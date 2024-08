Le premier homme condamné à la castration chimique en Indonésie préfère mourir

Il faudra me passer sur le corps. C’est en gros ce qu’a dit Muhammad Aris, 20 ans, un violeur d’enfants de Mojokerto, dans l’est de Java, lorsqu’il a été condamné à la castration chimique pour le viol de neuf enfants.

Il a été reconnu coupable en 2015 et condamné initialement à 12 ans de prison et à une amende de 100 millions de roupies indonésiennes, mais en août 2016, le juge du tribunal de Mojokerto a décidé qu’il serait le premier criminel indonésien à être castré chimiquement, après approbation du tribunal supérieur de Surabaya, la grande ville proche de Mojokerto.

« Je préfère mourir plutôt que de subir une castration chimique, qui dure toute une vie, a déclaré Aris aux médias locaux lundi 26 août. S’ils me demandent de signer le document, je refuserai. Je préfère mourir. » Il a même affirmé qu’il préférerait une augmentation de la peine de prison ou même la peine de mort.

Hélas pour lui, les préparatifs pour sa castration chimique imminente sont déjà en cours. Les tribunaux de Mojokerto sont maintenant à la recherche d’un hôpital qui peut exécuter la sentence. « Nous sommes toujours à la recherche d’un hôpital qui peut effectuer la castration chimique. Les hôpitaux de Mojokerto n’ont jamais fait une telle chose », a déclaré Nugraha Wisnu, juge du district de Mojokerto, aux médias locaux.

La castration chimique est légale en Europe et aux États-Unis – sur la base du volontariat dans plusieurs pays – où elle est utilisée pour punir les délinquants sexuels. Le processus implique l’injection d’une substance anti-androgène, qui inhibe la production de testostérone, réduisant essentiellement la libido et augmentant la capacité d’une personne à contrôler ses pulsions sexuelles. En Indonésie, elle a été reconnue comme une punition viable à la suite d’un amendement à la législation sur la protection de l’enfance en 2016. À l’époque, de nombreux Indonésiens appelaient à la castration chimique après le viol d’une fillette de quatre ans à Sorong, en Papouasie occidentale.

« Le code de déontologie médicale indonésien nous interdit d’effectuer une telle procédure. C’est trop risqué » – Association des médecins indonésiens

Des experts et des groupes de pression ont cependant critiqué cette sanction. La Commission des femmes indonésiennes l’a rejetée, déclarant dans une déclaration qu’elle ne faisait qu’ « appeler les pulsions émotionnelles du public sans s’attaquer aux défauts du système juridique indonésien ». Le psychologue légiste Reza Indragiri Amriel a déclaré que la castration chimique n’était pas une méthode efficace de punition car forcer un individu à subir une castration chimique pourrait le rendre encore plus dangereux. « Parce que cette punition est appliquée contre la volonté de l’individu, il est possible que l’agresseur devienne un prédateur avec des anomalies sexuelles et devenir, par exemple un pédophile sadique », a expliqué Amriel aux médias locaux.

Chef de la Indonesia Legal Aid Foundation, qui propose une assistance juridique aux plus démunis, Asfinawati, qui ne porte qu’un seul nom, estime que la castration chimique ne pourra pas arrêter les prédateurs sexuels. Elle craint qu’une telle punition n’entraîne du ressentiment et un comportement agressif de la part des auteurs de ces actes. A la place, elle milite en faveur de la réhabilitation et d’une peine d’emprisonnement beaucoup plus longue que 12 ans. « La castration chimique ne résout pas le problème, a déclaré Asfinawati aux médias locaux. La punition la plus cruelle ne dissuade pas nécessairement les délinquants sexuels de commettre des crimes. »

L’Association des médecins indonésiens n’était pas non plus d’accord avec la décision du juge Mojokerto : « Le code de déontologie médicale indonésien nous interdit d’effectuer une telle procédure. C’est trop risqué. »

La Fondation pour la protection des témoins et des victimes et la Commission indonésienne de protection de l’enfance ont fait état d’une augmentation significative du nombre de cas de violence sexuelle contre des enfants depuis 2017, où 81 cas ont été signalés. En 2018, ce nombre est passé à 206. Entre janvier et août de cette année, un total de 236 cas ont été signalés, mais la police ne peut traiter que la moitié d’entre eux. Ces données ne comprennent que les cas signalés et les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés.

