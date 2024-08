Le photographe belge Grover a immortalisé la chaleur bestiale des Gay Haze

« Sunday Afternoon » est une série capturée lors de trois éditions différentes de Gay Haze par Brahim Tall (26 ans), également connu sous son nom de DJ : Grover. On vous avait déjà donné un aperçu de ces dimanches après-midi tout en sueur. Et vu le contexte actuel, on s’est dit que ça vous ferait du bien de vous remémorer le bon vieux temps, celui où on pouvait encore sortir de chez nous pour autre chose que faire ses courses, celui où on pouvait voir ses potes autrement que sur un écran, celui où on pouvait se toucher.

Si Brahim opte pour les gros plans et les détails, c’est justement pour mettre en avant ce côté charnel et corporel : « Souvent, je coupe la tête du cadre parce que je veux me concentrer sur le langage et l’esthétique du corps, les muscles tendus, la sueur, la peau, les cheveux,… », explique-t-il. Ses photos retransmettent parfaitement le moment libre et intense qu’est la Gay Haze. Tenez bon, on en revivra bientôt.

Videos by VICE

Vous pouvez soutenir le travail de Grover en achetant sa publication « Sunday Afternoon » via Instagram.

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram.