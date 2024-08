Le pourcentage de jeunes qui ne sont pas sûrs que la Terre soit ronde est très élevé

Cette semaine, la firme de sondage en ligne YouGov a rendu publics les résultats d’un sondage auprès de 8215 adultes américains à qui l’on a demandé s’ils croyaient que la Terre était plate, une théorie ridicule et évidemment fausse, qui a pris la forme d’unmouvement étrangement tenace ces deux dernières années. On constate ainsi que 84 % des personnes interrogées croient depuis toujours que la Terre est ronde, 5 % étaient sûrs qu’elle est ronde, mais commencent à en douter, 2 % croyaient qu’elle était plate, mais maintenant en doutent, et 7 % ont sélectionné « Autres / Je ne suis pas sûr ».

Le plus inquiétant sans doute, c’est que seulement 66 % des 18-24 ans sont certains depuis toujours que la Terre est ronde; une statistique à laquelle méditer quand on s’inquiète de l’avenir de la planète, quelle que soit sa forme.

Videos by VICE

D’une certaine façon, ce n’est pas surprenant : les résultats aux questions de base posées par sondage sont toujours affligeants. L’année dernière, l’un d’eux a révélé que 7 % des adultes américains pensent que le lait au chocolat vient des vaches brunes. Un sondage datant de 2012 révélait qu’un quart des Américains pensent que le soleil tourne autour de la Terre. Peut-être que les gens étaient nerveux en répondant au sondage et se sont emmêlé les pinceaux, peut-être qu’ils déconnaient ou qu’ils étaient des trolls, peut-être qu’ils ont commencé à avoir des doutes sur la forme de la Terre ou la provenance du lait au chocolat justement parce qu’un sondage leur posait la question. Et, dans le cas de celui de YouGov, que signifie le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur « Autres / Je ne suis pas sûr »?

Par ailleurs, il est aussi intéressant de noter qu’il y a eu beaucoup de titres d’articles bâclés à propos de ce sondage. L’un d’eux disant que «Le tiers des milléniaux ne sont pas sûrs que la Terre est ronde » et un autre que « Seulement deux tiers des milléniaux américains croient que la Terre est ronde ». D’abord, le terme milléniaux ne signifie plus « jeunes de moins de 25 ans » (salutations aux vieux milléniaux) et, ensuite, 16 % des jeunes ont cliqué sur « Autres / Je ne suis pas sûr » : qui sait ce qu’ils pensent vraiment? En vérité, 4 % des moins de 25 ans croient depuis toujours que la Terre est plate, et il y a certainement des trolls parmi eux.

Toutefois, cela ne change rien au fait qu’il y a bel et bien des personnes qui croient réellement que la Terre est plate. Entre autres, le rappeur B.o.B. a contribué à rendre la théorie populaire. Un type s’est récemment lancé vers l’espace dans une fusée artisanale pour en prouver la véracité. Même Kyrie Irving, une vedette de basketball qui a les moyens d’embaucher un expert sur le sujet, y adhérerait. Pourquoi?

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Croire que la Terre est ronde, c’est s’appuyer sur des sources. La plupart des gens n’ont pas navigué autour du monde comme Magellan, vu la Terre depuis l’espace ou fait lescalculs mathématiques qui décrivent la gravité, les marées, et ainsi de suite. On reconnaît plutôt qu’il est peu probable que tous les scientifiques crédibles de la Grèce antique à aujourd’hui se soient gourés. Toutefois, la confiance envers les experts s’érode : les gens ne font plus autant confiance aux experts ou aux institutions qu’avant, et ils ne font plus du tout confiance aux médias. En parallèle, il semble que certains algorithmes sur internet, comme les vidéos proposées par YouTube, conduisent les gens vers des sources marginales et potentiellement peu fiables.

À titre d’expérience, j’ai googlé « est-ce que la terre est ronde » dans Chrome en mode navigation privée et cliqué sur la première vidéo proposée : une vidéo de la populaire chaîne YouTube Vsauce montrant qu’eh oui, la Terre est ronde. Mais, en seulement deux clics, j’ai abouti sur Worlds Beyond The South Pole, une mauvaise vidéo de 21 minutes, frôlant l’absurde, mais qui a quand même été regardée plus de 200 000 fois. La chaîne qui l’a mise en ligne, administrée par « Jayson », compte 10 000 abonnés et des tonnes de vidéo de ce genre. Après combien de vidéos de la sorte passe-t-on de « Je crois depuis toujours que la Terre est ronde » à « Autres / Je ne sais pas »? Combien de personnes sont tombées dans ce terrier du Lapin blanc? Et comment fait-on pour les en sortir?

Suivez Harry Cheadle sur Twitter.