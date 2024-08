Le poulet rôti et les pommes de terre sautées

Portions : 2

Préparation : 10 minutes

Temps total : 45 minutes

Ingrédients

1 c. à café de sel

450 g de petites pommes de terre, coupées dans le sens de la largeur

3 branches de romarin

2 c. à soupe de paprika

2 c. à café de soupe de cayenne

2 c. à café de poivre fraichement moulu

2 gousses d’ail, coupées grossièrement

1/2 poulet

10 cl d’huile de colza

1 citron avec ses zestes

2 brins de thym

1/2 bouquet de persil

Instructions

1. Préchauffez le four à 180° C.

2. Dans un bol moyen, mélangez 1 cuillère à soupe de sel, le paprika, le piment de Cayenne, le poivre noir et l’ail. Retirez les feuilles de l’une des branches de romarin et hachez-les finement, puis ajoutez-les dans le bol. Avec ce mélange d’épices, frottez énergiquement le poulet.

3. Portez une grande casserole d’eau généreusement salée à ébullition. Ajoutez les pommes de terre et 1 brin de romarin et faites cuire jusqu’à ce que les pommes de terre soient tout juste tendres (4 à 5 minutes). Puis égouttez et jetez le romarin. Réservez les pommes de terre.

4. Faites chauffer 60 ml d’huile de colza dans une grande poêle allant au four sur feu moyen. Ajoutez le poulet et faites-le cuire, en le retournant si besoin, jusqu’à ce qu’il soit doré (environ 7 minutes). Déposez le poulet dans une assiette.

5. Essuyez la poêle et ajoutez à nouveau 60 ml d’huile de colza. Ajoutez la branche de romarin restante, les pommes de terre et le thym. Salez et poivrez. Faites cuire jusqu’à ce que l’ensemble commence à dorer (environ 3 minutes). Remettez le poulet dans la poêle puis la poêle dans le four. Faites cuire jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la partie la plus épaisse du poulet indique 80° C (si vous avez un thermomètre sinon environ 35 minutes). Retirer du four et laisser reposer 10 minutes.

6. Pendant ce temps, mélangez le zeste de citron avec le persil finement haché et versez-les sur le poulet et les pommes de terre. Décorez avec quelques feuilles entières de persil.

