Le producteur Realmind est précurseur d’un nouveau son en vogue au Québec

Depuis qu’il a posé la mélodie du hit de l’été de Loud, 56k, le producteur Realmind est en demande partout au Québec et à divers endroits autour du globe. Il contribue actuellement aux futurs projets de Karim Ouellet, Eli Rose et Joe Rocca, sans compter que les plus grands artistes de la Colombie et de Puerto Rico lui réclament des beats. Comment est-ce que le Montréalais d’origine dominicaine qui faisait du reggaeton dans son sous-sol à 16 ans en est venu à revitaliser la scène du rap keb 10 ans plus tard? On parle avec lui de son surprenant parcours international et de son style de production unique.

« Tout le monde rappait autour de moi, et tout ce que je voulais, c’était apprendre à faire des beats! » Realmind n’est qu’un ado lorsqu’il commence à explorer l’univers du beatmaking avec le logiciel rudimentaire Fruity Loops. « Je l’ai téléchargé et j’ai passé une nuit blanche pour finir avec un beat reggaeton de base », raconte-t-il. Rapidement, le jeune Realmind commence à produire des beats plus complexes et développe une véritable obsession. « Je ne pensais plus qu’à faire de la musique, jour et nuit, j’étais concentré que sur mon prochain beat. L’école a rapidement pris le bord. » Effectivement, malgré son jeune âge, le producteur commence à s’établir comme une sorte de prodige du reggaeton à Montréal au moment même où Gasolina de Daddy Yankee est partout sur Musique Plus. Il vend des beats régulièrement et son éthique de travail l’aide à se différencier de ses compères. La réputation du jeune producteur ainsi que la touche tropicale organique avec laquelle Realmind signe ses productions attirent peu à peu l’attention d’artistes de Toronto, où la scène reggaeton est très développée. « Étant un jeune producteur sur son grind, je voyais déjà plus loin que Montréal. Avec le boom global du reggaeton, je savais que, si je devais percer, ça serait en sortant du Québec. »

Crédit photo: Mathieu J.L

Après avoir tout misé sur la musique, le destin lui sourit quand, sur la recommandation de ses contacts de Toronto, les artistes R3 et El Rookie lui demandent de partir en tournée avec eux. En l’espace de quelques mois, Realmind a parcouru l’Amérique latine et a placé des productions de la Colombie au Panama. « C’était la vie de rêve pour un jeune comme moi, j’ai même produit un beat sur un jet privé! » C’est durant cette période où le son personnel du producteur se développe, intégrant des sonorités uniques et des instruments traditionnels aux mécaniques de base des beats reggaeton. Après une année intense de concerts et de productions, Realmind revient à Montréal et reprend contact avec un cercle d’amis et producteurs dont Billboard, AC, Soké et Ruffsound. « Je me suis vite rendu compte que les gars avaient évolué, ils étaient en train de produire du reggae, de la pop et du trap, et de mon côté il semblait que j’étais pris à court avec mon reggaeton. » Malgré une offre alléchante de retourner en tournée latino-américaine, Realmind décide de rester à Montréal et d’apprendre à étendre son répertoire musical. S’il avait jadis servi de mentor à Billboard et AC, c’était maintenant eux qui l’aidaient à rebâtir un son plus pop. Pour ce qui est des sonorités trap, Ruffsound lui servait de guide dans l’univers du rap québécois. « J’ai remarqué que le rap au Québec avait beaucoup progressé, et les artistes étaient rendu ailleurs niveau flow. »

C’est avec humilité que Realmind se concentre sur la réorientation de sa musique et de sa carrière. Cette petite pause lui permet de diversifier son offre aux divers artistes qui frappent encore à sa porte. En collaboration avec son ami de longue date AC, il produit That’s So Us pour l’artiste de pop alternatif Allie X ainsi que le tube Todo Cambio pour la superstar Becky G (qui approche le 50 millions de vues sur YouTube). « Sans prendre une pause du reggaeton, je n’aurais jamais pu faire une track comme celle que j’ai faite pour Allie X. » Au début 2017, juste après cette percée dans le monde de la pop, Realmind entreprend un voyage fatidique à Los Angeles pour retrouver AC, qui s’y était récemment installé. Dès que Realmind descend de l’avion, son compatriote AC le met tout de suite en contact avec un gérant de Sony, qui cherche désespérément un producteur reggaeton. « J’ai travaillé trois jours sans dormir et j’ai réussi à remettre un beat qui a servi de remix pour Becky featuring Justin Quilles. C’était un gros moment pour moi. » Ce périple à L.A. permet à Realmind de signer un autre morceau avec des grosses pointures de la musique latine et de resserrer ses liens avec la nouvelle vague d’artistes latins trap et pop. Toutefois, le séjour à Los Angeles a surtout marqué le début de sa collaboration avec Ruffsound, le producteur de Loud, Lary & Ajust. « On habitait dans le même Airbnb et on se croisait régulièrement, mais on était trop occupés. À notre retour au Québec, Ruff m’a invité à un chalet pour travailler sur le nouveau projet de Loud, and the rest is history! » Realmind a coproduit certaines des chansons les plus populaires de l’album Une année record ( 56k à récemment atteint les deux millions de vues et Nouveaux riches vient tout juste de dépasser le million) et travaille actuellement sur de la nouvelle musique avec le rappeur de Joy Ride Records.

Aujourd’hui, Realmind divise son temps entre les artistes québécois et latins en collaborant entre autres avec le légendaire Nely de Puerto Rico, qui travaille avec les mégastars mondiales J.Balvin et Bad Bunny. Sa musique sera entendue dans une série de HBO ainsi que dans la nouvelle version du jeu vidéo Les Sims.

Crédit photo: Mathieu J.L

L’équilibre éclectique qu’a réussi à atteindre le producteur n’aurait pu avoir meilleur timing. Dans une période où la musique au Québec est en quête de nouvelles sonorités urbaines et où la musique latine baigne plus dans le trap, le producteur est un précurseur de la nouvelle vague de son en vogue. Le pari d’abandonner le reggaeton pour se diversifier semble avoir été fructueux, et c’est avec cette mentalité que Realmind développe sa carrière d’artiste solo, lançant ce mois-ci l’EP futuriste Unstable aux saveurs EDM et ambiances électroniques minimalistes. « C’est important pour moi de créer et me lancer des défis. Quand je pars de rien et que j’ai vraiment un canevas vide, c’est ce genre de musique qui jaillit. »