déchets plastiques dangereux au cours du premier mois de confinement en mars. Avant cela, le pays produisait déjà environ 3 000 tonnes de plastique par jour.

Une étude réalisée en 2019 par le ministère de l’environnement du gouvernement et l’ONG Waste Concern a révélé que le Bangladesh recycle 36 % de ses déchets plastiques dans le secteur informel, en déverse 39 % dans des décharges et en rejette 25 % dans la nature, qui se retrouvent dans la baie du Bengale.

Philippines

Les Philippines ont été désignées comme le troisième plus grand pollueur de plastique dans l’océan. Selon un rapport publié en 2015 par le groupe de défense de l’environnement Ocean Conservancy, le pays produit 2,7 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. En 2019, un audit des déchets réalisé par la Global Alliance for Incinerator Alternatives a révélé que les Philippins jetaient chaque jour 48 millions de sacs à provisions en plastique, 45 millions de sacs en film mince et 163 millions de sachets en plastique.

Si le confinement a suscité une inquiétude et une prise de conscience quant à la quantité de plastique générée dans les foyers philippins, les politiques de distanciation sociale ont également fait reculer certaines villes dans leur lutte contre le plastique. La ville de Paranaque, qui borde la baie de Manille, a retardé la mise en œuvre complète de l’interdiction du plastique à usage unique de juin 2020 à janvier 2021 après que des entreprises ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas suivre ce mouvement en raison de l’impact du confinement sur l’économie. Quezon City, la plus grande ville de Manille qui compte environ 3 millions d’habitants, a également assoupli sa politique contre les plastiques à usage unique.

