Le porridge au cheddar et au bacon

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Temps total : 1 heure

Ingrédients

1 L de bouillon de poulet

170 g de petits flocons d’avoine

90 g de cheddar rapé

3 c. à soupe de beurre

du sel et du poivre fraichement moulu

250 g de chou collard (chou cavalier) ou de chou kale

130 g de tranches épaisses de bacon

1 petit oignon jaune finement coupé

1 c. à soupe de vinaigre de cidre

4 gros oeufs

2 c. à soupe de sauce piquante

2 c. à soupe de sirop d’érable

Instructions

1. Portez le bouillon à ébullition tout en gardant une petite tasse de côté. Ajoutez les flocons d’avoine et remuez fréquemment à feu doux jusqu’à obtenir une consistance épaisse (environ 30 minutes). Rajoutez le cheddar et deux cuillères à soupe de beurre puis salez et poivrez.

2. Pendant ce temps, retirez les tiges des choux. Roulez-les comme un cigare et coupez-les en fines lamelles. Faites cuire le bacon dans une casserole à feu moyen jusqu’à ce qu’il ait bien rendu son gras et que le bacon soit croustillant (environ 5 minutes). Ajoutez l’oignon et faites cuire 2 minutes de plus. Ajoutez les choux et la petite tasse de bouillon restant et laissez mijoter. Faites cuire jusqu’à ce que le bouillon soit évaporé, environ 15 minutes. Ajoutez la cuillère à soupe de beurre restante et le vinaigre de cidre. Salez, poivrez et gardez au chaud.

3. Pour servir, répartissez le porridge dans 4 bols. Recouvrez s choux. Mélangez la sauce piquante et le sirop d’érable dans un petit bol et réservez.

4. Pour les oeufs pochés : Portez une casserole de taille moyenne et remplie d’eau à ébullition. Ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et réduisez le feu. À l’aide d’une cuillère, créez un tourbillon dans l’eau. Cassez les œufs dans l’eau qui continue de tourner et faites cuire pendant 2 minutes et demi. À l’aide d’une cuillère à égoutter, déposez l’oeuf dans le bol de porridge. Assaisonnez de sel et de poivre et arrosez de sauce piquante et de sirop d’érable.

